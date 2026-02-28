Круть! Степанова обеспечила Татарстану победу в смешанной эстафете даже с одной палкой

Очень странное ощущение оставила смешанная эстафета на чемпионате России по лыжным гонкам – 2026. На последнем этапе другие команды даже не предприняли попытку побороться с фаворитами – первой командой Татарстана. А в борьбе за второе-третье места победили те, кто отсиделся за спиной у другого. Говорят, победителей не судят, но это и не была победа.

«Смешанка» на чемпионате страны проводилась во второй раз. В прошлом году в Казани на финише боролись аж семь команд, и тогда сенсационно Татарстан-2 с финишёром Сергеем Забалуевым обыграл Татарстан-1 с финишёром Александром Большуновым. Но то были другие условия, другой рельеф, другой часовой пояс.

На Сахалине в день гонки была такая погода, которая на острове бывает очень часто – повалил густой мокрый снег, а температура воздуха – нулевая. То есть состояние трассы было очень сложным. В таких условиях, особенно в эстафетах, выигрывает не всегда тот, кто круче всех готов, а тот, кто больше всех этого хочет.

На первом этапе пелотон был серьёзно разорван. Однако отрывы не были критическими. Во всяком случае, для бежавшего за первую сборную Тюменской области Алексея Червоткин даже 16,5 секунды отставания не стали серьёзной проблемой. Вообще, в эстафетах Червоткина, который кому-то может сдаться, представить невозможно.

Алексей вывел свою команду в лидеры, но создать отрыв не получилось – состояние трассы не позволило ему укатить в закат, на спусках остальные подъехали. В числе преследователей был и Александр Большунов (Татарстан-1), который подобрался к Червоткину, однако опередить не смог и оправил Веронику Степанову на третий этап в общей группе.

Олимпийская чемпионка Пекина в эстафетах также выдаёт шикарные этапы и может творить чудеса, как и Червоткин. В Южно-Сахалинске Степанова на первой половине своего первого круга лишилась палки – в результате гоночного инцидента инвентарь был буквально вырван у неё из руки.

Палки Вероника лишилась до начала подъёма, а получила уже тогда, когда тот практически заканчивался. Соперницы этим обстоятельством не воспользовались – не ускорились, не попытались создать хоть какой-то задел. Степанова же, получив палку, мгновенно переместилась в группу лидеров, а к концу этапа смогла создать своей команде отрыв в пять секунд.

Но Сергея Ардашева, финишёра команды Татарстан-1, не стали преследовать. Сзади были три команды – Коми-1, Тюменская область – 1 и Ленинградская область – 1, за которые бежали Кирилл Кочегаров, Александр Терентьев и Александр Бакуров. Два Александра демонстративно встали за спиной Кирилла и отказались выходить вперёд. Даже на спусках не менялись.

Такое поведение своих подопечных осудил в прямом эфире «Матч ТВ» старший тренер сборной России Егор Сорин, пообещавший дать нагоняй Терентьеву и Бакурову. Ардашев же бежал в своём темпе, создал отрыв сначала в семь, потом в 10, а потом и в 13 секунд. Ближе к финишу, когда спринтеры Бакуров и Терентьев заработали на всю катушку, отрыв мгновенно сократился, но его всё же хватило Сергею, чтобы финишировать первым.

Ардашев, Степанова и Большунова стали двукратными чемпионами России – 2026, а бежавшая с ними на первом этапе Лидия Горбунова взяла первое золото на Сахалине. В финишном створе Бакуров опередил Терентьева в борьбе за серебро. Кочегаров и сборная Коми-1 остались без наград.

Чемпионат России продолжится уже завтра, 1 марта, личным спринтом. Гонки пройдут свободным стилем.