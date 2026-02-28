Не самые гостеприимные скандинавы пустили наших в Фалун без проблем!

Первые гонки российских лыжников после Олимпиады! Как они покажут себя в Швеции? LIVE

Сегодня, 28 февраля, в шведском Фалуне начнётся восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам — 2025/2026. Первой дисциплиной после Олимпиады станет спринт свободным стилем. Начало квалификации у женщин — в 15:00 мск, а у мужчин — в 15:34.

Примут участие в соревнованиях и российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв. Дарья убежит в женском прологе 36-й, Савелий в мужской части турнира — 42-м. Будут участвовать и Йоханнес Клебо, Федерико Пеллегрино, Джессика Диггинс, Майя Дальквист, Надине Фендрих и другие…

Как себя покажут россияне после непростых стартов в Валь-ди-Фьемме, учитывая, что не все сильнейшие лыжники выйдут на старт? Сумеют ли они пройти дальше по сетке спринта?