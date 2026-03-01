На Олимпиаде Савелий остался четвёртым. Сейчас надо забирать своё!

У Коростелёва будет первая медаль на Кубке мира? Следим за скиатлоном в Фалуне! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 1 марта, в шведском Фалуне состоится мужской и женский скиатлон в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам — 2025/2026.

В соревнованиях примут участие и российские лыжники. Савелий Коростелёв побежит первым, так как начало его гонки запланировано на 14:30 мск . У россиянина 12-й стартовый номер. Дарья Непряева выйдет на старт женского скиатлона в 18:05 . Она получила 15-й биб.

Следим и за соперниками. Йоханнес Клебо может продолжить своё победное шествие. Норвежский спортсмен не знает горечи поражений аж с «Тур де Ски». Он выиграл уже девять гонок подряд! И, скорее всего, в Фалуне случится юбилейный успех.