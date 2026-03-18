Елена Вяльбе объявила об объединении федераций лыжных видов спорта и назвала кандидата на должность президента

В российских лыжах грядут большие перемены. Вяльбе скоро перестанет быть главным боссом
Андрей Шитихин
В российских лыжах грядут большие перемены
Елена Валерьевна рассказала, когда сообщат об объединении федераций, и намекнула на нового руководителя.

В ближайшее время российские лыжные гонки ждут глобальные реформы. Федерация лыжных гонок России как отдельная общественная организация прекращает существование. Вопрос об объединении федераций по лыжным видам спорта решён, официальное объявление ожидается в начале апреля.

Что обо всём этом известно?

Елена Вяльбе рассказала об изменениях

Глава ФЛГР Елена Вяльбе несколько дней назад публично заявила, что все решения уже приняты. В том числе и персонально по ней.

Об этом она сообщила на традиционной встрече с юными спортсменами, тренерами и болельщиками во время открытого финала первенства проекта «На лыжи!» в Ангарске.

Вяльбе ответила на вопрос, имеет ли она возможность влиять на развитие лыжных гонок в регионах в статусе главы ФЛГР, следующим образом:

«Вскоре этот статус мне не будет принадлежать… Он у меня точно не останется, так как у нас даже федерации такой больше не будет… Вот придёт новый руководитель, он и будет спрашивать. Он депутат Государственной думы и сможет спросить губернаторов – а что у вас с лыжными гонками?

Нам говорили, что с 6 по 10 апреля всё должно случиться. Но я из лыжных гонок никуда не ухожу. Моя должность будет называться иначе. Надеюсь, новый руководитель большой объединённой федерации будем нам всячески помогать. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Давайте искать хорошее в том, что происходит, и верить в то, что будет только лучше», – сказала Елена Вяльбе.

Мнение министра спорта Дегтярёва

О возможном объединении федераций в лыжных видах спорта (лыжные гонки, горные лыжи, прыжки с трамплина и двоеборье, фристайл, сноуборд) и компетенциях руководителя новой структуры несколько недель назад в интервью «Чемпионату» рассказывал министр спорта Михаил Дегтярёв.

Михаил Дегтярёв

Михаил Дегтярёв

Фото: РИА Новости

«Решение напрашивается. Позиция лыжных видов на международной арене должна быть проактивной. Выступление двух наших лыжников показывает, что без международных стартов результат не может быть высоким, потому что надо обкатываться, получать опыт. Так что и в этом случае должен быть человек с ресурсами, в том числе финансовыми, и любящий зимние виды.

Такие люди есть. Главное – это не должен быть спортсмен без опыта руководства. Это должен быть менеджер. Спортсменов, если они не получили дополнительного образования и управленческого опыта, во главе федераций быть не должно. Надоели разговоры, что кто-то там разбирается в спорте, и он сейчас порулит… Мы уже видим, как нарулили в некоторых видах спорта. Спортсмен может быть руководителем, только если он имеет соответствующее образование, команду и желательно опыт управления большими процессами, например, бизнесом. Такие примеры есть. Но этот человек – в первую очередь управленец и только потом бывший спортсмен, а не наоборот».

Что будет с российскими лыжами дальше?

Многое зависит от того, кто конкретно займёт пост главы объединённой федерации. По информации «Чемпионата», главного кандидата поддерживает крупнейшая корпорация. Однако готова ли она содержать такую раздутую сборную, какая была в последние годы? Сомнительно.

Государство в последние годы очень серьёзно сокращает расходы на спорт, поэтому сборную России ждут большие изменения. К тому же, по информации «Чемпионата», в объединённую федерацию лыжных видов планируется перевести и ски-альпинизм, выделив его из федерации альпинизма России. Так что новая федерация может сразу получить и единственного призёра Олимпийских игр – 2026 из России Никиту Филиппова.

Таким образом, в новой федерации будет очень много спортсменов, и совершенно точно последует оптимизация – тренеров, сервиса, да вообще всего персонала. Но в том, что руководство возьмёт курс на международную арену, максимальный допуск и скорейшее возвращение, сомнений нет.

