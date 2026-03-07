Кошмар! Стая собак решила судьбу лыжного марафона на чемпионате России

Югорчанка Алина Кудисова шла в числе лидеров, но после столкновения едва смогла подняться на ноги.

Ужасный эпизод произошёл на чемпионате России – 2026 по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске. Во время конькового масс-старта на 50 км группа лидеров столкнулась с собакой. В результате югорчанка Алина Кудисова не смогла продолжить гонку.

Эпизод случился на спуске примерно после 35 км гонки. Четыре спортсменки, шедшие в отрыве, – Евгения Крупицкая, Арина Кусургашева, Алина Кудисова и Мария Истомина – сели на спуск друг за другом, когда на их пути попалась стая собак.

Две собаки спокойно посмотрели, как лыжницы пронеслись мимо, а третья хотела убежать от спортсменок, но резко повернула обратно и попала под ноги Арине Кусургашевой. Лыжница из Республики Алтай совершила кульбит, подобный тому, что был у Эббы Андерссон во время эстафеты на Олимпиаде-2026.

Шедшая следом за Кусургашевой Истомина сумела проехать мимо, а вот югорчанка Кудисова споткнулась о лыжу упавшей соперницы и тоже упала. Крупицкой, которая шла четвёртой, повезло — у неё было достаточно времени, чтобы взять левее.

Алтайская лыжница сумела встать на ноги и продолжить гонку (хотя последствия столкновения, видимо, сказались и Арина чуть позже «встала» на трассе), а югорская спортсменка с трудом села, отстегнула лыжи и со слезами на глазах пошла к стадиону.

Для Кудисовой, бывшей биатлонистки, эта гонка могла стать лучшей в лыжной карьере, но помешал такой форс-мажор. Случайность, безалаберность кого-то из болельщиков — это уже неважно: Алина готовилась к этой гонке и вела её просто отлично.

В нынешнем сезоне это уже не первый случай, когда собаки вмешиваются в ход соревнований в лыжах и биатлоне. На Олимпиаде-2026 во время квалификации женского спринта в финишной зоне за лыжницами весело бегал домашний Назгул, а в Златоусте на финале биатлонного Кубка России какой-то пёс преследовал Карима Халили.

Но такие последствия – впервые. Собака, с которой столкнулись спортсменки, быстро поднялась и убежала. Ответит ли кто-то за то, что случилось?