У россиян уже не было сил, чтобы сопротивляться армаде сильнейших.

Непряева и Коростелёв поучаствовали в королевском марафоне. Но за медали не боролись

Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв завершили международный сезон королевским марафоном в Хольменколлене, победители которого удостаиваются аудиенции у норвежского монарха. До такой чести Непряева и Коростелёв не добрались, да и в борьбе за медали не участвовали.

Особенностью конькового марафона в Норвегии стало его одновременное проведение среди мужчин и женщин. Организаторы решили, что выпустить девушек через 45 минут после старта мужчин на убойном круге в 8,5 км и с общим набором высоты в 2000 м будет вполне нормально. В целом так и получилось, никто никому не мешал, и буквально за три часа обе гонки были проведены.

Для российских лыжников это был последний старт международного сезона. Возможно, он оказался лишним, так как и Савелий, и Дарья выключились из борьбы за высокие места задолго до финиша. Коростелёв уверенно шёл примерно четыре из шести кругов, порой выходил в лидеры, однако уже на пятом круге он начал ловить небольшие просветы, а в итоге на отрезке с 40-го по 44 км поймал уже серьёзное отставание.

Савелий и не скрывал, что добегал гонку на каменных ногах. Но он терпел и дотерпел до 10-го места в одной из самых престижных лыжных гонок в мире.

«Перебирал ногами как мог и в конце уже пытался унести ноги от толпы, которая шла сзади, потому что топ-10 явно лучше, чем топ-20. Думаю, максимально справедливое место», — сказал он в интервью «Спортсу».

Победу в битве с кадровыми лыжниками одержал бывший биатлонист Эйнар Хедегарт, который буквально выгрыз финиш у Харальда Амундсена и Мартина Нюэнгета. Вообще, норвежцы заняли места с первого по восьмое, далее – француз Виктор Ловера, а потом уже Коростелёв.

В женском марафоне железной рукой правила Фрида Карлссон. Одна из героинь Олимпиады-2026 ушла в одиночный отрыв, и никто не рискнул броситься за ней. Карлссон финишировала с огромным преимуществом со шведским флагом на плечах. Хотя в такой туман, который накрыл Хольменколлен, не все болельщики это увидели. Второе и третье места также разыграли шведки. Лучшие спринтерши мира Линн Сван и Йонна Сундлинг показали максимальное ускорение на последней прямой, в этой битве сильнее оказалась Сван. Так что подиум получился целиком шведским.

Дарья Непряева финишировала 17-й с отставанием в 3,5 минуты. Ей очень сложно дались последние километры, ну и второй «полтинник» менее чем за месяц – это слишком много.

Международный сезон для россиян завершён. Теперь Савелий и Дарья вернутся домой, чтобы принять участие в финале Кубка России в Кировске в конце марта.