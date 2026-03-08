Коростелёв пробил злополучный барьер! Российский лыжник стал третьим на этапе Кубка мира

Савелий впервые в карьере поднимется на один пьедестал с Йоханнесом Клебо.

Россиянин Савелий Коростелёв впервые в карьере стал призёром этапа Кубка мира по лыжам. Он оказался третьим в классической разделке на 10 км в финском Лахти. Впереди только два норвежца – Йоханнес Клебо и Мартин Нюэнгет.

Какую же классную гонку провёл Коростелёв! Классическая разделка – профильная гонка Савелия. В России он выигрывал именно эту гонку чаще всего. Однако на Кубке мира никак не мог пробить барьер и добежать до пьедестала. В Лахти Савелий сумел это сделать.

Он стартовал, как и Дарья Непряева двумя часами ранее, под 50-м номером. Но если в женской гонке главные претенденты на медали ушли в гонку раньше россиянки, то в мужской они шли позади Коростелёва. Савелий захватил лидерство на разгоне, и даже Йоханнес Клебо отставал от российского лыжника.

Но после 3,4 км Клебо уже был первым с преимуществом в три секунды, и практически в одни ноги с Савелием бежал ещё один норвежец Мартин Нюэнгет, а вот все остальные уступали прилично. К концу первого круга Коростелёв уступал Клебо уже больше 11 секунд, опередил россиянин и Нюэнгет, да и остальные сократили отставание, которое было на предыдущей отсечке.

Однако раскладка Коростелёва была отличной. Савелий выдержал заданный темп, с которым не справился никто, кроме двух норвежских титанов. Клебо провёл очередную феноменально сильную гонку, и даже Нюэнгет, великолепный мастер классических гонок, проиграл ему более 20 секунд.

Остальные же уступили более 40! Самое главное, что все остальные проиграли и Коростелёву. Финн Арси Руусканен финишный отрезок прошёл быстрее россиянина, но максимум, что он смог сделать, – сократить отставание до семи секунд.

Бронзовая медаль Савелия Коростелёва – первая для российских лыжников на этапах Кубка мира с 27 февраля 2022 года. Тогда в Лахти Наталья Непряева (ныне Терентьева) стала второй в классической разделке на 10 км, уступив всего секунду Терезе Йохауг.