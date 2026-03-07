Клебо продолжает крушить соперников. Интересно, ему это когда-нибудь надоест?

Йоханнес Клебо ожидаемо выиграл коньковый спринт на этапе Кубка мира – 2025/2026 в финском Лахти. Норвежец одержал уже 110-ю в карьере победу, и ему осталось забрать всего пять гонок, чтобы превзойти абсолютный рекорд своей легендарной соотечественницы Марит Бьорген, которая выиграла 114 гонок в рамках Кубка мира.

Клебо, конечно, на запредельном уровне. 11-кратному олимпийскому чемпиону абсолютно всё равно, на какой трассе выигрывать спринт. Вот и в Лахти Йоханнес всё прочитал, просчитал и воплотил в жизнь. Ни у кого не было шансов опередить самого титулованного лыжника в истории.

Ближе всех к этому подобрался 20-летний Ларс Хегген. Молодой норвежец обыгрывает всех, за исключением пока непобедимого титана. В Лахти, правда, в финал он прошёл лаки-лузером, но главное – итоговый результат. В коньковом спринте Ларс сейчас однозначно второй в мире. Третьим в Финляндии стал француз Жуль Шаппа, который практически сел на шпагат в погоне за бронзой – такую крутую растяжку он продемонстрировал.

По ходу забегов было много спорных моментов, судьи пересматривали результаты, кого-то награждали жёлтыми карточками, кого-то релегировали на последнее место, однако Клебо был вне всяких спорных ситуаций.

А вот его соотечественнице Кристине Шистад этого сделать не удалось. Главная конкурентка шведских лыжниц прошла в полуфинал лаки-лузером, но была дисквалифицирована. Она получила жёлтую карточку за создание помех сопернице, а поскольку у Шистад уже было предупреждение, результат норвежки вообще был исключён из протокола.

За золото зарубились чемпионки личного спринта двух последних Олимпиад – шведки Йонна Сундлинг и Линн Сван. Йонна только-только восстановилась после болезни, которую подхватила в Италии, и, несмотря на это, выдала гонку в своём стиле: длинным темповым куском ушла от соперниц, создала себе комфортное преимущество при выходе на финишную прямую и это преимущество удержала.

Сван – вторая, а третьей стала немка Колетта Ридцек, которая в разножке отобрала медаль у Йоханны Хагстрём и не позволила шведкам занять весь пьедестал.

Россияне Дарья Непряева и Савелий Коростелёв спринт в Лахти пропустили, решив сосредоточиться на классических разделках.