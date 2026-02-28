Первые гонки российских лыжников после Олимпиады! Как они покажут себя в Швеции? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 28 февраля, в шведском Фалуне начнётся восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам — 2025/2026. Первой дисциплиной после Олимпиады станет спринт свободным стилем. Начало квалификации у женщин — в 15:00 мск, а у мужчин — в 15:34.
Примут участие в соревнованиях и российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв. Дарья убежит в женском прологе 36-й, Савелий в мужской части турнира — 42-м. Будут участвовать и Йоханнес Клебо, Федерико Пеллегрино, Джессика Диггинс, Майя Дальквист, Надине Фендрих и другие…
Как себя покажут россияне после непростых стартов в Валь-ди-Фьемме, учитывая, что не все сильнейшие лыжники выйдут на старт? Сумеют ли они пройти дальше по сетке спринта?
В это же время на другом конце планеты соревнуется большая часть российских лыжников — в Южно-Сахалинске проходит национальный чемпионат.
🙎 Старт-лист спринта у мужчин
А теперь знакомимся с номерами в гонке у джентельменов. Там участников побольше — 66.
4. Федерико Пеллегрино 🇮🇹
8. Оскар Опстад Вике 🇳🇴
12. Антон Гран 🇸🇪
16. Ансгар Эвенсен 🇸🇪
18. Жуль Шаппа 🇫🇷
20. Гус Шумахер 🇺🇸
21. Джеймс Клинтон Скунмейкер 🇺🇸
22. Йоханнес Хёсфлот Клебо 🇳🇴
24. Ларс Хегген 🇳🇴
26. Йони Мяки 🇫🇮
28. Лаури Вуоринен 🇫🇮
29. Люка Шанава 🇫🇷
30. Эвен Нортуг 🇳🇴
33. Элиа Барп 🇮🇹
41. Тео Шели 🇫🇷
42. Савелий Коростелёв 🇷🇺
54. Густаф Берглунд 🇸🇪
61. Эндрю Масгрэйв 🇬🇧
66. Мика Фермойлен 🇦🇹
🙎♀️ Старт-лист спринта у женщин
Сначала будет пролог у женщин. На его старт в 15:00 по московскому времени выйдут 56 участниц. Знакомимся со стартовыми номерами самых заметных персон:
2. Майя Дальквист 🇸🇪
4. Моа Илар 🇸🇪
6. Колетта Ридцек 🇩🇪
7. Юли Бьервиг Дривенес 🇳🇴
8. Джессика Диггинс 🇺🇸
12. Лаура Гиммлер 🇩🇪
14. Ясми Йоэнсуу 🇫🇮
18. Кристине Ставос Шистад 🇳🇴
22. Аня Вебер 🇨🇭
24. Линн Сван 🇸🇪
26. Эмма Рибом 🇸🇪
29. Моа Лундгрен 🇸🇪
30. Надине Фендрих 🇨🇭
32. Лотта Уднес Венг 🇳🇴
36. Дарья Непряева 🇷🇺
37. Тириль Уднес Венг 🇳🇴
Доброе утро, страна! 👋
Не пришлось нам долго скучать по лыжным гонкам, потому что в последний зимний выходной день в Фалуне начинается этап Кубка мира!