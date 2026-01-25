Скидки
Коростелёв стал восьмым в гонке на 20 км классикой на этапе Кубка мира в Гомсе, Клебо с отрывом первый

Коростелёв обыграл всех, кроме норвежцев! Клебо и компания ему не по зубам
Андрей Шитихин
Савелий Коростелёв
Во всяком случае — на данный момент.

Савелий Коростелёв с абсолютной точностью повторил результат Дарьи Непряевой в масс-старте на 20 км классическим стилем на этапе Кубка мира – 2025/2026 в швейцарском Гомсе. Он тоже финишировал восьмым, уже на стадионе пропустив вперёд всех норвежцев. Но зато остальных обыграл.

Все подробности масс-стартов в Гомсе:
Коростелёв драматично проиграл норвежцам на финише. А ведь мог быть на награждении!
Коростелёв драматично проиграл норвежцам на финише. А ведь мог быть на награждении!

Коростелёв стартовал 33-м и очень быстро после старта сломал палку. К счастью, рядом оказался сервисёр Евгений Уфтиков с запасным инвентарём: замена произошла очень быстро. Савелий не стал последним с отрывом, ему не пришлось догонять группу. Однако он понял, что в середине пелотона в самой толкучке случиться может всякое.

Российский лыжник грамотно и довольно быстро начал перебираться в лидирующую группу, и ему это удалось. Был даже момент, когда Савелий забегал в подъём в числе первых, а Йоханнес Клебо чуть опустился вглубь. Но это был очень короткий момент.

На втором круге Клебо вместе с двумя другими норвежцами Эмилем Иверсеном и Харальдом Амундсеном увеличил скорость. Между этой троицей и всеми остальными мгновенно образовался просвет. Клебо уводил своих товарищей от пелотона, и первым, кто бросился в погоню, стал Коростелёв.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Гомс, Швейцария
Мужчины. 20 км. Классический стиль. Масс-старт
25 января 2026, воскресенье. 16:15 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
48:29.0
2
Эмиль Иверсен
Норвегия
+5.6
3
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+7.0

Далее гонка так и продолжалась. Йоханнес, Эмиль и Харальд увеличивали отрыв, а Коростелёв тащил пелотон. Усилия Савелия не помогли группе преследователей достать беглецов, однако разорвали основную группу. Коростелёв сильно проводил гонку, хотя в какой-то момент казалось, что он вот-вот «капнет».

Но нет. Савелий, видимо, взял небольшую передышку, а на последнем круге вновь переместился на четвёртое место. К сожалению, на самом финише сил ему не хватило. В компании с четырьмя норвежцами он оказался последним и после пересечения черты от досады сломал палку.

В спринте Коростелёв бился с Клебо до финиша:
Коростелёв пал героем. Сам выбрал Клебо в соперники и проиграл ему ничтожные 0,2 секунды
Коростелёв пал героем. Сам выбрал Клебо в соперники и проиграл ему ничтожные 0,2 секунды

Клебо же просто в доминирующем стиле разобрался с Иверсеном и Амундсеном. Как и в спринте, Йоханнес ускорился на подъёме, мгновенно создал отрыв в 10 секунд, а затем и увеличил это преимущество. Клебо вновь финишировал с таким запасом, что на последней прямой почти не толкался. А Иверсен обыграл Амундсена в борьбе за серебро.

На Олимпиаде такого количества норвежцев в гонках против Коростелёва не будет. Однако лидеры этой команды Савелию пока не по зубам.

