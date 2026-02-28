У Клебо появился достойный конкурент в спринте. И это не Коростелёв

Йоханнес Клебо одержал очередную победу на этапах Кубка мира. В шведском Фалуне, столице ЧМ-2027, Король лыж из Норвегии выиграл коньковый спринт. Вызов ему бросил только соотечественник Ларс Хегген, но всё равно проиграл. Россиянин Савелий Коростелёв не смог преодолеть квалификацию.

Старший тренер сборной России Егор Сорин, который сейчас находится на чемпионате России в Южно-Сахалинске, оценивая шансы Дарьи Непряевой и Савелия Коростелёва в спринте в Швеции, заметил: «Вряд ли за неделю с Олимпиады Даша и Савелий стали сильнее. Тем более спринт коньком».

Слова Сорина подтвердились в отношении Савелия. Коростелёв слабо провёл квалификацию, став 50-м из 66 участников. Российский спортсмен иронично отреагировал на свой результат в соцсетях, пообещав когда-нибудь подружиться со спринтом. Ну ничего, зато Савелий проделал скоростную работу перед скиатлоном.

У мужчин ожидаемую победу одержал 11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо. Он продолжил погоню за рекордом соотечественницы Марит Бьорген, которая выиграла больше всех гонок на этапах Кубка мира по лыжным гонкам. Клебо не затратил ни капли лишних сил, чтобы преодолеть четвертьфинал и полуфинал.

Ларс Хегген Фото: Bildbyran/Sipa USA/ТАСС

В финале же вызов ему бросил 20-летний норвежец Ларс Хегген, которого не взяли на Олимпиаду, из-за чего он сильно обиделся. Хегген в забегах продемонстрировал крутые финишные ускорения. Но в финале наткнулся на Клебо. Ларс обыграл всех, кроме лыжного монстра. Кажется, в следующем сезоне Йоханнесу в спринтах будет не так просто – у него появился достойный соперник. Третьим же неожиданно стал швейцарец Беньямин Мозер.

В женской гонке Дарья Непряева сумела пройти квалификацию 29-й и попала в первый четвертьфинал, где в числе её соперниц были олимпийская чемпионка Линн Сван и могучая норвежка Кристине Шистад. Непряева в целом неплохо проводила забег, но слишком уж сильно притормозила на спуске перед выходом на стадион и резко потеряла скорость. Впрочем, такого финиша, которым обладают её соперницы, у Даши нет. В своём забеге она осталась последней.

Линн Сван Фото: Jesper Zerman/Zuma/ТАСС

Сван и Шистад зарубились не только в забеге с Непряевой, но и в полуфинале, а круче всего – в финале. В решающем забеге шведка, казалось, уже гарантировала себе победу, создав большой отрыв, однако норвежка сумела практически ликвидировать его к мостику перед стадионом. Впрочем, финишное ускорение осталось за Сван.

В скиатлоне, который состоится 1 марта, у российских лыжников шансов точно будет больше.