Клебо вернул себе красную майку в Кубке мира. Норвежец круче всех даже в беге по сугробам

В Лейк-Плэсиде классическими разделками на 10 км стартовал финальный этап Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам. Спортсмены бежали в сильнейший снегопад по снежной каше, но победили всё равно те, кто сейчас готов лучше остальных.

Диггинс — обладательница Кубка мира. Уже четвёртый раз в карьере

Американка Джессика Диггинс в четвёртый раз в карьере стала победительницей общего зачёта Кубка мира. Под рёв местных болельщиков Диггинс просто унеслась со старта, но такого запала ей хватило только на разгон. Всё-таки Джессика больше тяготеет к коньку, и в классике у неё была только одна задача – добраться до финиша.

Джессика Диггинс Фото: Marius Nordnes/Getty Images

Её единственная преследовательница в общем зачёте шведка Моа Илар могла теоретически на что-то рассчитывать только в случае неучастия Диггинс в гонках домашнего этапа Кубка мира, однако этого не произошло. Джессика не просто финишировала, а заняла в итоге пятое место, чего с лихвой хватило для общей победы.

По итогам сезона Диггинс забрала и общий, и дистанционный зачёт Кубка мира. Теперь в последних гонках сезона лыжница может отмечать завершение карьеры хоть пивом, хоть шашлыками прямо на дистанции. Джессика уходит красиво.

Сван выиграла «десятку». Это её первая в карьере победа в разделке

Золотую медаль в классической разделке выиграла Линн Сван. Олимпийская чемпионка из Швеции стартовала 10-й, но задала такой темп, что справиться с ним не смог никто. Кроме её соотечественницы, тоже олимпийской чемпионки Фриды Карлссон.

Фрида вроде бы перехватила инициативу на втором круге, создала запас почти в четыре секунды, однако последний километр Линн пронеслась гораздо мощнее. Для Сван это первая в карьере победа в гонке с раздельного старта на этапе Кубка мира. Ранее она побеждала в дистанционных гонках, но это был масс-старт.

Крутая битва шведок на безумно сложной и по рельефу, и по состоянию трассе стала украшением гонки. Сван и Карлссон разделило чуть более секунды, занявшая третье место норвежка Хейди Венг проиграла уже более 20 секунд.

Клебо вернулся и победил. Он перехватил лидерство в дистанционном зачёте

В мужской гонке главной загадкой было выступление Йоханнеса Клебо – сумел ли норвежец отойти от сотрясения мозга, полученного на этапе в Драммене. 11-кратный олимпийский чемпион показал, что топ-форма просто так не уходит. Йоханнес нетипично для себя быстро начал гонку и держал темп.

Он лидировал на всех отсечках, а на финише ещё прибавил. Клебо вернул себе лидерство в дистанционном зачёте Кубка мира. До старта гонки Йоханнес уступал три очка соотечественнику Харальду Амундсену, но после финиша опередил уже на 12 очков. Амундсен показал четвёртое время. Теперь в борьбе за дистанционный «Глобус» всё решится в масс-старте в воскресенье, 22 марта. В розыгрыше будет 130 очков, и на бонусных отсечках получится настоящая сеча.

Вторым и третьим также стали норвежцы Андреас Рее и Маттис Стенсхаген. Пятое место занял Эмиль Иверсен. Как ни странно, тоже норвежец. Единственным, кто разбавил викингов на церемонии награждения, стал итальянец Федерико Пеллегрино – он шестой.