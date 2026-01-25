Скидки
FIS Кубок мира. 20км Классика. Мужчины. Масс-старт
16:15 Мск
Лыжи Статьи

Кубок мира по лыжным гонкам — 2025/2026: масс-старты в Гомсе, онлайн-трансляция с участием Коростелёва и Непряевой 25 января 2026

Сегодня будут медали? Непряева и Коростелёв в ожидании последней гонки перед Играми! LIVE
Татьяна Постникова Батраз Томаев
,
Дарья Непряева
Российские лыжники готовятся к масс-старту на Кубке мира. Первой побежит Дарья.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В воскресенье, 25 января, в Гомсе (Швейцария) состоятся заключительные гонки в рамках седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Спортсменам предстоит пробежать масс-старты классическим стилем на 20 км. У Дарьи Непряевой и Савелия Коростелёва есть шансы на первые награды международного уровня.

Сначала комплект наград разыграет прекрасная половина лыжного спорта. Старт соревнований у женщин — в 13:15 мск. Непряева уйдёт в гонку с 15-й позиции. Следом, в 16:15 мск, сильнейших выявят мужчины. Коростелёв побежит 33-м.

Важно помнить, что сегодня — последний соревновательный день перед Олимпийскими играми — 2026. В следующий раз сильнейших лыжников планеты мы увидим в деле уже 7 февраля, в Италии.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам - 2025/2026
Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам - 2025/2026
Live Батраз Томаев

Сегодня женщинам предстоит преодолеть дистанцию, чья длина составляет 20 км. Напомним, что Непряева-младшая уйдёт на старт под 15-м номером.

11:02 Батраз Томаев

А победу в спринте одержала Линн Сван. В непростом финише она оказалась сильнее трёх соперниц.

Линн Сван выиграла спринт классическим стилем на Кубке мира в Гомсе
Линн Сван Подробнее
11:01 Батраз Томаев

Вчера в Швейцарии прошли спринтерские гонки классикой. Россияне вышли в 1/4 финала, но дальше уже показать себя не смогли. Даша, например, в своём забеге стала пятой.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Гомс, Швейцария
Женщины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Четвертьфинал. Забег 2
24 января 2026, суббота. 14:35 МСК
Окончено
Дарья Непряева Подробнее
11:00 Батраз Томаев

Добрый день! «Чемпионат» продолжает следить за выступлениями российских лыжников на Кубке мира. Сегодня в Гомсе разыграют последние два комплекта наград перед ОИ.

