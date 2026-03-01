У Коростелёва будет первая медаль на Кубке мира? Следим за скиатлоном в Фалуне! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 1 марта, в шведском Фалуне состоится мужской и женский скиатлон в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам — 2025/2026.
В соревнованиях примут участие и российские лыжники. Савелий Коростелёв побежит первым, так как начало его гонки запланировано на 14:30 мск. У россиянина 12-й стартовый номер. Дарья Непряева выйдет на старт женского скиатлона в 18:05. Она получила 15-й биб.
Следим и за соперниками. Йоханнес Клебо может продолжить своё победное шествие. Норвежский спортсмен не знает горечи поражений аж с «Тур де Ски». Он выиграл уже девять гонок подряд! И, скорее всего, в Фалуне случится юбилейный успех.
🙋♀️ Старт-лист скиатлона у женщин
В 18:05 состоится женский скиатлон. Под 15-м номером там побежит Дарья Непряева:
1. Джессика Диггинс 🇺🇸
2. Моа Илар 🇸🇪
3. Каролине Симпсон-Ларсен 🇳🇴
4. Хейди Венг 🇳🇴
5. Фрида Карлссон 🇸🇪
6. Майя Дальквист 🇸🇪
7. Пия Финк 🇩🇪
8. Хелен Хейзел Хоффман 🇩🇪
9. Кристин Эустгулен Фоснес 🇳🇴
10. Нора Саннесс 🇳🇴
...
15. Дарья Непряева 🇷🇺
16. Эмма Рибом 🇸🇪
22. Тириль Уднес Венг 🇳🇴
26. Лотта Уднес Венг 🇳🇴
28. Рози Бреннан 🇺🇸
32. Линн Сван 🇸🇪
🙋♂️ Старт-лист скиатлона у мужчин
Уже через два часа 10 км классикой и 10 км коньком побегут мужчины. В протоколе значатся имена 72 лыжников. Представляем стартовые номера наиболее заметных персон, среди которых наш Савелий Коростелёв:
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо 🇳🇴
2. Харальд Эстберг Амундсен 🇳🇴
3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет 🇳🇴
4. Андреас Рее 🇳🇴
5. Элиа Барп 🇮🇹
6. Уго Лапалус 🇫🇷
7. Мика Фермойлен 🇦🇹
8. Арси Руусканен 🇫🇮
9. Федерико Пеллегрино 🇮🇹
10. Жюль Лапьер 🇫🇷
11. Гус Шумахер 🇺🇸
12. Савелий Коростелёв 🇷🇺
13. Эндрю Масгрэйв 🇬🇧
Добрый день, дорогие любители спорта! Сегодня мы следим за соревнованиями на юге Швеции. В Фалуне пройдут мужской и женский скиатлоны, на которые заявились и россияне.
Будет интересно!