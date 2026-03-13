«Сезон может быть завершён». Новые подробности жёсткого падения Клебо на Кубке мира

На 10-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Драммене произошёл крайне неприятный инцидент. Во время полуфинала спринта произошёл завал, в котором серьёзно пострадал Йоханнес Клебо.
Что говорят о его состоянии врачи? И когда он выйдет на лыжню?
Клебо увезли в больницу
Падение 11-кратного олимпийского чемпиона спровоцировал американский лыжник Бен Огден, свалившийся на лыжи Клебо. Норвежец затем упал на снег и ударился затылком.
Бен себя виноватым не чувствует, но надеется, что Йоханнес на него не держит обиду.
— Что произошло?
— Я не совсем понял. Всё, что я хотел – остаться в борьбе. Там невероятно скользко, я потерял равновесие и просто упал.
— Ты разговаривал с Клебо там?
— Нет, он был не в настроении, но я подождал и поприветствовал его. Надеюсь, он не злится и с ним всё в порядке.
— Чувствовал ли ты себя виноватым?
— Я не чувствовал, что это моя вина. Я сделал это неспециально, поэтому не чувствую особой вины. Надеюсь, он тоже не считает это моей виной. Посмотрим, — приводит слова Огдена NRK.
Бен Огден
Фото: Marius Nordnes/Getty Images
Уже затем в Dagbladet сообщили, что Клебо без посторонней помощи в сопровождении медиков дошёл до машины скорой помощи. Его отвезли в больницу.
«Я поговорил с ним в машине скорой помощи. Его развернуло, и он ударился затылком о землю. Это ужасно. Дальнейшее обследование он пройдёт в больнице. Он немного вялый, но больше мне пока нечего сказать. Мы с ним нормально поговорили, однако ему необходим медицинский осмотр», — приводит слова тренера сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильда Монсена Dagbladet.
«Сезон может быть завершён досрочно»
Результаты обследования станут известны сегодня, 13 марта. В том случае, если последствия падения окажутся более серьёзными, чем все могли предположить, Йоханнес Клебо пропустит остаток сезона. Такого мнения придерживается двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг.
«Мне стало спокойнее, когда я услышал, что он в больнице. Когда получаешь такой сильный удар головой о плотный слой искусственного снега, это почти как об асфальт. Нужно обследоваться, поэтому хорошо, что Йоханнес едет туда и получит заключение.
Йоханнес Клебо
Фото: Pirjo Tuominen/EPA/ТАСС
Это было неприятное зрелище. Его тело разворачивает на 180 градусов, он падает на спину и ударяется затылком о снег. Трассу солили, поэтому мы знаем, что снег довольно твёрдый. Надеемся, с Йоханнесом всё будет хорошо и мы увидим его в субботу (в марафоне на этапе Кубка мира в Осло. – Прим. «Чемпионата»).
Это падение может обойтись дороже, чем выглядело со стороны. К счастью, он поднялся на ноги и получает помощь. Когда речь идёт о травме головы, в худшем случае сезон может быть завершён досрочно», – приводит слова Нортуга Dagbladet.
В лыжных гонках давно не случалось подобных происшествий. Клебо – скорейшего выздоровления, а его фанатам – терпения. Возможно, с такими результатами по ходу сезона он действительно может уйти на больничный.