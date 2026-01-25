Российские лыжники готовятся к масс-старту на Кубке мира. Первой побежит Дарья.

Сегодня будут медали? Непряева и Коростелёв в ожидании последней гонки перед Играми! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В воскресенье, 25 января, в Гомсе (Швейцария) состоятся заключительные гонки в рамках седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Спортсменам предстоит пробежать масс-старты классическим стилем на 20 км. У Дарьи Непряевой и Савелия Коростелёва есть шансы на первые награды международного уровня.

Сначала комплект наград разыграет прекрасная половина лыжного спорта. Старт соревнований у женщин — в 13:15 мск . Непряева уйдёт в гонку с 15-й позиции. Следом, в 16:15 мск, сильнейших выявят мужчины . Коростелёв побежит 33-м.

Важно помнить, что сегодня — последний соревновательный день перед Олимпийскими играми — 2026. В следующий раз сильнейших лыжников планеты мы увидим в деле уже 7 февраля, в Италии.