Непряева не отстала от Коростелёва. Дарья показала лучший результат на Кубке мира

Дарья Непряева показала лучший результат в карьере в гонках Кубка мира. Она стала пятой в скиатлоне в шведском Фалуне, уступив только олимпийским чемпионкам. Ранее лучшим результатом для Непряевой было шестое место на финальном этапе «Тур де Ски».

Непряева провела отличную гонку, с самого старта сумев не просто переложиться в группу лидеров, а быть в этой группе на равных с остальными. Дарья шикарно прошла классическую часть гонки – внешне для неё это казалось даже очень легко. На переобувании на этот раз не было никаких ошибок, российская лыжница очень быстро сменила инвентарь и сохранила одну из лидирующих позиций.

С одной стороны, в Фалуне на трассе предстоящего ЧМ-2027 со стороны участниц не было такого рвения, как три недели назад на олимпийском скиатлоне. С другой, такой внешне невысокий темп смогли поддержать немногие. Последний круг скиатлона начала довольно значительная группа лидеров, но после многоступенчатого «подъёма-убийцы» осталась великолепная тройка.

Ускорение, предпринятое норвежкой Хейди Венг, сумели поддержать только шведка Фрида Карлссон и американка Джесси Диггинс. Непряева, шедшая рядом с Джесс, поймала отрыв, который уже невозможно было отыграть, и оставшиеся 2 км прошла на пару со шведкой Линн Сван.

Дарья в итоге финишировала пятой, поскольку тягаться со Сван на финише бесполезно. Но для Непряевой это отличный результат. Хотя по факту, как и в мужской гонке, когда начались настоящие разборки, участник из России тут же оказался вне борьбы за медали.

Битва за победу получилась драматичной. На выходе с подъёма что-то случилось с Диггинс, которая, казалось, потеряет сознание. Но это было секундное замешательство – Джесс сумела вновь ускориться, догнать соперниц и… на выходе на стадион поскользнулась.

Джесс Диггинс Фото: NordicFocus/Getty Images

Тем не менее Диггинс невероятным образом ускорилась на финишной прямой, обошла Карлссон, но Венг была на мгновение быстрее.