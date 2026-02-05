«Я жду ответа». Почему лидер Кубка России по лыжным гонкам не выступает на Олимпиаде?

23-летняя лыжница из Санкт-Петербурга Евгения Крупицкая уверенно лидирует в общем зачёте Кубка России и активно готовится к предстоящему чемпионату России на Сахалине. А могла бы готовиться к стартующим 6 февраля в Италии Олимпийским играм – 2026. Но, как говорится, что-то пошло не так.

Подавала ли Евгения заявление на нейтральный статус? Чего она ждёт от Международной федерации? Будет ли смотреть Олимпиаду? На эти и другие вопросы Крупицкая ответила в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

«Жду от FIS ещё одного ответа. С отказом»

– Женя, ты сейчас на сборе в Цахкадзоре, а могла бы готовиться к Олимпиаде. Что помешало получить нейтральный статус?

– Нет, готовиться к Олимпиаде я бы не могла, поскольку даже в отборочных стартах не смогла бы участвовать. Да и квоту зарабатывала Даша Непряева – она и будет участвовать, это справедливо. Хотя заявление на нейтральный статус я подала. Мне от FIS пришёл ответ – довольно долго я его ждала – с предложением заполнить анкету и оплатить заявку. И вот теперь я жду ещё одного ответа. С отказом. Но пока с момента оплаты не прошло 30 дней.

– Так ты перевела деньги?

– Да, мне в этом помог регион. Там же оплату нужно проводить с европейской карты, в валюте. Не у каждого есть возможность это сделать. Мне очень сильно помогли. Теперь жду 15 февраля, чтобы написать FIS, что они просрочили ими же установленные сроки для ответа.

– А почему ты ждёшь отказ? У тебя нет допинг-тестов, сделанных по заказу Международной федерации?

– Как раз с этим у меня проблем нет. Допинг-тесты я сдавала. Даже больше трёх. Три минимально необходимых у меня точно есть. Но в требованиях же есть такой пункт, что ты не должен иметь связь с силовыми структурами, а я на гражданской должности в ЦСКА. Насколько я знаю, есть спортсмены с нейтральным статусом, которые также работают в ЦСКА не на военных должностях. Конкретные имена я не скажу, но в телеграм-канале ЦСКА даже новости были о том, что армейские спортсмены получили нейтральный статус.

Евгения Крупицкая Фото: РИА Новости

«В Европе я выступала бы лучше, чем в России»

– Ты бегала с Дашей, знаешь её силу. Представляла, как бы ты выглядела сейчас на Кубке мира?

– Конечно, напрямую невозможно сравнить, поскольку она там, а я тут. Совершенно разные условия и трассы. Но я думаю, что в Европе на коньковых гонках выступала бы лучше, чем в России, а на классике – хуже. Там всё-таки намного выше требования к даблполингу, а он у меня проседает, в этом направлении ещё работать и работать. Так что я себя комфортно чувствую обоими стилями, но проблемы были бы именно с классическими разделками. Ну и со спринтами, понятное дело.

– А как бы ты оценила результаты Даши? Она бежит на своём уровне, ниже или выше ожиданий?

– Этот сезон в России она как-то скомканно начала. Но сейчас видно, что форма у неё значительно лучше. Её результаты на последнем перед Олимпиадой этапе Кубка мира меня приятно удивили. Но о прогнозах лучше не спрашивайте. Я не настолько внимательно следила за Кубком мира – у нас свои старты один за другим. Очень плотный график. Я настроена бегать здесь, мне это интересно, и времени не хватает. Чисто отрывки и протокол финишный. Так что будем просто болеть за Дашу и Савелия. И смотреть по возможности.

«Побегаем в новом месте, посмотрим Сахалин»

– В Кубке России ты уверенно лидируешь в общем зачёте, но кажется, что часто остаёшься за кадром.

– Я думаю, что это не так. Но в любом случае я считаю правильным, что больше говорят о тех, кто в моменте выигрывает. Я же победила всего дважды и после тех гонок не была обделена вниманием. Ну и лидерство в общем зачёте – промежуточное, всё решится на финале Кубка России, как и в прошлые годы.

– Жёлтая майка много сил отнимает – хочется же её сохранить и после финала в Кировске?

– Безусловно, это было бы здорово. Но я бы сказала, что она даже придаёт сил и мотивирует. Хотя прямо сейчас я полностью сосредоточена на предстоящем чемпионате страны на Сахалине.

– Тебя удивило решение о проведении чемпионата страны именно там?

– Нет. Я подумала, что классно – побегаем в новом месте, посмотрим Сахалин – там я ещё не бывала, в необычное время стартовать будем. Все гонки, получается, у нас будут после обеда. Это в Европе гонки у мужчин и женщин местами меняют, чтобы после обеда то одни, то другие стартовали, а у нас всегда девочки стартуют с утра.

– Под новое время старта нужно как-то подстраиваться? Всё-таки организм привыкает стабильно в 11 часов бегать.

– Условия для всех будут непривычными, но я не вижу в этом проблем. У меня нет каких-то ритуалов, суеверий – я просто вышла на гонку и побежала. Какая разница, в какое она время проходит? Ты должен быть готов. Я за свою карьеру лишь раз бегала гонку после обеда – на этапе Кубка мира в Энгадине. Ну и в юниорах практиковалось такое, что контрольные тренировки мы проводили после обеда. Вот и всё, наверное. Но я уверена, что у меня никаких проблем с тем же предстартовым «перегоранием» не возникнет.

Евгения Крупицкая Фото: РИА Новости

«Перестала плыть по течению и стала грести»

– В чём ты прокачалась по сравнению с предыдущими сезонами?

– Однозначно у меня стал сильнее плечевой пояс. Там ещё очень много работы, но какой-то минимум уже есть, чтобы на взрослом уровне неплохо бегать гонки. Если же говорить не о физике, головой я повзрослела. Изменилось восприятие, в принципе, к тренировочному процессу, к соревнованиям. Я стала более вдумчиво подходить к тренировочному процессу, больше анализировать, больше слушать своё самочувствие.

Больше стало общения с тренером. В этом году у нас очень хороший контакт с Олегом Орестовичем Перевозчиковым, чему я очень рада.

– Почему такой хороший контакт наладился лишь спустя три года после того, как ты перешла в его группу?

– Ой, сложный вопрос. Этим летом я собрала весь багаж ошибок, все грабли, на которые я наступала в прошлые годы, и подошла к тренировочному процессу с юниорским задором. Я была предельно мотивирована, что обязательно нужно прогрессировать. Как будто после юниоров я топталась на месте и результаты не шли вверх. Я и задумалась: что с этим делать? Начала выходить из зоны комфорта, перестала плыть по течению и стала грести своими лапками.

– Кажется, ты слишком занизила свои результаты. Победы на чемпионате России и Спартакиаде не у каждого в карьере будут.

– Я имела в виду, что относительно своего уровня я почти не прогрессировала. Как задала в юниорах какую-то планку, так через неё и не перепрыгивала три года. Не было ярко выраженного роста.

– А у кого он был сразу после перехода из юниоров? Только у Савелия Коростелёва и Алины Пеклецовой.

– Ну Алина и в юниорах уже шарашила будь здоров.

– Тебя удивляют её результаты в текущем сезоне? Просто какое-то подавляющее преимущество в дистанционных гонках.

– Вообще нет. Я просто знаю, сколько тренируется Алина. Мы с ней отлично общаемся, у нас нет друг от друга секретов. Так вот, секрет побед Алины Пеклецовой очень прост – она тренируется в разы больше остальных. Я думаю, никто из основной команды не потянет такую нагрузку, которую выполняет она. Она реально просто очень много тренируется.

Евгения Крупицкая Фото: РИА Новости

– Тебе для желаемого постоянного прогресса нужно увеличение тренировочного объёма или изменение качества тренировок?

– Если честно, я не думаю, что смогу тренироваться больше, чем я это делаю сейчас. Нужно уходить в качество, стремиться к прогрессу за счёт силовой подготовки, за счёт техники и проработки тех новых мышц, которые как раз на силовой ты прокачиваешь.

– А перед началом сезона какую цель ты перед собой ставила?

– Я ещё по ходу летней подготовки поняла, что стала сильнее, чем в предыдущие сезоны у Олега Орестовича. Очень хотелось преобразовать всё это в результат зимой. Когда мы приехали на вкатку в Алдан, тренер начал переживать – не перебираю ли я с нагрузками? Летом я действительно выполнила даже больше намеченного плана, потому что всё получалось. Так вот, в Алдане я ему говорю: «Олег Орестович, не переживайте, в Кировске точно буду в тройке в одной из гонок». А он мне ответил: «Женя, мне не нужно место в тройке в конкретной гонке. Мне нужна стабильность по ходу сезона».

Со сбора в Алдане я входила в зимний сезон с целью выступать стабильно. И пока это получалось. Буду стараться и дальше держать этот уровень. Ну и постараюсь сохранить жёлтую майку после финальной горы, хотя сделать это будет очень сложно.