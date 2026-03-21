Ничего себе! Клебо не стартовал, соперник запнулся, а Пеллегрино завершил карьеру победой

Для итальянского ветерана всё сошлось, но и сам 35-летний лыжник был безупречен.

Шикарными получились спринтерские гонки на финальном этапе Кубка мира – 2025/2026 по лыжам в Лейк-Плэсиде. В женском финале лицом к лицу сошлись три претендентки на спринтерский «Глобус», а в мужском звёзды сложились в пользу лыжника-ветерана, который проводил последний спринт в карьере.

Сван выиграла гонку, а Дальквист забрала «Глобус»

Главной интригой женской гонки была борьба за победу в спринтерском зачёте. На «Глобус» претендовали три спортсменки, разница между которыми была всего 20 очков: шведки Майя Дальквист и Йоханна Хагстрём и швейцарка Надине Фендрих.

При этом ни одна из них не была претенденткой на победу в спринте в Лейк-Плэсиде при наличии Линн Сван и Йонны Сундлинг, безоговорочно сильнейших спринтерш мира последних лет. Если бы они не пропускали такое количество гонок на Кубке мира, то боролись бы за спринтерский зачёт между собой.

Йонна и Линн железной поступью прошли квалификацию, четвертьфинал, полуфинал и финал. На финише олимпийская чемпионка – 2026 Линн Сван опередила олимпийскую чемпионку – 2022 Йонну Сундлинг, одержав уже вторую победу в США.

Дальквист же хуже соперниц по борьбе за первое место в зачёте спринта прошла квалификацию, подпустив Хагстрём и Фендрих на дистанцию атаки. Но в забегах на выбывание Майя была намного сильнее. Она все забеги провела безупречно, в том числе и финал. Кажется, не будь Дальквист так сосредоточена на прямых конкурентках, она могла бы и в борьбу Сван с Сундлинг вмешаться.

Однако Майя была счастлива и третьему месту, которое гарантировало ей спринтерский «Глобус». Интересно, что она не выиграла ни одной гонки в сезоне, но зато ничего не пропускала и забрала очередной трофей.

Пеллегрино одержал голливудскую победу

Мужской спринт оказался непредсказуемым, хотя главные фавориты до финала добрались. Конечно, участвуй в гонке Йоханнес Клебо, расклад сил был бы совершенно иным, однако гений из Норвегии предоставил остальным возможность побороться за победу в последнем спринте сезона.

Своим шансом на 100% воспользовался 35-летний итальянец Федерико Пеллегрино. Ветеран, у которого очень много болельщиков в России, показал второй результат в квалификации, уверенно выиграл четвертьфинал, а вот в финал прошёл только как лаки-лузер. Ему едва не закрыл дорогу норвежский вундеркинд Ларс Хегген, но забег оказался быстрым.

В финале же Пеллегрино совершил то, на что не решался никто на своеобразном спринтерском круге Лейк-Плэсида. Он рискнул и убежал от соперников на подъёме, не побоявшись, что его кто-то в итоге накатит к финишу. Федерико избежал форс-мажора, который случился у него за спиной, и финишировал в стиле Клебо – с большим отрывом и поднятыми в победном жесте руками.

Просто голливудская победа, ведь для Пеллегрино это был последний в карьере спринт на Кубке мира. Он наверняка мечтал о таком завершении, однако сложно было представить, что такое возможно и в реальности.

Хегген, который в отсутствие Клебо был фаворитом, столкнулся в финале со шведом Эриком Йоханссоном, чуть задев лыжу соперника. В результате швед упал, а норвежец едва устоял на ногах и потерял скорость, почти остановившись в тот момент, когда Пеллегрино начал ускорение. Хегген оказался пятым, но всё же могучим финишем вырвал серебро у другого шведа Антона Грана.

Члены жюри разбирали эпизод между Хеггеном и Йоханссоном, однако нарушениё не нашли.

Кубок мира – 2025/2026 завершится 22 марта коньковыми масс-стартами на 20 км. Интрига в последних гонках сезона только одна: кто возьмёт дистанционный «Глобус» у мужчин – Йоханнес Клебо или Харальд Амундсен.