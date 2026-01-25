Непряева круто билась с лидерами на Кубке мира. Но сил хватило лишь на половину гонки

Российская лыжница Дарья Непряева стала одним из главных действующих лиц классического масс-старта на 20 км на этапе Кубка мира – 2025/2026 в швейцарском Гомсе. На сложнейшей трассе Дарья финишировала восьмой, но именно благодаря ей ход гонки в первой половине изменился.

Со старта две лыжницы решили пойти в отрыв – лидер общего зачёта Кубка мира американка Джессика Диггинс и мастер длинной классики норвежка Астрид Слинн. Джессика полетела за бонусными баллами на отсечках – это важно в борьбе за общий зачёт, Астрид же часто проводит гонки в подобном стиле.

Но далеко они не убежали. Дарья Непряева возглавила группу преследовательниц и смогла закрыть отрыв беглянок. Впрочем, те не сильно и упирались. Но когда темп пелотона чуть возрос, постепенно стали отваливаться спортсменки, у которых было меньше сил.

Непряева выглядела очень уверенно и легко. Однако к концу второго круга силы стали покидать и Дарью. Шестёрка сильнейших убежала уже в начале третьего круга, а Непряева вместе со шведкой Линн Сванн начали отставать. Странно, что Сванн продолжала бежать с Дарьей, ведь она не раз делала громкие заявления, что не будет выступать в случае допуска россиянок.

До финиша Непряева и Сванн так и добежали вместе, и шведка, которая накануне выиграла спринт, ожидаемо победила российскую спортсменку. Восьмое место в такой сильной компании, пусть и при отсутствии нескольких фаворитов, – очень здорово.

Но переоценивать этот результат пока тоже не стоит. Ясно, что все сейчас готовятся к Олимпиаде и решают конкретные задачи на каждой гонке. Дарья не смогла поддержать темп лидеров, когда те совсем чуть-чуть увеличили дистанционную скорость, стали отрабатывать спуски и более активно преодолевать подъёмы.

На классическую десятку на сложной трассе на непростой высоте Непряевой хватило – это неплохо в качестве тренировки олимпийского скиатлона. Однако вряд ли можно оптимистично смотреть на олимпийский полтинник, который также пройдёт классикой. Впрочем, на Олимпиаде всё может быть иначе.

Дарья Непряева выступает намного лучше, чем подавляющее большинство болельщиков и экспертов от неё ожидало. И выглядит всё более и более уверенно.

Победу в гонке одержала финка Йоханна Матинтало, которая постепенно становится дистанционным лидером своей команды. Вторая — Джессика Диггинс, третья — Астрид Слинн.