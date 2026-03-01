Норвежцы подарили Коростелёву надежду. Но поиграли и вновь оставили без медали

Савелий Коростелёв вновь смело бросил вызов всей сборной Норвегии на этапе Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам в шведском Фалуне. Но после 20 км борьбы на скиатлоне вновь занял четвёртое место. Это очень хороший результат, но шансов на медали у Коростелёва не было.

Российский лыжник после провала в квалификации конькового спринта был предельно мотивирован на то, чтобы добраться до первого в карьере призового места на этапе Кубка мира. На первом классическом круге, правда, все были настроены примерно так же. Но когда группа норвежцев во главе с Йоханнесом Клебо и Мартином Нюэнгетом (в этой компании были ещё Харальд Амундсен и Андреас Рее) начала растягивать пелотон, удержались только двое – Коростелёв и финн Арси Русканен.

Эта шестёрка и вела всю гонку в таком составе. Норвежцы могли бы, наверное, сбросить россиянина и финна, но особо не старались этого делать на классике, хотя Коростелёв и Русканен ловили просветы. Да и после смены лыж на тяжелейших коньковых кругах сильно экономились.

Они задавали темп гонке, а те, кто смог удержаться, терпели. На заключительном круге трое норвежцев убежали в отрыв, но внезапно просто встали, на верхушке последнего подъёмчика, устроив сюрпляс. Клебо, Нюэнгет и Амундсен был настолько уверены в своих силах, что их вообще не волновало, что происходит за их спинами.

А за их спинами Коростелёв, приложив максимальные усилия, сумел почти достать лидирующую тройку, но на финишной прямой Савелий только посмотрел, как Клебо улетел от Амундсена и Нюэнгета, а те, в свою очередь, улетели от россиянина.

Четвёртое место – очень круто в плане позиций в общем зачёте Кубка мира, где Коростелёв поднимается всё выше и выше. Но давайте честно, в борьбе за медали он не участвовал. Норвежцы в какой-то момент просто поиграли с ним и показали, что пока находятся на другом уровне.