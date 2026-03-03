Скидки
Сенсация на ЧР-2026 по лыжным гонкам: команды Большунова и Степановой проиграли тим-спринт

Драматичный финиш на ЧР по лыжам: падение и столкновение фаворитов привели к сенсации
Андрей Шитихин
Сенсация на ЧР-2026 по лыжным гонкам
Победительницами командного спринта стали Екатерина Евтягина и Наталья Крамаренко. Кто на них ставил?

Чемпионат России – 2026 по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске продолжился командными спринтами. У мужчин за победу боролись те, кто и считался фаворитами до старта, а у женщин выиграла команда, которую вряд ли считали претендентом на победу. Но в сложнейшую погоду многое поменялось.

Южно-Сахалинск до старта квалификации накрыл густой снег, который усилился к гонкам. В такую погоду сложно было представить, что кто-то сможет убежать в отрыв. Так и получилось. В женской гонке практически все команды шли плотной группой, а попытки увеличить темп и разорвать пелотон ни к чему не приводили.

На передаче эстафеты на последний этап из борьбы оказалась выключена сборная Беларуси, которая отлично проводила гонку и всё время была в числе лидеров: представительница Тюменской области – 3 Руслана Дьякова подрезала и сбила Анну Мачехину, которая не смогла передать эстафету Анне Королёвой в числе первых, и команда получила большое отставание.

А по ходу заключительного этапа, хоть команды и шли плотно, образовалась пятёрка претендентов на медали: Татарстан-1 с финишёром Вероникой Степановой, Тюменская область – 1 с финишёром Елизаветой Пантриной, Ленинградская область – 1 с финишёром Алёной Барановой, Коми-1 с финишёром Дарьей Каневой и Свердловская область с финишёром Натальей Крамаренко.

Пантрина, чемпионка в личном спринте, великолепно прошла предфинишный отрезок и выкатилась на последнюю прямую первая с небольшим отрывом. Но Елизавета споткнулась при перестроении и упала. Бежавшие непосредственно за ней Канева и Крамаренко сумели избежать столкновения.

Слева от них на финишную прямую вышли Баранова и Степанова. Алёна бежала по лыжне, Вероника – вне её, однако в пределах размеченной трассы, и столкновения им избежать не удалось. Последовавшая заминка дорого обошлась Барановой и команде Ленинградской области – она вообще осталась пятой.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Женщины. Командный спринт. Классический стиль. Финал
03 марта 2026, вторник. 08:00 МСК
Окончено

Степанова сумела сориентироваться и выгрызла третье место, а в борьбе за победу мощная Крамаренко просто улетела от Каневой: Свердловская область – золото, Коми – серебро, Татарстан – бронза. А первая команда Тюменской области с Алисой Жамбаловой и Елизаветой Пантриной не попала даже в топ-10. Ну кто мог предсказать такие результаты? Крамаренко же после шестого места в личном спринте всё-таки добралась до золота чемпионата России.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Мужчины. Командный спринт. Классический стиль. Финал
03 марта 2026, вторник. 08:30 МСК
Окончено

У мужчин гонка складывалась примерно по тому же сценарию, но на финише обошлось без падений. И медали разыгрывали те команды, что считались фаворитами и квалификацию провели лучше всех. Финиш красиво выиграл Сергей Ардашев, который мощнейшим одновременным ходом оставил позади Александра Терентьева и Александра Большунова, разбиравшихся в разножке.

Призёры командного спринта у мужчин

Призёры командного спринта у мужчин

Фото: ФЛГР

У Татарстана-2 с Ардашевым и Владиславом Осиповым – золото, у Тюменской области – 1 с Терентьевым и Алексеем Червоткиным – серебро, у Татарстана-1 с Большуновым и Иваном Горбуновым – бронза.

