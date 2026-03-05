Суперсенсация в лыжах! Дрим-тим с Ардашевым и Большуновым проиграла эстафету

Чемпионами стали те, кого в качестве претендентов на награды даже не рассматривали.

Неожиданно завершилась мужская эстафета на чемпионате России – 2026 по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске. Главный фаворит гонки, команда Татарстан-1 с Сергеем Ардашевым и Александром Большуновым, потерпела поражение. До старта сложно было представить, что такое возможно.

Уже после публикации старт-листов Татарстан-1 выделялся своим составом: Ардашев и Большунов успели на Сахалине выиграть по три золотые медали, Иван Горбунов на ЧР-2026 тоже смотрелся очень мощно, задачей же Антона Тимашова было хорошо отработать первый этап, а там уже лидеры российских лыж разберутся. Странно было только, что финишёром поставили Большунова, всё-таки у него нет такого кинжального финиша, как у Ардашева.

Сборная Татарстана-1 – Сергей Ардашев, Иван Горбунов,.Александр Большунов, Антон Тимашов Фото: РИА Новости

У команды Тюменской области состав был тоже мощный – Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Артём Мальцев. Пожалуй, по всем раскладам только они и могли бороться с первой командой Татарстана. А вот на бронзу претендентов было больше – тут и Красноярский край, и ХМАО-Югра, и Коми, и Ленинградская область.

Но в эстафетах всегда случаются неожиданности. Через шесть минут после старта из числа претендентов на высокие места выбыла сборная Красноярского края – у Виктора Жуля отлетело крепление с лыжи. Парни не бросили бороться и добились того, что ушли в итоге с последнего места.

На втором этапе из числа соискателей медалей выбыла сборная ХМАО – Константин Тиунов не смог удержаться за лидерами, а отыграть минуту в мужских гонках нереально. Ленинградская область выбыла из борьбы на третьем этапе, когда Никита Денисов на передачу прибежал с отставанием в почти минуту.

Постепенно сформировался квартет лидеров: Татарстан-1, Тюменская область, Коми и Татарстан-2. Вторая команда Татарстана была тёмной лошадкой. Да ещё и перед стартом в составе произошла экстренная замена – на третьем этапе вместо заболевшего Сергея Волкова побежал Денис Филимонов. Он ближе к концу своего этапа поймал небольшой кризис, но сумел удержать отставание в шесть секунд, это мизер.

По ходу гонки только на втором этапе Алексей Червоткин предпринял попытку отрыва, однако к моменту передачи к нему подтянулись. На остальных этапах никто не рискнул убегать в одиночку. Судьба гонки решалась на последнем отрезке – в медали забежали те, кто продемонстрировал более острый финиш.

Сергей Забалуев из второй команды Татарстана не оставил никаких шансов соперникам, ближайшим из которых был Александр Большунов. Повторилась ситуация ЧР-2025 в Казани, когда в смешанной эстафете Забалуев достал Большунова и вырвал победу. Только на этот раз Сергей выкатил на финиш первым и не подпустил к себе Александра.

Чемпионами России стали Андрей Ларьков (36-летний двукратный призёр Олимпийских игр, которого руководство Федерации лыжных гонок Татарстана уже третий год убеждает не завершать карьеру), Денис Филимонов, Владислав Осипов (молодой лыжник в Южно-Сахалинске стал уже двукратным чемпионом) и Сергей Забалуев.

Сборная Коми-1 (слева) – Алексей Виценко, Илья Порошкин, Кирилл Кочегаров, Евгений Семяшкин Фото: Федерация лыжных гонок России

Ну а Кирилл Кочегаров в борьбе за третье место опередил Артёма Мальцева и принёс сборной Коми бронзу. Стоит отметить, что представители «республики лыж» бежали без своего лидера Ильи Семикова, который даже не полетел на Сахалин из-за болезни. Вместе с Кочегаровым бежали Илья Порошкин, Алексей Виценко и Евгений Семяшкин.

Чемпионат России закончится двумя масс-стартами на 50 км свободным стилем: 7 марта пробегут пробегут женщины, 8 марта – мужчины.