Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
FIS Кубок мира. 20км Классика. Мужчины. Масс-старт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Статьи

Непряева стала восьмой в масс-старте на 20 км классикой на этапе Кубка мира, выиграла лыжница из Финляндии

Непряева круто билась с лидерами на Кубке мира. Но сил хватило лишь на половину гонки
Андрей Шитихин
Дарья Непряева
Комментарии
Россиянка вновь в десятке лучших.

Российская лыжница Дарья Непряева стала одним из главных действующих лиц классического масс-старта на 20 км на этапе Кубка мира – 2025/2026 в швейцарском Гомсе. На сложнейшей трассе Дарья финишировала восьмой, но именно благодаря ей ход гонки в первой половине изменился.

Со старта две лыжницы решили пойти в отрыв – лидер общего зачёта Кубка мира американка Джессика Диггинс и мастер длинной классики норвежка Астрид Слинн. Джессика полетела за бонусными баллами на отсечках – это важно в борьбе за общий зачёт, Астрид же часто проводит гонки в подобном стиле.

Все подробности масс-стартов в Гомсе:
Непряева едва не попала в призы масс-старта в Гомсе! Чем ответит Коростелёв? LIVE
Live
Непряева едва не попала в призы масс-старта в Гомсе! Чем ответит Коростелёв? LIVE

Но далеко они не убежали. Дарья Непряева возглавила группу преследовательниц и смогла закрыть отрыв беглянок. Впрочем, те не сильно и упирались. Но когда темп пелотона чуть возрос, постепенно стали отваливаться спортсменки, у которых было меньше сил.

Непряева выглядела очень уверенно и легко. Однако к концу второго круга силы стали покидать и Дарью. Шестёрка сильнейших убежала уже в начале третьего круга, а Непряева вместе со шведкой Линн Сванн начали отставать. Странно, что Сванн продолжала бежать с Дарьей, ведь она не раз делала громкие заявления, что не будет выступать в случае допуска россиянок.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Гомс, Швейцария
Женщины. 20 км. Классический стиль. Масс-старт
25 января 2026, воскресенье. 13:15 МСК
Окончено
1
Юханна Матинтало
Финляндия
55:53.9
2
Джессика Диггинс
США
+0.9
3
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+1.7

До финиша Непряева и Сванн так и добежали вместе, и шведка, которая накануне выиграла спринт, ожидаемо победила российскую спортсменку. Восьмое место в такой сильной компании, пусть и при отсутствии нескольких фаворитов, – очень здорово.

Но переоценивать этот результат пока тоже не стоит. Ясно, что все сейчас готовятся к Олимпиаде и решают конкретные задачи на каждой гонке. Дарья не смогла поддержать темп лидеров, когда те совсем чуть-чуть увеличили дистанционную скорость, стали отрабатывать спуски и более активно преодолевать подъёмы.

Непряева уверенно выступает на Кубке мира:
Непряева не справилась со сложной трассой. Россиянка — вне десятки лучших на Кубке мира
Непряева не справилась со сложной трассой. Россиянка — вне десятки лучших на Кубке мира

На классическую десятку на сложной трассе на непростой высоте Непряевой хватило – это неплохо в качестве тренировки олимпийского скиатлона. Однако вряд ли можно оптимистично смотреть на олимпийский полтинник, который также пройдёт классикой. Впрочем, на Олимпиаде всё может быть иначе.

Дарья Непряева выступает намного лучше, чем подавляющее большинство болельщиков и экспертов от неё ожидало. И выглядит всё более и более уверенно.

Победу в гонке одержала финка Йоханна Матинтало, которая постепенно становится дистанционным лидером своей команды. Вторая — Джессика Диггинс, третья — Астрид Слинн.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android