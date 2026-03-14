Кубок мира. 50км Свободный стиль. Масс-старт
Главная Лыжи Статьи

Лыжные гонки, Кубок мира, Осло, 11-й этап: марафон с участием Коростелёва и Непряевой, онлайн-трансляция

Коростелёв возьмёт медаль в королевском марафоне? Следим за Кубком мира в Осло! LIVE
Батраз Томаев
Савелий Коростелёв
На старт гонки на 50 км выйдет и Непряева.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 14 марта, в норвежском Осло пройдут мужской и женский марафоны на 50 км свободным стилем. Баталии на лыжне состоятся в рамках 11-го этапа Кубка мира — 2025/2026.

Выйдут на старт и российские спортсмены. Савелий Коростелёв убежит под восьмым номером, а Дарья Непряева в женской части соревнований — 13-й. Из-за травмы головы не заявился лидер сезона норвежец Йоханнес Клебо.

Важно отметить, что в какой-то момент на трассе будут и мужчины, и женщины. Дело в том, что старт мужского марафона назначен на 12:00 мск, а женского — на 12:45. Наверняка так будет интереснее следить за развитием событий. Мы постараемся не пропустить ни одной важной детали в Осло!

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам — 2025/2026
Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам — 2025/2026
📌 Стартовые листы
Live Батраз Томаев

Ранее российский лыжник завоевал первую за четыре года медаль Кубка мира. Это случилось в разделке на этапе в Лахти.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Лахти, Финляндия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
08 марта 2026, воскресенье. 14:15 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
23:22.6
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+22.1
3
Савелий Коростелёв
Россия
+33.9
Наконец-то!
Коростелёв пробил злополучный барьер! Российский лыжник стал третьим на этапе Кубка мира
Коростелёв пробил злополучный барьер! Российский лыжник стал третьим на этапе Кубка мира
11:23 Батраз Томаев

А что сказал Александр Панжинский насчёт Дарьи Непряевой?

Мнение эксперта:
Панжинский — о Непряевой перед марафоном: в коньковых гонках Даша себя чувствует уверенно
11:14 Батраз Томаев

Серебряный призёр Олимпийских игр в Ванкувере Александр Панжинский высказал своё мнение относительно шансов Савелия в сегодняшнем соревновании. Его слова приводит «РИА Новости Спорт».

Даже в отсутствие Клебо к главным фаворитам на медали Савелия не отнесу, потому что там есть норвежцы. Там есть Эйнар Хедегарт, который в отсутствие Клебо будет главным фаворитом в марафоне. Ну и, конечно, Матис Делож, который блистал на Олимпиаде и специально готовился к этому марафону. Для Савелия будет большим успехом, если он поборется за топ-6. В коньковых гонках он выступает чуть менее успешно, не так стабильно. Борьба в первой десятке будет хорошим результатом. Тяжёлая гонка и тяжёлый рельеф в Хольменколлене, поэтому Савелию, который сейчас в хорошей физической форме и хорошо выступает именно на сложном рельефе, это всё на руку. У него есть опыт выступления на марафонских гонках, на Олимпиаде он показал, что 50 км для него подходят. Борьба за топ-6 вполне по силам. Но мы любим спорт за его непредсказуемость, надеюсь, что всё сложится таким образом, что будет отрыв и Савелий сможет удержаться в нём.
Александр Панжинский
11:08 Батраз Томаев

Предполагалось, что хедлайнером марафона в Осло станет 11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо! Но позавчера на этапе КМ в Драммене (Норвегия) он упал в полуфинале спринта и получил сотрясения мозга.

Как сейчас дела у короля?
«Сезон может быть завершён». Новые подробности жёсткого падения Клебо на Кубке мира
«Сезон может быть завершён». Новые подробности жёсткого падения Клебо на Кубке мира
11:06 Батраз Томаев

📌 Стартовые листы

Давайте ознакомимся с порядковыми номерами лидеров гонок.

Мужчины
1. Харальд Амундсен 🇳🇴
2. Мартин Нюэнгет 🇳🇴
3. Маттис Стенсхаген 🇳🇴
4. Андреас Рее 🇳🇴
5. Элиа Барп 🇮🇹
...
8. Савелий Коростелёв 🇷🇺

Женщины
1. Джессика Диггинс 🇺🇸
2. Моа Илар 🇸🇪
3. Хейди Венг 🇳🇴
4. Каролине Симпсон-Ларсен 🇳🇴
5. Фрида Карлссон 🇸🇪
...
13. Дарья Непряева🇷🇺

11:02 Батраз Томаев

👋 Доброе утро, любители лыжных гонок! Сегодня в программе Кубка мира блюдо для гурманов — королевский марафон на 50 км коньком.

Старт мужского марафона уже через час. Поболеем за Савелия!

