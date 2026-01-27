«У нас больше не сборная Гаити». Такого про российских лыжников ещё никто не рассказывал!

До старта Олимпиады осталось менее двух недель. 24 и 25 января российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв, которые примут участие в Играх-2026, провели последние перед главным стартом сезона гонки на этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе – спринт и масс-старт.

Преданные поклонники лыж, безусловно, смотрели трансляцию, но много остаётся за кадром. Кто помогает российским спортсменам? Что у них с инвентарём? В каких условиях они живут? Как к ним относятся соперники? Как Линн Сван, грозившая бойкотировать гонки с участием россиян, отреагировала на то, что бо́льшую часть классического масс-старта бежала с Дарьей Непряевой? И на все эти вопросы мы сейчас дадим вам ответы.

О Кубке мира «изнутри» расскажет автор документальных спортивных фильмов, бывший лыжник Максим Тартынский. Он был непосредственно на месте событий в Гомсе, где готовил материалы для нового фильма про Дарью и Савелия – про их подготовку и участие в Олимпийских играх.

До выхода фильма пока далеко. Но наблюдения Максима – перед вами!

«У нас больше не сборная Гаити»

«Поездка в Гомс была обязательной для подготовки фильма. Ведь именно там можно было посмотреть, кто как готов перед Олимпиадой. Я пометил эту поездку как приоритетную и, к счастью, успел получить аккредитацию. У меня был доступ практически везде, я заметил и заснял многое.

Первое, что бросилось в глаза – команда у нейтральных спортсменов из России растёт. К сервисёру Евгению Уфтикову и врачу-физиотерапевту Анастасии Тихоновой добавились ещё тренер Данил Акимов, сервисёр Егор Немтинов и массажист Павел Белов. Теперь команда укомплектована. Также ребята успели поменять у «Фишера» много старых моделей лыж на новые. Проблемы в этом плане постепенно решаются.

Я много времени проводил на трассе в Гомсе и в зоне тестирования лыж и невольно стал свидетелем разговора представителя одного из брендов – производителей лыж и сервисёра одной из скандинавских сборных. Я услышал только обрывок фразы, которая заканчивалась так: «…каким-то образом они получают новые лыжи. Видимо, из Финляндии или из Казахстана».

Подготовка лыж для российских спортсменов Фото: Максим Тартынский

В таком контексте, на мой взгляд, речь могла идти только об одной команде. Видимо, стало заметно, что лыжи у спортсменов из России начали работать значительно лучше. И те, что ещё можно перешлифовать, будут перешлифовывать на европейские структуры. Теперь сделать это проще. В команде больше человек, и это даёт о себе знать.

Наша команда больше не выглядит как сборная Гаити. Нет, это полноценная боевая единица! Хватает людей и для того, чтобы лыжи сделать и откатать, и чтобы поить спортсменов в гонке, забрать или подать куртку в стартовой и финишной зоне, отвезти или привезти. То есть все вещи от обычных бытовых до самых важных в профессиональном плане закрыты.

Мне посчастливилось даже поснимать в апартаментах у нашей команды в Швейцарии. Хотя нет, это не апартаменты – это большая вилла. Так что бюджет у нашей команды вполне себе недурный. Видимо, призовые с Кубка мира ребята уже достаточные получают. Или спонсор хороший нашёлся.

Савелий Коростелёв Фото: Максим Тартынский

А ещё я посмотрел изнутри, как живёт команда, о чём идут разговоры за столом. Вполне себе насущные бытовые вопросы, которые и меня волновали, когда я два года назад переезжал во Францию: как продлевать визы, как успеть подать все документы, чтобы поехать в Скандинавию на этапы Кубка мира после Олимпиады, пустят ли их вообще туда, может, на ВНЖ подать или «паспорт кочевника» сделать? Типичные разговоры российских эмигрантов (улыбается).

А если серьёзно, то бросилось в глаза, как прибавилось уверенности у ребят после «Тур де Ски». Они поняли, что могут бороться. Сейчас они уже бегут так, словно и не было этих четырёх лет отсутствия на Кубке мира. Дарья и Савелий уже в полной мере конкурируют со всеми, в том числе и с норвежцами».

«Не ходим по раскалённым углям»

«В спринте и Савелий, и Даша отобрались в четвертьфиналы, и после финиша забегов я видел, что они хоть и выбыли, но всё равно довольны. А вот после окончания масс-стартов было заметно, что они ожидали от себя большего. И они ведь готовы на это большее. Непряева и Коростелёв сейчас думают о совершенно иных вещах, нежели когда их только допустили на Кубок мира.

Дарья Непряева после финиша Фото: Максим Тартынский

Сейчас они полностью сосредоточены на Олимпиаде. До этого Савелий говорил, что идёт поступательно – думает о «Тур де Ски», потом – о следующем этапе, а затем – и о следующем, то теперь это не так. В мыслях – только Олимпиада, они её уже чувствуют.

Кстати, я очень удивился, когда Савелий и Даша сказали мне, что прочитали предыдущий материал. Тогда я спросил – чувствуют ли они, что после «Тур де Ски» отношение к ним в России со стороны болельщиков поменялось? Они ответили, что максимально абстрагировались от этого, не читают комментарии, не заходят в чаты.

Хотел бы отметить несколько технических моментов. Предстартовый коридорчик с табличкой AIN поставили рядом с коридорчиком сборной Норвегии – именно там ребята переодеваются, хранят вещи. Наши сервисёры показали мне норвежского тренера, который чаще всего негативно отзывался в СМИ о российских спортсменах. Он и правда постоянно поглядывал на то, что происходит на паре квадратных метров нашей территории.

Так что довольно интересно было смотреть, как пара десятков человек в норвежском коридоре стоят рядом с Савелием и Дашей.

Зона подготовки спортсменов из России Фото: Максим Тартынский

Хочу сказать, что отношения как будто налаживаются. Соперники начинают осознавать, что на наших нейтральных спортсменов странно обижаться на то, что происходит в мире, нет смысла перекладывать на них вину за других.

У Даши вообще хорошие отношения практически со всеми. После финиша масс-старта шведка Линн Сван, которая бежала вместе с Дашей бо́льшую часть гонки, подошла к ней и поблагодарила за работу на гонке, стукнулась с ней кулачками. Более того, Линн потом подошла к нашему коридорчику и ещё раз поблагодарила Непряеву. А Даша потом подошла к Джессике Диггинс, поздравила её с отличным выступлением, и американка ответила на позитиве.

А ведь Сван была резко против россиян на Кубке мира: «Не хочу соревноваться с ними». Линн Сван — о допуске россиян на международные старты

За редким исключением – вроде старшего тренера сборной Норвегии и некоторых спортсменов типа Эрика Вальнеса – все остальные нормально общаются. Больше нет ощущения, что мы ходим по раскалённым углям».

«Лидеры пока недосягаемы»

«В Гомсе, кстати, не было Егора Сорина. Ни рядом с трассой, ни вообще в городке. Получается, команда функционирует полностью удалённо. Во время ужина перед масс-стартами Егор Владимирович по громкой связи дал чёткие инструкции членам команды, что именно делать на гонке, где стоять, когда поить спортсменов. Но команда прекрасно функционирует сама, показывая удивительно высокий уровень самоорганизации. Это прямое доказательство того, что так можно жить и так можно ехать на Олимпиаду.

Ну и ещё. Я снял работу массажиста Павла Белова. Не могу сейчас говорить о том, что именно он делал, в команде не одобрят, что раскрываются такие секреты. Однако скажу, что в процессе работы создаётся полное ощущение, что у него три руки. Я уверен, что в мире таких специалистов единицы. И в этом у наших ребят, как мне кажется, есть даже преимущество.

Дарья Непряева Фото: Максим Тартынский

Всё у наших ребят стало намного лучше. Но всё-таки лидеры пока находятся на недосягаемом уровне. Особенно у мужчин. Особенно Клебо. Видно было, что он так сильно рад не собственно победам, как своей невероятной форме. В прошлый раз я рассказывал, как он играет с соперниками.

Теперь же мне кажется, что он играет с лимитами природы. Клебо хочет добиться абсолютного величия в физиологическом смысле. Дело для него не в секундах, не в медалях, а в том, что он показывает, насколько хорош может быть человек в отдельно взятом виде спорта. Настолько качественно он всё делает, настолько высокую частоту и мощность выдаёт в каждом своём движении, что кажется, возможности для его роста безграничны. Вся сборная Норвегии отлично готова, однако Клебо просто на отдельной ступени».