Крупицкая выиграла сумасшедший «полтинник» на ЧР-2026. Лыжница убежала от собак и соперниц

Последняя для лыжниц гонка на чемпионате России – 2026 в Южно-Сахалинске – коньковый «полтинник» – получилась насыщенной событиями. Победу одержала главный фаворит – Евгения Крупицкая, которая избежала кошмарной ситуации, а затем убежала от соперниц.

Девушкам не повезло ещё до старта. Накрывшая город метель привела к тому, что 50 км им пришлось бежать чуть ли не по сугробам. С учётом общего набора высоты в 1800 м это было настоящее испытание.

Но с погодой и трассой ещё можно было бороться, что лучше всего получалось поначалу у четырёх участниц – Алины Кудисовой, Евгении Крупицкой, Арины Кусургашевой и Марии Истоминой. Они начали постепенно уходить от остальных, и к половине дистанции казалось, что именно эта четвёрка разыграет медали.

Однако с внезапным появлением на трассе заметавшейся собаки справиться было гораздо сложнее. В результате столкновения с животным Кудисова завершила борьбу, а Кусургашева чуть позже выбыла из числа претенденток на награды.

Вмешались в ход гонки и подмерзавшие крепления, которые лыжницы никак не могли быстро застегнуть во время пит-стопа. Сначала с этим столкнулась Евгения Крупицкая, выбравшая оптимальный момент для смены лыж. Несмотря на заминку, она быстро отыграла отставание от Истоминой и вместе с Марией пошла в отрыв. А вот когда Истомина стала менять лыжи и замешкалась из-за того, что крепления не застёгивались, она резко поймала большое отставание, которое вскоре увеличилось до 50 секунд, а потом и больше.

Крупицкая решила судьбу золотой медали за короткий отрезок с 35 до 36,8 км и дальше добегала в одиночестве, всё больше увеличивая отрыв. Истомина держалась, а Кусургашеву накрыли Елизавета Пантрина и Екатерина Булычева. За 3,5 км до финиша не выдержала и Истомина: Мария достойно провела «полтинник», но до медалей не добралась.

Пантрина же в борьбе за второе место проявила свои прекрасные спринтерские качества и убежала от Булычевой, которая и по ходу гонки, и после её окончания держалась за спину. В любом случае для Екатерины это великолепный результат в сумасшедшей гонке. О том, насколько она была тяжёлой, говорит результат победительницы – почти 2,5 часа!

В программе чемпионата России – 2026 осталась только одна гонка – мужской масс-старт на 50 км свободным стилем. Он пройдёт 8 марта, начало в 8:00 по московскому времени.