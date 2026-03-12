У непобедимого норвежца не было шансов избежать столкновения. Это оказалось хуже сахалинских собак.

Драматичный спринт на Кубке мира! Клебо упал, сильно ударился затылком и с трудом поднялся

Сенсационно завершился классический спринт на этапе Кубка мира в норвежском Драммене: Йоханнес Клебо, который был безоговорочным фаворитом, в итоге оказался не на первой строчке, а в скорой. У главного по олимпийским победам норвежца не было шансов на узкой городской трассе избежать столкновения.

Драматичный эпизод произошёл во время первого полуфинального забега. Виновником стал американец Бен Огден, серебряный призёр классического спринта на Олимпиаде. При попытке перестроения он наехал на лыжу Клебо, поскользнулся и бухнулся прямо на под ноги норвежцу.

У Йоханнеса не было ни единого шанса избежать падения. Это было даже хуже, чем столкновение лыжниц с собакой на чемпионате России в Южно-Сахалинске – там хотя бы была вероятность уйти от столкновения. Клебо упал крайне неудачно, с размаха ударившись затылком о снег.

Он некоторое время лежал на трассе, но потом поднялся с помощью судей и дошёл до вакс-грузовика команды. К скорой, которая достаточно быстро подъехала, Клебо вышел самостоятельно и был госпитализирован.

Последствия такого падения могут быть самыми разными – вплоть до того, что норвежцу придётся досрочно завершить сезон.

Сезон, в котором он довёл количество своих побед на Олимпиадах до 11, выиграв в Италии все шесть гонок, и в котором досрочно стал победителем общего и спринтерского зачёта Кубка мира – 2025/2026.

Состав финала спринта у мужчин в итоге выглядел довольно необычно, однако победил всё равно норвежец: Ансгар Эвенсен чудесным образом сумел перестроиться с последнего места и мощнейшим рывком забрал спринт. Вторым стал 21-летний чех Иржи Туз, а третьим – его ровесник норвежец Кристиан Коллеруд, который впервые в карьере выступал на Кубке мира по национальной квоте.

После фотофиниша, когда высветились итоговые результаты, Коллеруд радовался громче всех и заводил местных болельщиков.

Женский спринт выиграла шведка Йонна Сундлинг. В финишном ускорении она оказалась сильнее норвежки Кристине Шистад, заставив ту просто сдаться метров за пять до финиша. Швейцарка Надине Фендрих стала третьей. Олимпийская чемпионка Линн Сван, которая считалась фаворитом, потратила все силы в четвертьфинале.

Она оказалась инициатором завала с участием пяти спортсменок, долго поднималась, но сумела вырвать второе место у немки Софи Крель. Однако на полуфинале Сван уже не хватило.