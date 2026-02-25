Скидки
Чемпионат России – 2026 по лыжным гонкам: Большунов выиграл 10 км классикой, результаты, подробности

Большунов нокаутировал соперников в первой гонке чемпионата России. Мощь!
Андрей Шитихин
Александр Большунов
Даже Сергей Ардашев не смог справиться с такой скоростью.

Александр Большунов с первой же гонки чемпионата России – 2026 на Сахалине показал свою готовность к главному старту сезона. Гонку на 10 км классическим стилем он выиграл с большим преимуществом. И в скиатлоне, который состоится уже 26 февраля, Большунов будет безоговорочным фаворитом.

Трёхкратный олимпийский чемпион продемонстрировал невероятную мощь по сравнению со всеми остальными, хотя стартовый отрезок прошёл на шесть секунд медленнее лидера общего зачёта Кубка России Сергея Ардашева.

Однако уже к следующей отсечке Большунов проигрывал Ардашеву всего секунду, а затем захватил лидерство и только наращивал преимущество. При этом Александр стартовал раньше Сергея. Большунов просто шикарно проходил дистанцию и, кажется, мог прибавить ещё.

Его итоговое преимущество перед Сергеем Ардашевым составило почти 15 секунд! Ардашев после финиша выглядел расстроенным, хотя всех остальных он обошёл. Третьим стал Иван Горбунов, который на чемпионате России не выступал два года – прошлый турнир он пропустил из-за тяжёлой травмы позвоночника.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Мужчины. 10 км. Классический стиль
25 февраля 2026, среда. 08:30 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
23:59.9
2
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+14.40
3
Иван Горбунов
Республика Татарстан
+30.50

Всего 0,1 секунды проиграл в битве за бронзу Алексей Червоткин, очень мощно прошедший второй круг. Олимпийский чемпион в нынешнем сезоне несколько раз на классических разделках был третьим, а в этот раз уступил буквально мгновение.

Возможно, в медальные разборки смог бы вмешаться Илья Семиков, одержавший красивую победу на классической разделке на этапе Кубка России в Сыктывкаре, но представитель Коми заболел и на Сахалин вообще не полетел.

