Кубок мира. 10км Классика. Мужчины. Раздельный старт
14:15 Мск
Главная Лыжи Статьи

Большунов стал 30-кратным чемпионом России, он выиграл 50 км коньком в Южно-Сахалинске, подробности

Большунов — 30-кратный! Александр выиграл «полтинник» на чемпионате России
Андрей Шитихин
Большунов стал 30-кратным чемпионом России
Комментарии
Юбилейную победу он одержал с большим преимуществом.

В Южно-Сахалинске мужским коньковым масс-стартом на 50 км завершился чемпионат России – 2026 по лыжным гонкам. Победу одержал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который стал уже 30-кратным чемпионом России.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
08 марта 2026, воскресенье. 07:30 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
2:15:52.5
2
Андрей Мельниченко
ХМАО-Югра
+40.30
3
Евгений Семяшкин
Республика Коми
+41.20

В отличие от женского масс-старта, когда спортсменкам мешали собаки, вмешавшиеся в лидерские разборки, мужской прошёл без таких эксцессов. Основные события в гонке начались после 35 км. Группа начала догонять ушедшего было в отрыв ветерана Евгения Белова, и во время этих «догонялок» довольно большой пелотон разорвался.

На отсечке 38,75 км Александр Большунов и ещё шесть лыжников отставали от Белова на 10 секунд, а через два километра вместе с трёхкратным олимпийским чемпионом остались только трое – Андрей Мельниченко, Александр Ившин и Евгений Семяшкин. Эта четвёрка оторвалась от остальных, и ещё через пару километров стало ясно, что их уже точно никто не достанет.

Женский марафон получился сумасшедшим:
Крупицкая выиграла сумасшедший «полтинник» на ЧР-2026. Лыжница убежала от собак и соперниц
Большунов сбросил соперников, и за 5 км до финиша его победа уже не вызывала сомнений. Он только наращивал преимущество. Александр финишировал в одиночестве и оформил уже 30-й титул чемпиона России. Из Южно-Сахалинска Большунов увезёт четыре золотые медали. Пожалуй, только ски-альпинист Никита Филиппов из «зимников» может составить ему конкуренцию по титулам.

Разборки за второе и третье место получились драматичными. Андрей Мельниченко, с трудом удержавшийся за соперниками на подъёмах, на спуске накатил и на финишной прямой был быстрее. А вот судьбу бронзовой медали решила разножка: Евгений Семяшкин опередил на несколько сантиметров Александра Ившина, который с досады ударил палками по снегу.

Результаты всех гонок ЧР-2026 в Южно-Сахалинске

Лидер общего зачёта Кубка России Сергей Ардашев, прошлогодний чемпион страны на «полтиннике», стал только пятым.

Комментарии
