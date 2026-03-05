Россиянин после поражения сказал, что возвращается на Кубок мира.

Коростелёв обыграл всех норвежцев на молодёжном ЧМ-2026. Почему же он без золота?

Не получилось у Савелия Коростелёва пополнить коллекцию золотых медалей с юниорских чемпионатов мира наградой того же достоинства с молодёжного ЧМ-2026. После этапа Кубка мира в Фалуне российский лыжник заскочил в норвежский Лиллехаммер, чтобы пробежать со сверстниками коньковый масс-старт на 20 км, однако потерпел поражение.

Коростелёв в предстартовых раскладах выглядел явным фаворитом. Из более-менее известных широкой публике лыжников в Лиллехаммере бежали канадец Ксавье Маккивер, немец Элиас Кек, чех Матиаш Бауэр, финн Нико Анттола. Но остальные тоже не из библиотеки вышли.

Савелий был фаворитом, да, но фаворитом без острого финиша. Так что ему для победы нельзя было привозить с собой на последнюю прямую конкурентов. Россиянин сделал всё возможное, чтобы этого не допустить.

ВИДЕО

Он почти всю гонку тащил пелотон за собой, пытался натягивать и разрывать группу, предпринимал попытки отрыва. Однако всё, что Коростелёв выгрызал на подъёмах, соперники быстро накатывали на спусках. Да и рельеф трассы был таким, что, как только на подъёмах что-то начинало получаться, подъёмы и заканчивались.

К тому же, как только в редкие моменты вперёд выходили другие лыжники, темп падал, и вновь Савелий выходил тащить. Он сделал максимум возможного, отбросил подальше всех норвежцев, на финиш вышел в удобной позиции, но открыл внутренний радиус. Элиас Кек, отлично бегающий спринты, успел опередить российского спортсмена, а вот Ксавье Маккивер остался третьим.

«Сложно лидировать всю гонку одному, когда я начинал отдыхать, группа собиралась. Я пытался разбить группу, но в одиночку это было тяжело», — сказал после финиша Коростелёв в интервью пресс-службе FIS.

Также он добавил, что чемпионат мира для него закончен после единственной гонки, а его следующий старт – разделка на 10 км классикой на этапе Кубка мира в Лахти.

Серебро – наверняка не тот результат, за которым на свой последний старт по молодёжи заглянул Коростелёв. Однако эта медаль – первая для российских лыжных гонок на международных турнирах с момента отстранения наших лыжников в 2022-м. И это очень круто.