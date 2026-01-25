Сегодня будут медали? Непряева и Коростелёв в ожидании последней гонки перед Играми! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
В воскресенье, 25 января, в Гомсе (Швейцария) состоятся заключительные гонки в рамках седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Спортсменам предстоит пробежать масс-старты классическим стилем на 20 км. У Дарьи Непряевой и Савелия Коростелёва есть шансы на первые награды международного уровня.
Сначала комплект наград разыграет прекрасная половина лыжного спорта. Старт соревнований у женщин — в 13:15 мск. Непряева уйдёт в гонку с 15-й позиции. Следом, в 16:15 мск, сильнейших выявят мужчины. Коростелёв побежит 33-м.
Важно помнить, что сегодня — последний соревновательный день перед Олимпийскими играми — 2026. В следующий раз сильнейших лыжников планеты мы увидим в деле уже 7 февраля, в Италии.
Сегодня женщинам предстоит преодолеть дистанцию, чья длина составляет 20 км. Напомним, что Непряева-младшая уйдёт на старт под 15-м номером.
А победу в спринте одержала Линн Сван. В непростом финише она оказалась сильнее трёх соперниц.
Вчера в Швейцарии прошли спринтерские гонки классикой. Россияне вышли в 1/4 финала, но дальше уже показать себя не смогли. Даша, например, в своём забеге стала пятой.
Добрый день! «Чемпионат» продолжает следить за выступлениями российских лыжников на Кубке мира. Сегодня в Гомсе разыграют последние два комплекта наград перед ОИ.