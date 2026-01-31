Скидки
Лыжи

Российский ски-альпинист Никита Филиппов перед Олимпиадой-2026 стал призёром Кубка мира — обзор, шансы на медаль ОИ

Российский ски-альпинист снова стал призёром Кубка мира. А на Олимпиаде медаль будет?
Андрей Шитихин
Никита Филиппов
Никита Филиппов взял бронзовую медаль на последнем старте перед Играми.

Есть вторая подряд медаль у российского спортсмена на Кубке мира в новой олимпийской дисциплине! Участник Олипиады-2026 ски-альпинист Никита Филиппов стал бронзовым призёром в спринте на этапе в Испании. Он уступил тем же соперникам, что и на предыдущем спринте во Франции.

После классного выступления в Куршевеле Филиппов и все остальные российские ски-альпинисты и тренеры отправились в Андорру, где прошёл усечённый этап Кубка мира. Дело в том, что вертикальная гонка, которую Никита пропускал, состоялась, а спринт был отменён из-за сильнейшего ветра и снегопада. Непогода просто разметала стартовый городок и сделала невозможным проведение соревнований.

Как Филиппов впервые в карьере попал в топ-3:
«Ноги ватные — как дальше бежать?» Российский ски-альпинист — о первой медали Кубка мира
Эксклюзив
«Ноги ватные — как дальше бежать?» Российский ски-альпинист — о первой медали Кубка мира

Команда переехала в соседнюю Испанию на последний перед Олимпиадой этап Кубка мира. Там погода проведению спринта не помешала. Филиппов очень уверенно провёл квалификацию, показав пятый результат. В Куршевеле он был только 17-м. Кстати, в Испании пролог сумел пройти и Павел Якимов.

В четвертьфинале Никита вновь, как и в предыдущий раз, бежал с испанцем Ориолем Кардоной. Россиянин уступил своему сопернику всего 0,4 секунды! Павел Якимов в своём четвертьфинале был пятым и в число полуфиналистов не попал. Полуфинал Филиппов выиграл, а следом за ними финишировал француз Тибо Ансельме. В другом полуфинале Кардона почти не напрягался.

ВИДЕО финального забега

Финал получился шикарным. Филиппов, как часто бывает, выиграл стартовую поляну и параллельными курсами с Кардоной рванул к лестнице. Но вновь именно эта часть трассы стала для Никиты камнем преткновения. Он отпустил в небольшой отрыв и Кардону, и Ансельме, однако и к себе никому не позволил приблизиться.

На переобувании российский спортсмен не проигрывал, но соперники уже создали решающий отрыв. В битве за первое место случилась сенсация: Ансельме уже на спусковой части подрезал Кардону, сумев занять внутренний радиус, и финишировал первым. Кардона – второй, а Филиппов уверенно третий. Тройка французского этапа та же самая, однако первый и второй поменялись местами.

Когда Филиппов побежит спринт на Олимпиаде?
Состав сборной России на Олимпиаду-2026. Кто и когда выступит?
Истории
Состав сборной России на Олимпиаду-2026. Кто и когда выступит?

Что это означает перед Олимпиадой? Никита уверенно ворвался в число лучших спринтеров мира. На двух этапах подряд он доказал, что может биться с фаворитами, которыми как раз и являются Кардона и Ансельме. Это не может не внушать оптимизм перед главным стартом сезона. Вряд ли кто-то верил в то, что российский спортсмен будет претендентом на олимпийскую медаль в совершенно новой для Игр дисциплине. Но Филиппов вновь подтвердил свои амбиции.

