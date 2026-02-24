Лыжный ЧР-2026 стартует на Сахалине. Во сколько нужно встать, чтобы посмотреть гонки?

В среду, 25 февраля, в Южно-Сахалинске стартует чемпионат России по лыжным гонкам. Впервые турнир такого ранга пройдёт в такой далёкой локации, а не в одном из привычных лыжных центров.
Почему на Сахалине? Так там огромная разница во времени – когда же смотреть гонки? А Коростелёв с Непряевой будут участвовать? Программа та же, что была на Олимпиаде? Собрали ответы на все вопросы в одном тексте.
Почему ЧР-2026 проводится на Сахалине?
«Идея провести чемпионат России на Сахалине была вообще моя. Особо ни с кем не советовалась. Давно знаю регион, с детства. Страна большая, спортсмены должны быть готовы к разным часовым поясам, к сложным трассам», — заявила на пресс-конференции перед стартом турнира глава ФЛГР Елена Вяльбе.
Елена Вяльбе
Фото: РИА Новости
Тут что-то комментировать – только портить.
Разница во времени с московским — восемь часов. Спортсмены ночью побегут?
Не ночью, но почти. Действительно, участникам чемпионата России придётся выйти из зоны комфорта. Непривычен не только часовой пояс, но и время начала гонок. Обычно начало гонок на российских соревнованиях планируется на 10-11 часов по местному времени.
Но если так сделать на Сахалине, то по московскому времени это будет два-три часа ночи. Ну и кто встанет в такое время, чтобы посмотреть лыжные гонки? Именно в это время начинались соревнования на Российско-китайских играх в прошлом году. Для европейской части страны эти соревнования прошли незаметно.
Сахалин
Фото: istockphoto.com
Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, гонки чемпионата России на Сахалине перенесли на 14:00 и позже по местному времени. То есть по московскому это будет 6:00 и позже. Спортсменам к послеобеденным гонкам придётся приспосабливаться. А болельщикам нужно рано вставать. Зато уже до начала работы можно посмотреть все гонки.
Чемпионат начнётся с разделки. Последний раз такое было в 2014-м
Расписание гонок чемпионата страны также непривычно. С 2015 года первыми гонками турнира неизменно были либо скиатлон, либо личный спринт. А турнир на Сахалине начнётся с классических разделок на 10 км.
Последний раз чемпионат страны начинался с разделок в 2014 году. Тогда турнир проходил в Тюмени. Мужчины бежали 15 км, женщины – 10 км. Ну и тогда после разделок шёл спринт, а сейчас – скиатлон. Две дистанционные гонки без выходного – что-то новенькое.
Смешанная эстафета на ЧР-2025
Фото: ФЛГР
Если сравнить с только что завершившейся Олимпиадой, дистанции на ЧР-2026 те же самые. Но стили – зеркальные. Разделка в Валь-ди-Фьемме была коньком, как и командный спринт, а личный спринт и марафон проходили классикой. В Южно-Сахалинске всё будет наоборот.
Плюс на чемпионате России второй год подряд будет проводиться смешанная эстафета 4 по 5 км.
Полностью расписание ЧР-2026 выглядит следующим образом:
25 февраля
6:30 – 10 км, классика, женщины
8:30 – 10 км, классика, мужчины
26 февраля
7:00 – скиатлон (10+10), женщины
9:00 – скиатлон (10+10), мужчины
28 февраля
8:30 – смешанная эстафета (4х5 км)
1 марта
6:00 – спринт, конёк, квалификация
8:00 – 1/4 финала, 1/2 финала, финалы
3 марта
6:00 – командный спринт, классика, квалификация
8:00 – финалы
4 марта
8:00 – эстафета (4х7,5 км), женщины
5 марта
8:00 – эстафета (4х7,5 км), мужчины
7 марта
7:30 – 50 км масс-старт, конек, женщины
8 марта
7:30 – 50 км масс-старт, конек, мужчины
Побегут ли на чемпионате России Коростелёв с Непряевой? А Большунов с Устюговым?
На чемпионат России – 2026 в Южно-Сахалинске собрались почти все сильнейшие лыжники страны. Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, выступавшие на Олимпиаде, в Южно-Сахалинск не приедут. Они будут выступать на этапах Кубка мира. За исключением финала в США – спонсоры ФЛГР требуют их присутствия на финале Кубка России в Кировске.
Савелий Коростелёв и Дарья Непряева пропустят чемпионат России
Фото: Maxim Thore/ZUMA/ТАСС
Не выступит на чемпионате России также Наталья Терентьева, которая находится в декретном отпуске, а также Сергей Устюгов, который по окончании сезона, кажется, объявит о завершении карьеры. Также пропустит турнир и Анастасия Кулешова, у которой нынешний сезон вообще не получился. Будет ли он последним в её карьере – пока непонятно.
Александр Большунов уже на Сахалине и даже в рамках Сахалинского марафона пробежал гонку на 30 км классикой и одержал убедительную победу.
Где смотреть гонки чемпионата России — 2026?
Все гонки в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Сигнал будет производить канал «ОТВ Сахалин», но для зрителей это неважно.