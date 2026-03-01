Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок мира. 20км Скиатлон. Женщины
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Статьи

Кубок мира по лыжным гонкам — 2025/2026: скиатлоны в Фалуне, онлайн гонки с участием Коростелёва и Непряевой 1 марта 2026

У Коростелёва будет первая медаль на Кубке мира? Следим за скиатлоном в Фалуне! LIVE
Татьяна Постникова Батраз Томаев
,
Савелий Коростелёв
Комментарии
На Олимпиаде Савелий остался четвёртым. Сейчас надо забирать своё!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 1 марта, в шведском Фалуне состоится мужской и женский скиатлон в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам — 2025/2026.

В соревнованиях примут участие и российские лыжники. Савелий Коростелёв побежит первым, так как начало его гонки запланировано на 14:30 мск. У россиянина 12-й стартовый номер. Дарья Непряева выйдет на старт женского скиатлона в 18:05. Она получила 15-й биб.

Следим и за соперниками. Йоханнес Клебо может продолжить своё победное шествие. Норвежский спортсмен не знает горечи поражений аж с «Тур де Ски». Он выиграл уже девять гонок подряд! И, скорее всего, в Фалуне случится юбилейный успех.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам – 2025/2026
Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам – 2025/2026
🙋‍♀️ Старт-лист скиатлона у женщин 🙋‍♂️ Старт-лист скиатлона у мужчин
Live Батраз Томаев

🙋‍♀️ Старт-лист скиатлона у женщин

В 18:05 состоится женский скиатлон. Под 15-м номером там побежит Дарья Непряева:

1. Джессика Диггинс 🇺🇸
2. Моа Илар 🇸🇪
3. Каролине Симпсон-Ларсен 🇳🇴
4. Хейди Венг 🇳🇴
5. Фрида Карлссон 🇸🇪
6. Майя Дальквист 🇸🇪
7. Пия Финк 🇩🇪
8. Хелен Хейзел Хоффман 🇩🇪
9. Кристин Эустгулен Фоснес 🇳🇴
10. Нора Саннесс 🇳🇴
...
15. Дарья Непряева 🇷🇺
16. Эмма Рибом 🇸🇪
22. Тириль Уднес Венг 🇳🇴
26. Лотта Уднес Венг 🇳🇴
28. Рози Бреннан 🇺🇸
32. Линн Сван 🇸🇪

12:31 Батраз Томаев

🙋‍♂️ Старт-лист скиатлона у мужчин

Уже через два часа 10 км классикой и 10 км коньком побегут мужчины. В протоколе значатся имена 72 лыжников. Представляем стартовые номера наиболее заметных персон, среди которых наш Савелий Коростелёв:

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо 🇳🇴
2. Харальд Эстберг Амундсен 🇳🇴
3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет 🇳🇴
4. Андреас Рее 🇳🇴
5. Элиа Барп 🇮🇹
6. Уго Лапалус 🇫🇷
7. Мика Фермойлен 🇦🇹
8. Арси Руусканен 🇫🇮
9. Федерико Пеллегрино 🇮🇹
10. Жюль Лапьер 🇫🇷
11. Гус Шумахер 🇺🇸
12. Савелий Коростелёв 🇷🇺
13. Эндрю Масгрэйв 🇬🇧

12:31 Батраз Томаев

Добрый день, дорогие любители спорта! Сегодня мы следим за соревнованиями на юге Швеции. В Фалуне пройдут мужской и женский скиатлоны, на которые заявились и россияне.

Будет интересно!

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android