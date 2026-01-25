Коростелёв обыграл всех, кроме норвежцев! Клебо и компания ему не по зубам

Савелий Коростелёв с абсолютной точностью повторил результат Дарьи Непряевой в масс-старте на 20 км классическим стилем на этапе Кубка мира – 2025/2026 в швейцарском Гомсе. Он тоже финишировал восьмым, уже на стадионе пропустив вперёд всех норвежцев. Но зато остальных обыграл.

Коростелёв стартовал 33-м и очень быстро после старта сломал палку. К счастью, рядом оказался сервисёр Евгений Уфтиков с запасным инвентарём: замена произошла очень быстро. Савелий не стал последним с отрывом, ему не пришлось догонять группу. Однако он понял, что в середине пелотона в самой толкучке случиться может всякое.

Российский лыжник грамотно и довольно быстро начал перебираться в лидирующую группу, и ему это удалось. Был даже момент, когда Савелий забегал в подъём в числе первых, а Йоханнес Клебо чуть опустился вглубь. Но это был очень короткий момент.

На втором круге Клебо вместе с двумя другими норвежцами Эмилем Иверсеном и Харальдом Амундсеном увеличил скорость. Между этой троицей и всеми остальными мгновенно образовался просвет. Клебо уводил своих товарищей от пелотона, и первым, кто бросился в погоню, стал Коростелёв.

Далее гонка так и продолжалась. Йоханнес, Эмиль и Харальд увеличивали отрыв, а Коростелёв тащил пелотон. Усилия Савелия не помогли группе преследователей достать беглецов, однако разорвали основную группу. Коростелёв сильно проводил гонку, хотя в какой-то момент казалось, что он вот-вот «капнет».

Но нет. Савелий, видимо, взял небольшую передышку, а на последнем круге вновь переместился на четвёртое место. К сожалению, на самом финише сил ему не хватило. В компании с четырьмя норвежцами он оказался последним и после пересечения черты от досады сломал палку.

Клебо же просто в доминирующем стиле разобрался с Иверсеном и Амундсеном. Как и в спринте, Йоханнес ускорился на подъёме, мгновенно создал отрыв в 10 секунд, а затем и увеличил это преимущество. Клебо вновь финишировал с таким запасом, что на последней прямой почти не толкался. А Иверсен обыграл Амундсена в борьбе за серебро.

На Олимпиаде такого количества норвежцев в гонках против Коростелёва не будет. Однако лидеры этой команды Савелию пока не по зубам.