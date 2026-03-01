Большунов вернул себе золото в спринте! В нынешнем сезоне он лишь раз был в финале

Коньковый спринт на чемпионате России – 2026 по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске завершился сенсационной победой трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. В текущем сезоне он лишь однажды был в финале – на этапе Кубка России в Ижевске, оставшись четвёртым.

Этот результат выбивался из общего ряда – чаще Александр вылетал на стадии четвертьфинала или полуфинала. Так что особых предпосылок для его успешного выступления в Южно-Сахалинске не было. Но Большунов – это Большунов. К главному старту сезона он подошёл в идеальной форме. У Александра в предыдущих трёх гонках были два золота и серебро.

Квалификацию он провёл уверенно, с запасом. Однако в бешеном первом четвертьфинале Большунов финишировал третьим и ждал результатов других забегов. Именно в том забеге показалось, что у него не слишком хорошо по сравнению с другими работали лыжи на спуске. Но в дальнейшем этого уже не ощущалось.

В полуфинале Большунов уже не позволил обогнать себя на спуске к финишу и на последней прямой бежал вместе с Егором Митрошиным. В финале Александр повторил тактику, но выбрал на последней прямой дальний от поворота коридор, а не ближний, как в полуфинале.

Он не позволил пытавшемуся накатить сзади Александру Терентьеву обойти себя слева, а Терентьев, едва не воткнувшись в палку Большунова, напоролся ещё и на лыжи Ивана Горбунова и упал, сломав сопернику палку, а затем в ярости ударил кулаком по снегу.

Второй чемпионат России подряд Терентьев, главный фаворит, проиграл из-за падения – в прошлом году в Казани он завалил ещё и Сергея Ардашева. В предыдущих забегах Александр выбирался с шестого места, однако в финале места для ускорения соперники ему не оставили.

Большунов финиш отработал идеально, вторым стал Митрошин, а Горбунов со сломанной палкой остался третьим. Александр на Сахалине забрал уже своё третье и, кажется, не последнее золото.

Женский финал тоже получился интересным, а его состав – неожиданным. Алёна Баранова и Анастасия Фалеева, феерившие в спринте в первой половине сезона, не смогли преодолеть даже барьер четвертьфинала! А в решающий забег довольно сенсационно прошли Софья Кузнецова и Милена Габушева.

Но в призы попали те, кто и должен был по статусу. Идеальную тактику реализовала Елизавета Пантрина, которая вовремя подхватила попытку отрыва Вероники Степановой и Евгении Крупицкой. Елизавета накатила на соперниц прямо перед поворотом на стадион, сам поворот прошла на более высокой скорости и уверенно победила. Ну а в разборке за два других комплекта наград Степанова на мгновение опередила Крупицкую.