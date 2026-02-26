Ничего себе! Большунов проиграл любимую гонку на чемпионате России

Скиатлоны на чемпионате России по лыжным гонкам – 2026 в Южно-Сахалинске получились необычными. Особенно мужской, где Александр Большунов потерпел поражение, не сумев войти даже в тройку призёров. Победил абсолютный лидер российского сезона Сергей Ардашев.

Честно говоря, четыре (из шести) круга мужской гонки были просто скучными. Лыжники держались плотной пачкой, никто не предпринимал попыток отрыва. Ни на классике, ни на первом после пит-стопа коньковом круге. Ситуацию взорвал Сергей Волков, который к Южно-Сахалинску готовился в Италии.

Лыжник из группы Егора Сорина решил пойти в сольный отрыв и создал себе преимущество примерно в 15 секунд. Но держать такой темп долго Волков не смог. Погоню за ним организовал Александр Большунов, который подтянул и остальных. Он почти накрыл Волкова уже к концу второго конькового круга, а в начале заключительного вышел вперёд.

Однако практически тут же сбавил темп. Большунов даже не предпринял попытку уйти в отрыв, как делал на скиатлонах всегда. Нет, он остался в общей группе, и это оказалось решающим. На выкате на финиш после резкого поворота он был пятым и так на этом месте и финишировал – сейчас у трёхкратного олимпийского чемпиона нет той резкости, которая была даже в прошлом году.

Егор Митрошин — второе место, Сергей Ардашев — первое место, Дмитрий Жуль — третье место Фото: РИА Новости

Возможно, много сил отняла победа в классической разделке. Но Сергей Ардашев тоже потратил там много сил, а скиатлон забрал мощнейшим ускорением. Ардашев, финишируя без отталкиваний, исключительно коньковыми движениями, сумел опередить Егора Митрошина, который классическую разделку не бежал.

За третье место зарубились Дмитрий Жуль и Андрей Кузнецов, и даже фотофиниш не определил, кто же был быстрее. Но в итоге бронзу отдали Жулю. Волков же, рванувший вперёд на втором круге, в итоге только 16-й.

Для Ардашева титул в скиатлоне – первый в карьере на чемпионатах страны, а вот Большунов проиграл эту гонку впервые с 2017 года. Тогда в Ханты-Мансийске он был третьим, в 2018 и 2019 годах её на чемпионатах страны не бежал, а в 2020-м чемпионат был отменён из-за пандемии. С 2021 года Большунов пять раз подряд становился чемпионом России в скиатлоне, однако в Южно-Сахалинске впервые в карьере не попал в призы в своей любимой гонке.

Евгения Крупицкая — второе место, Вероника Степанова — первое место, Алина Пеклецова — третье место Фото: РИА Новости

В женской гонке победу одержала олимпийская чемпионка Вероника Степанова. Ключевой момент случился на первом коньковом круге, когда Алина Пеклецова, Евгения Крупицкая и Екатерина Никитина постарались убежать в отрыв, но Степанова, поначалу поймавшая просвет, ликвидировала отставание.

На финише у её соперниц не было шансов. Крупицкая – вторая, Пеклецова – третья, а Никитина, как и в классической разделке, – четвёртая.