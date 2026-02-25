Скидки
Чемпионат России – 2026 по лыжным гонкам: Крупицкая победила в гонке на 10 км, Пеклецова – третья

Крупицкая стала чемпионкой России в невероятной гонке! Что это вообще было?
Андрей Шитихин
Крупицкая стала чемпионкой России!
Сюжет классической разделки получился непредсказуемым.

Первая же гонка чемпионата России – 2026 по лыжах на Сахалине получился непредсказуемым. Но победу одержала та спортсменка, которая стабильнее всех проводит текущий сезон – лидер общего зачёта Кубка России Евгения Крупицкая.

Десятка проходила по кругу с, казалось бы, не самым сложным рельефом. Но как же спортсменок «вставляло» на таком круге! Абсолютным лидером гонки до отсечки 6,8 км была олимпийская чемпионка Вероника Степанова. Она лидировала на всех промежуточных отсечках, но подъёмы на втором круге вытянул из неё все силы.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Женщины. 10 км. Классический стиль
25 февраля 2026, среда. 06:30 МСК
Окончено
1
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
28:17.1
2
Алиса Жамбалова
Тюменская область
+3.10
3
Алина Пеклецова
Вологодская область
+5.80

Все основные претендентки на высокие места бежали после Степановой. И все прошли второй круг сильнее Вероники. Именно отрезок с 6,8 км до 8,5 км стал ключевым в плане борьбе за медали. Там ситуация кардинально изменилась.

Например, Алиса Жамбалова отыграла на этом отрезке у Степановой 10 секунд, а Христина Мацокина – 15! Более 10 секунд выбрали у промежуточного лидера Екатерина Никитина, Алина Пеклецова и Евгения Крупицкая.

За полтора километра до финиша три спортсменки – Крупицкая, Пеклецова и Никитина – шли в 1 секунде! А еще три спортсменки также были в 1 секунде между собой, но с отставанием в 5 секунд от лидеров. Казалось бы, уже на таком отрезке сложно что-то кардинально поменять.

Но Алиса Жамбалова этот короткий отрезок, который шёл по равнине и под спуск, просто пролетела и сумела вклиниться в борьбу за медали! На финише представительницу Тюменской области смогла опередить только Крупицкая.

Евгения максимально отработала финиш, последний спуск преодолела в своём фирменном низком приседе и вырвала победу! Алине Пеклецовой не хватило мощи отработать даблом финишный участок, но хватило для бронзы.

Екатерине Никитиной не хватило 0,9 секунды до бронзы, и после финиша она была очень расстроена. Христина Мацокина – пятая, а Вероника Степанова, лидировавшая большую часть гонки, только шестая.

