Кубок мира. 10км Классика. Мужчины. Раздельный старт
14:15 Мск
Лыжи

Непряева стала четвёртой в гонке на 10 км на этапе Кубка мира в Лахти, подробности гонки, результаты

Непряева провела фантастическую гонку! Но осталась четвёртой, проиграв только суперзвёздам
Андрей Шитихин
Дарья Непряева
Это лучший результат в международной карьере российской лыжницы на взрослом уровне.

Россиянка Дарья Непряева стала четвёртой в классической разделке на 10 км на этапе Кубка мира – 2025/2026 в финском Лахти. Она уступила только суперзвёздам мировых лыж. Но это в любом случае лучший результат в карьере Дарьи на взрослом уровне.

Непряева после этапа Кубка мира в Фалуне готовилась именно к классической разделке в Финляндии. Она уже не могла в силу возраста выступить на молодёжном чемпионате мира в Лиллехаммере. Эта подготовка дала свои результаты.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Лахти, Финляндия
Женщины. 10 км. Классический стиль.
08 марта 2026, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
25:57.6
2
Линн Сван
Швеция
+4.1
3
Джессика Диггинс
США
+6.2

Российская лыжница стартовала позже главных претенденток на победу и показала отличную раскладку по ходу дистанции. Непряева хорошо разогналась, хотя на первой отсечке была только 23-й. Но там была такая плотность результатов, что спортсменок разделяли буквально десятые доли секунды.

Ступенчатый подъём россиянка преодолела очень уверенно, и ко второй отсечке была уже шестой. На том же месте и примерно с тем же отставанием она осталась и после первого круга, очень хорошо показав себя на спусковой части. А второй круг Дарья вообще прошла шикарно.

Был момент, когда от третьего места её отделяли всего 3,7 секунды. Именно столько Непряева проигрывала лидеру общего зачёта Кубка мира американке Джессике Диггинс на отсечке 8,4 км. До финиша оставался только спусковой участок, однако как раз на нём Дарья чуть-чуть сдала.

В Фалуне Непряева тоже выступила сильно:
Непряева не отстала от Коростелёва. Дарья показала лучший результат на Кубке мира
Непряева не отстала от Коростелёва. Дарья показала лучший результат на Кубке мира

В итоге она осталась четвёртой, но уступила только безоговорочным лидерам женских лыжных гонок. Победу одержала шведка Фрида Карлссон, ушедшая в гонку на пять минут раньше Непряевой, второй стала ещё одна шведка Линн Сван, которая стартовала под пятым номером, а третьей – Диггинс.

Однако четвёртое место Непряевой в такой компании, которая собралась в Лахти – шикарный результат.

