Клебо неудержим! Норвежец забрал ВСЕ титулы в завершившемся сезоне

Если кто-то сомневался, что Йоханнес Клебо заберёт последний трофей уходящего сезона, то зря. Великий норвежский лыжник одержал красивую победу в коньковом масс-старте на 20 км в финале Кубка мира – 2025/2026 в Лейк-Плэсиде и гарантировал себе дистанционный «Глобус».

Шанс выиграть этот трофей был ещё у другого норвежца – Харальда Амундсена, но Клебо решил ни с кем не делиться. Йоханнес круто провёл заключительную гонку Кубка мира. Он действовал с позиции силы, контролировал вообще всё, что происходило на трассе, и набрал максимально возможное количество очков.

Дело в том, что в масс-стартах, помимо баллов за результаты на финише, разыгрывались дополнительные бонусы на двух отсечках. До старта гонки Клебо опережал Амундсена в дистанционном зачёте на 12 очков, и на этих самых отсечках расклад сил мог поменяться. Однако Йоханнес не позволил Харальду этого сделать.

На первой отсечке, которая была на третьем круге, Амундсен рванул было справа вперёд, но Клебо мгновенно среагировал и первым добежал до бонуса, набрав 15 очков, соперник же взял 12. На второй отсечке, которая была на заключительном круге, Амундсен смог забрать только 10 очков, а Клебо вновь взял 15.

Таким образом, отрыв Йоханнеса в дистанционном зачёте увеличился с 12 до 20 очков, и Клебо мог себе позволить финишировать даже пятым и всё равно взять «Глобус». Однако Клебо – это Клебо. На последнем подъёме он предпринял мощное ускорение, поддержать которое смог только Амундсен.

Но на финишной прямой Йоханнес не оставил своему сопернику ни единого шанса. Третьим финишировал герой из биатлона Эйнар Хедегарт. Тоже норвежец.

Таким образом, Клебо по ходу сезона собрал абсолютно всё: «Тур де Ски», общий, дистанционный и спринтерский «Глобусы» и шесть из шести золотых медалей на Олимпийских играх. Такого в истории ещё никогда не было, а повторить подобное может только один человек.