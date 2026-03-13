Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Статьи

Йоханнес Клебо упал во время спринта на этапе Кубка мира в Драммене, последние новости о его состоянии

«Сезон может быть завершён». Новые подробности жёсткого падения Клебо на Кубке мира
Батраз Томаев
Йоханнес Клебо упал во время спринта
Комментарии
Король лыж ударился головой об искусственный снег во время спринта. Что об этом известно?

На 10-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Драммене произошёл крайне неприятный инцидент. Во время полуфинала спринта произошёл завал, в котором серьёзно пострадал Йоханнес Клебо.

Что говорят о его состоянии врачи? И когда он выйдет на лыжню?

Клебо увезли в больницу

Падение 11-кратного олимпийского чемпиона спровоцировал американский лыжник Бен Огден, свалившийся на лыжи Клебо. Норвежец затем упал на снег и ударился затылком.

Видео ЧП на Кубке мира:
Видео
Момент жёсткого падения Йоханнеса Клебо в спринте на этапе КМ в Драммене

Бен себя виноватым не чувствует, но надеется, что Йоханнес на него не держит обиду.

— Что произошло?
— Я не совсем понял. Всё, что я хотел – остаться в борьбе. Там невероятно скользко, я потерял равновесие и просто упал.

— Ты разговаривал с Клебо там?
— Нет, он был не в настроении, но я подождал и поприветствовал его. Надеюсь, он не злится и с ним всё в порядке.

— Чувствовал ли ты себя виноватым?
— Я не чувствовал, что это моя вина. Я сделал это неспециально, поэтому не чувствую особой вины. Надеюсь, он тоже не считает это моей виной. Посмотрим, — приводит слова Огдена NRK.

Бен Огден

Бен Огден

Фото: Marius Nordnes/Getty Images

Уже затем в Dagbladet сообщили, что Клебо без посторонней помощи в сопровождении медиков дошёл до машины скорой помощи. Его отвезли в больницу.

«Я поговорил с ним в машине скорой помощи. Его развернуло, и он ударился затылком о землю. Это ужасно. Дальнейшее обследование он пройдёт в больнице. Он немного вялый, но больше мне пока нечего сказать. Мы с ним нормально поговорили, однако ему необходим медицинский осмотр», — приводит слова тренера сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильда Монсена Dagbladet.

Задачи на этот сезон Клебо уже выполнил:
Йоханнес Клебо досрочно выиграл спринтерский и общий зачёты Кубка мира — 2025/2026

«Сезон может быть завершён досрочно»

Результаты обследования станут известны сегодня, 13 марта. В том случае, если последствия падения окажутся более серьёзными, чем все могли предположить, Йоханнес Клебо пропустит остаток сезона. Такого мнения придерживается двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг.

«Мне стало спокойнее, когда я услышал, что он в больнице. Когда получаешь такой сильный удар головой о плотный слой искусственного снега, это почти как об асфальт. Нужно обследоваться, поэтому хорошо, что Йоханнес едет туда и получит заключение.

Йоханнес Клебо

Йоханнес Клебо

Фото: Pirjo Tuominen/EPA/ТАСС

Это было неприятное зрелище. Его тело разворачивает на 180 градусов, он падает на спину и ударяется затылком о снег. Трассу солили, поэтому мы знаем, что снег довольно твёрдый. Надеемся, с Йоханнесом всё будет хорошо и мы увидим его в субботу (в марафоне на этапе Кубка мира в Осло. – Прим. «Чемпионата»).

Это падение может обойтись дороже, чем выглядело со стороны. К счастью, он поднялся на ноги и получает помощь. Когда речь идёт о травме головы, в худшем случае сезон может быть завершён досрочно», – приводит слова Нортуга Dagbladet.

В лыжных гонках давно не случалось подобных происшествий. Клебо – скорейшего выздоровления, а его фанатам – терпения. Возможно, с такими результатами по ходу сезона он действительно может уйти на больничный.

А кто в итоге победил в спринте?
Драматичный спринт на Кубке мира! Клебо завершил гонку в больнице
Драматичный спринт на Кубке мира! Клебо завершил гонку в больнице
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android