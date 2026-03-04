Не останавливайся, Никита! Филиппов выиграл первое золото в карьере сразу после Олимпиады

Российский ски-альпинист просто выкашивает зимний сезон на всех турнирах. Теперь он стал чемпионом Европы.

Никита Филиппов – суперзвезда российского зимнего спорта и главный герой текущего сезона. Российский ски-альпинист после серебра на Олимпийских играх – 2026 в Италии впервые в карьере выиграл золото на международном старте.

Филиппов стал победителем чемпионата Европы в спринтерской гонке, буквально вырвав победу невероятным манёвром на спусковой части. А между Италией и Азербайджаном походя забрал два золота чемпионата России.

После шикарного выступления на Олимпиаде единственный медалист Игр-2026 из России написал на «Чемпионате» свою очередную колонку, где пообещал, что обязательно продолжит сезон и будет выступать на всех оставшихся турнирах. И слово своё сдержал – он и на ГЛК «Банное» недалеко от Магнитогорска приехал, и в Азербайджан.

А вот его главные соперники по сезону и по олимпийскому финалу испанец Ориоль Кардона и француз Тибо Ансельме решили чемпионат Европы пропустить. Но это не сделало жизнь Никиты намного легче – остальные участники Олимпиады на курорт «Шахдаг» приехали предельно заряженными и хотели отыграться за то, что в Бормио остались без медалей.

Однако Филиппов всё сделал очень круто. Он показал второе время в квалификации, попал в четвёртый забег в четвертьфинале и побежал на этой стадии в… белую пелену. Именно к забегу Никиты на трассу опустился настолько густой туман, что даже трассу сложно было различить.

С главной задачей – пройти дальше и сэкономить силы – Никита справился отлично. Он не включал предельную скорость, всё грамотно сделал на перестёжках и показал лучшее время в забеге. К следующей стадии погода улучшилась.

В полуфинале Филиппов также всё чётко контролировал, очень круто прошёл пешую часть, которая в Азербайджане, в отличие от Италии, представлена не лестницей, а сугробами, в которых ногами были натоптаны ямы. Да и спусковая часть лишь размечена, а в целом напоминала трассу для фрирайда.

В финал российский ски-альпинист прошёл очень уверенно. А вот там отчасти повторилось то, что произошло на Олимпиаде. Первый отрезок со старта швейцарец Йон Кистлер пробежал более резко и встал перед Филипповым. К ромбам Никита был третьим и выбрал траекторию за Кистлером, что оказалось абсолютно верным решением, так как у бежавшего по другой стороне испанца Ота Феррера Мартинеса возникла заминка, и он затормозил всех, кто был за ним.

Но на пешей части Мартинес настиг Кистлера и Филиппова и на перестёжке даже опередил россиянина. Всё решилось на последней перестёжке и прохождении первого спускового отрезка. Никита чуть замешкался, взял палки в руки третьим, однако фантастическим образом с огромным риском резко свернул перед первым флажком и оставил обоих соперников позади!

Дальнейшее было делом техники: Филиппов даже создал небольшой отрыв и финишировал первым! Для Никиты это первая победа на международном уровне, и вряд ли он на этом остановится. После завершения финала российский ски-альпинист подчеркнул, что эта золотая медаль – подарок отцу-тренеру, у которого как раз сегодня, 4 марта, день рождения.