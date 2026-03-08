Большунов — 30-кратный! Александр выиграл «полтинник» на чемпионате России

В Южно-Сахалинске мужским коньковым масс-стартом на 50 км завершился чемпионат России – 2026 по лыжным гонкам. Победу одержал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который стал уже 30-кратным чемпионом России.

В отличие от женского масс-старта, когда спортсменкам мешали собаки, вмешавшиеся в лидерские разборки, мужской прошёл без таких эксцессов. Основные события в гонке начались после 35 км. Группа начала догонять ушедшего было в отрыв ветерана Евгения Белова, и во время этих «догонялок» довольно большой пелотон разорвался.

На отсечке 38,75 км Александр Большунов и ещё шесть лыжников отставали от Белова на 10 секунд, а через два километра вместе с трёхкратным олимпийским чемпионом остались только трое – Андрей Мельниченко, Александр Ившин и Евгений Семяшкин. Эта четвёрка оторвалась от остальных, и ещё через пару километров стало ясно, что их уже точно никто не достанет.

Большунов сбросил соперников, и за 5 км до финиша его победа уже не вызывала сомнений. Он только наращивал преимущество. Александр финишировал в одиночестве и оформил уже 30-й титул чемпиона России. Из Южно-Сахалинска Большунов увезёт четыре золотые медали. Пожалуй, только ски-альпинист Никита Филиппов из «зимников» может составить ему конкуренцию по титулам.

Разборки за второе и третье место получились драматичными. Андрей Мельниченко, с трудом удержавшийся за соперниками на подъёмах, на спуске накатил и на финишной прямой был быстрее. А вот судьбу бронзовой медали решила разножка: Евгений Семяшкин опередил на несколько сантиметров Александра Ившина, который с досады ударил палками по снегу.

Лидер общего зачёта Кубка России Сергей Ардашев, прошлогодний чемпион страны на «полтиннике», стал только пятым.