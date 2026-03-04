Степанова едва не совершила чудо в женской эстафете. Но до золота не дотянулась

Призёрами женской эстафеты на чемпионате России – 2026 по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске стали именно те команды, которые и считались претендентами на медали. Но бежавшая на заключительном этапе за команду Татарстана олимпийская чемпионка Вероника Степанова едва не совершила чудо.

На гонку вышло всего 12 команд из девяти регионов. И уже на первой половине первого классического этапа осталось только пять команд, которые шли вместе. На втором этапе три фаворита – Тюмень, Татарстан и Ленинградская область – постарались уйти в отрыв, но больше чем на 10 секунд оторваться от преследователей не смогли.

Ключевым с точки зрения борьбы за медали стал третий этап. Мария Истомина (Ленинградская область) и Карина Гончарова (Тюменская область) постепенно наращивали темп и сумели создать отличный задел для подруг по командам. Олеся Ляшенко (Республика Коми) по ходу этапа вывела свою команду на третье место, а вот Эльвина Альтапова (Татарстан) темпа лидеров не выдержала.

Елизавета Пантрина (Тюменская область) и Екатерина Булычёва (Ленинградская область) убежали на заключительный этап с преимуществом более чем в 40 секунд от лыжниц Коми, а от команды Татарстана отрыв был 1 минута 7 секунд! Однако за Татарстан бежала Вероника Степанова. Два года назад во время Спартакиады сильнейших в Тюмени олимпийская чемпионка, выступавшая тогда за команду Архангельской области, приняла эстафету с отставанием в 1 минуту 10 секунд.

Лидером тогда тоже была сборная Тюменской области, за которую на последнем этапе бежала Елизавета Пантрина. И тогда впервые на российских стартах этап женской эстафеты составил не 5, а 7,5 км. Степанова свой этап пролетела ракетой и не только сократила огромное отставание, но и привезла в итоге соперницам 20 секунд! Тюменская область и Пантрина на Спартакиаде остались вторыми.

И в Южно-Сахалинске на первом круге заключительного этапа ситуация напоминала ту, что была два года назад. Степанова отыграла 30 секунд и в какие-то моменты уже видела Пантрину и Булычёву на трассе. Но той ошибки, что была в Тюмени, когда команды просто «гуляли» на последнем этапе, Пантрина не повторила.

На втором круге своего этапа Елизавета увеличила темп и на последнем подъёме мощнейшим ускорением в стиле Клебо сбросила Екатерину. Пантрина сполна отыгралась за неудачу в командном спринте, когда на финише неслась к золоту и неожиданно упала. Вместе с ней чемпионками России стали Екатерина Смирнова, Алиса Жамбалова и Карина Гончарова.

Серебряные медали выиграла команда Ленинградской области (Алёна Баранова, Елизавета Маслакова, Мария Истомина, Екатерина Булычёва). Команда Татарстана (Христина Мацокина, Лидия Горбунова, Эльвина Альтапова, Вероника Степанова) взяла бронзу.

Степанова в итоге отстала от Пантриной всего на 23 секунды.