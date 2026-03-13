Король лыж ударился головой об искусственный снег во время спринта. Что об этом известно?

«Сезон может быть завершён». Новые подробности жёсткого падения Клебо на Кубке мира

На 10-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Драммене произошёл крайне неприятный инцидент. Во время полуфинала спринта произошёл завал, в котором серьёзно пострадал Йоханнес Клебо.

Что говорят о его состоянии врачи? И когда он выйдет на лыжню?

Клебо увезли в больницу

Падение 11-кратного олимпийского чемпиона спровоцировал американский лыжник Бен Огден, свалившийся на лыжи Клебо. Норвежец затем упал на снег и ударился затылком.

Видео ЧП на Кубке мира: Видео Момент жёсткого падения Йоханнеса Клебо в спринте на этапе КМ в Драммене

Бен себя виноватым не чувствует, но надеется, что Йоханнес на него не держит обиду.

— Что произошло?

— Я не совсем понял. Всё, что я хотел – остаться в борьбе. Там невероятно скользко, я потерял равновесие и просто упал.

— Ты разговаривал с Клебо там?

— Нет, он был не в настроении, но я подождал и поприветствовал его. Надеюсь, он не злится и с ним всё в порядке.

— Чувствовал ли ты себя виноватым?

— Я не чувствовал, что это моя вина. Я сделал это неспециально, поэтому не чувствую особой вины. Надеюсь, он тоже не считает это моей виной. Посмотрим, — приводит слова Огдена NRK.

Бен Огден Фото: Marius Nordnes/Getty Images

Уже затем в Dagbladet сообщили, что Клебо без посторонней помощи в сопровождении медиков дошёл до машины скорой помощи. Его отвезли в больницу.

«Я поговорил с ним в машине скорой помощи. Его развернуло, и он ударился затылком о землю. Это ужасно. Дальнейшее обследование он пройдёт в больнице. Он немного вялый, но больше мне пока нечего сказать. Мы с ним нормально поговорили, однако ему необходим медицинский осмотр», — приводит слова тренера сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильда Монсена Dagbladet.

Задачи на этот сезон Клебо уже выполнил: Йоханнес Клебо досрочно выиграл спринтерский и общий зачёты Кубка мира — 2025/2026

«Сезон может быть завершён досрочно»

Результаты обследования станут известны сегодня, 13 марта. В том случае, если последствия падения окажутся более серьёзными, чем все могли предположить, Йоханнес Клебо пропустит остаток сезона. Такого мнения придерживается двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг.

«Мне стало спокойнее, когда я услышал, что он в больнице. Когда получаешь такой сильный удар головой о плотный слой искусственного снега, это почти как об асфальт. Нужно обследоваться, поэтому хорошо, что Йоханнес едет туда и получит заключение.

Йоханнес Клебо Фото: Pirjo Tuominen/EPA/ТАСС

Это было неприятное зрелище. Его тело разворачивает на 180 градусов, он падает на спину и ударяется затылком о снег. Трассу солили, поэтому мы знаем, что снег довольно твёрдый. Надеемся, с Йоханнесом всё будет хорошо и мы увидим его в субботу (в марафоне на этапе Кубка мира в Осло. – Прим. «Чемпионата»).

Это падение может обойтись дороже, чем выглядело со стороны. К счастью, он поднялся на ноги и получает помощь. Когда речь идёт о травме головы, в худшем случае сезон может быть завершён досрочно», – приводит слова Нортуга Dagbladet.

В лыжных гонках давно не случалось подобных происшествий. Клебо – скорейшего выздоровления, а его фанатам – терпения. Возможно, с такими результатами по ходу сезона он действительно может уйти на больничный.