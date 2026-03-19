Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Статьи

Что нужно знать о финале Кубка мира — 2025/2026 в США: трофеи Клебо, уход Диггинс, расклады по Глобусам

Клебо поборется за последний «Глобус». Что нужно знать о финале лыжного Кубка мира в США?
Андрей Шитихин
Йоханнес Клебо
Комментарии
Но главное событие — прощание со спортом американской звезды Джессики Диггинс.

В предстоящий уикенд в Лейк-Плэсиде состоится финал Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам. В нём примут участие практически все сильнейшие спортсмены мира, за исключением россиян. «Чемпионат» выделил главные события, на которые стоит обратить внимание в последних гонках сезона.

Клебо будет бежать даже после сотрясения мозга

Одной из главных интриг финала сезона было участие в гонках Короля лыж Йоханнеса Клебо. Норвежец на городском спринте в Драммене в результате падения получил лёгкое сотрясение мозга, пропустил марафон в Хольменколлене, но всё же решил лететь в США. Зачем?

Он намерен побороться за «Хрустальный глобус» в дистанционном зачёте. И это единственная интрига в мужской части соревнований. Общий и спринтерский зачёты Клебо выиграл досрочно, а в дистанционном из-за пропуска королевского марафона теперь отстаёт от соотечественника Харальда Амундсена на три очка.

В дистанционном розыгрыше будут две гонки – классическая разделка на 10 км и коньковый масс-старт на 20 км. Обе больше подходят Клебо, однако его состояние на данный момент – загадка. Хотя такая форма, в какой был Йоханнес до злополучного падения, так быстро не уходит.

Диггинс будет прощаться с большим спортом

В общем зачёте Кубка мира среди женщин интриги тоже нет. Джессика Диггинс уже после классической разделки будет праздновать победу. Любимица местных (и не только) болельщиков завершает карьеру на домашней трассе.

Организаторы этапа составили расписание так, что именно женский масс-старт на 20 км в воскресенье, 22 марта, станет последней гонкой сезона, после которой предусмотрена специальная церемония проводов олимпийской чемпионки.

Кстати, Диггинс досрочно выиграла дистанционный зачёт Кубка мира, так что после завершения последней гонки получит два «Хрустальных глобуса».

Пять претенденток: кто победит в спринтерском зачёте?

Главная интрига в женских гонках – кто победит в спринтерском зачёте? Лидировавшая бо́льшую часть сезона шведка Майя Дальквист сильно сдала в последних гонках и позволила соперницам приблизиться на дистанцию атаки. А в США будет спринтерский круг с двумя жёсткими подъёмами, которые явно не подходят Майе.

Сейчас Дальквист лидирует с преимуществом в 12 очков над соотечественницей Йоханной Хагстрём, швейцарка Надине Фендрих отстаёт на 20 очков. Это отставание можно серьёзно сократить уже после квалификации.

Шансы шведки Йонны Сундлинг (77 очков отставания от Дальквист) выглядят ничтожными, а ещё одной шведки Линн Сван – чисто теоретическими и только в том случае, если все вышеназванные вообще не выйдут на старт.

Но женский коньковый спринт в Лейк-Плэсиде будет интереснейшим. В мужском же фаворит очевиден.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android