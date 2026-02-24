Лыжный ЧР-2026 стартует на Сахалине. Во сколько нужно встать, чтобы посмотреть гонки?

В среду, 25 февраля, в Южно-Сахалинске стартует чемпионат России по лыжным гонкам. Впервые турнир такого ранга пройдёт в такой далёкой локации, а не в одном из привычных лыжных центров.

Почему на Сахалине? Так там огромная разница во времени – когда же смотреть гонки? А Коростелёв с Непряевой будут участвовать? Программа та же, что была на Олимпиаде? Собрали ответы на все вопросы в одном тексте.

Почему ЧР-2026 проводится на Сахалине?

«Идея провести чемпионат России на Сахалине была вообще моя. Особо ни с кем не советовалась. Давно знаю регион, с детства. Страна большая, спортсмены должны быть готовы к разным часовым поясам, к сложным трассам», — заявила на пресс-конференции перед стартом турнира глава ФЛГР Елена Вяльбе.

Елена Вяльбе Фото: РИА Новости

Тут что-то комментировать – только портить.

Разница во времени с московским — восемь часов. Спортсмены ночью побегут?

Не ночью, но почти. Действительно, участникам чемпионата России придётся выйти из зоны комфорта. Непривычен не только часовой пояс, но и время начала гонок. Обычно начало гонок на российских соревнованиях планируется на 10-11 часов по местному времени.

Но если так сделать на Сахалине, то по московскому времени это будет два-три часа ночи. Ну и кто встанет в такое время, чтобы посмотреть лыжные гонки? Именно в это время начинались соревнования на Российско-китайских играх в прошлом году. Для европейской части страны эти соревнования прошли незаметно.

Сахалин Фото: istockphoto.com

Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, гонки чемпионата России на Сахалине перенесли на 14:00 и позже по местному времени. То есть по московскому это будет 6:00 и позже. Спортсменам к послеобеденным гонкам придётся приспосабливаться. А болельщикам нужно рано вставать. Зато уже до начала работы можно посмотреть все гонки.

Чемпионат начнётся с разделки. Последний раз такое было в 2014-м

Расписание гонок чемпионата страны также непривычно. С 2015 года первыми гонками турнира неизменно были либо скиатлон, либо личный спринт. А турнир на Сахалине начнётся с классических разделок на 10 км.

Последний раз чемпионат страны начинался с разделок в 2014 году. Тогда турнир проходил в Тюмени. Мужчины бежали 15 км, женщины – 10 км. Ну и тогда после разделок шёл спринт, а сейчас – скиатлон. Две дистанционные гонки без выходного – что-то новенькое.

Смешанная эстафета на ЧР-2025 Фото: ФЛГР

Если сравнить с только что завершившейся Олимпиадой, дистанции на ЧР-2026 те же самые. Но стили – зеркальные. Разделка в Валь-ди-Фьемме была коньком, как и командный спринт, а личный спринт и марафон проходили классикой. В Южно-Сахалинске всё будет наоборот.

Плюс на чемпионате России второй год подряд будет проводиться смешанная эстафета 4 по 5 км.

Полностью расписание ЧР-2026 выглядит следующим образом:

25 февраля

6:30 – 10 км, классика, женщины

8:30 – 10 км, классика, мужчины

26 февраля

7:00 – скиатлон (10+10), женщины

9:00 – скиатлон (10+10), мужчины

28 февраля

8:30 – смешанная эстафета (4х5 км)

1 марта

6:00 – спринт, конёк, квалификация

8:00 – 1/4 финала, 1/2 финала, финалы

3 марта

6:00 – командный спринт, классика, квалификация

8:00 – финалы

4 марта

8:00 – эстафета (4х7,5 км), женщины

5 марта

8:00 – эстафета (4х7,5 км), мужчины

7 марта

7:30 – 50 км масс-старт, конек, женщины

8 марта

7:30 – 50 км масс-старт, конек, мужчины

Побегут ли на чемпионате России Коростелёв с Непряевой? А Большунов с Устюговым?

На чемпионат России – 2026 в Южно-Сахалинске собрались почти все сильнейшие лыжники страны. Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, выступавшие на Олимпиаде, в Южно-Сахалинск не приедут. Они будут выступать на этапах Кубка мира. За исключением финала в США – спонсоры ФЛГР требуют их присутствия на финале Кубка России в Кировске.

Савелий Коростелёв и Дарья Непряева пропустят чемпионат России Фото: Maxim Thore/ZUMA/ТАСС

Не выступит на чемпионате России также Наталья Терентьева, которая находится в декретном отпуске, а также Сергей Устюгов, который по окончании сезона, кажется, объявит о завершении карьеры. Также пропустит турнир и Анастасия Кулешова, у которой нынешний сезон вообще не получился. Будет ли он последним в её карьере – пока непонятно.

Александр Большунов уже на Сахалине и даже в рамках Сахалинского марафона пробежал гонку на 30 км классикой и одержал убедительную победу.

Где смотреть гонки чемпионата России — 2026?

Все гонки в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Сигнал будет производить канал «ОТВ Сахалин», но для зрителей это неважно.