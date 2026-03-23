«Благодарю Вяльбе за работу». Стало известно, кто теперь возглавит российский лыжный спорт

Министр спорта России Михаил Дегтярёв объявил об избрании Дмитрия Свищёва на пост руководителя Ассоциации лыжных видов спорта России и выдвижении его кандидатуры на должность руководителя новой объединённой федерации, которая будет создана на базе ФЛГР. У российского лыжного спорта теперь официально новый босс вместо Елены Вяльбе.

«Благодарю Елену Вяльбе за ее работу», — сказал министр.

Информация о назначении Свищёва была известна относительно давно, но все ждали официального заявления – оно сделано.

Кто такой Дмитрий Свищёв?

Дмитрий Свищёв у большинства российских болельщиков, которые время от времени следят за крупными событиями, ассоциируется с тем, что «В Госдуме прокомментировали, отреагировали, заявили…»

Свищёв – депутат Государственной думы Российской Федерации, избран по федеральному списку Либерально-демократической партии России (однопартиец Михаила Дегтярёва), заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту. Этот комитет Свищёв возглавлял с 2021 по 2024 год, а потом отдал пост Олегу Матыцину. Он не только депутат, но и крупный бизнесмен.

Дмитрий Александрович в российском спорте уже давно. Да и сам занимался профессионально – он кандидат в мастера спорта по горным лыжам. Именно в этом направлении и развивал часть своего бизнеса, создав спортивный клуб «Новая лига». Под его эгидой организовывал в России множество крупнейших соревнований по самым разным видам спорта – от аквабайка до сноуборда.

Последние 15 лет Дмитрий Свищёв возглавлял Федерацию кёрлинга России, и под его руководством национальные команды громко шумели на международных турнирах. Правда, и самый громкий скандал Олимпиады-2018 (мельдоний у Александра Крушельницкого) – тоже был. Наверняка эту должность Свищёву придётся оставить.

Пока же он возглавил Ассоциацию лыжных видов спорта России, которая является официальным представителем нашей страны в FIS. Однако после создания объединённой федерации надобность в этой искусственной структуре исчезнет.

Какие задачи поставлены перед Свищёвым?

Задачи перед новым руководителем лыжного спорта Дегтярёв поставил вполне конкретные:

«Консолидация всех ресурсов, кадровое обновление, проактивная позиция на международной арене, развитие в регионах, укрепление спортивного резерва, массовость будут в фокусе внимания нового руководства».

Между строк можно прочитать — придётся работать в новых условиях с сокращением бюджета на спорт и чётким курсом на возвращение российских спортсменов на международные старты.

Что будет с Еленой Вяльбе и российскими лыжами?

Михаил Дегтярёв объявил, что новая федерация будет создана на базе ФЛГР. «Чемпионат» первым сообщил, что Елена Вяльбе перестанет быть боссом российских лыж.

Сама Вяльбе отметила, что её должности больше не будет, так как не будет и федерации, но из лыж она не уходит. Можно предположить, что Елена Валерьевна останется в новой федерации в должности почётного президента с правом вынесения на президиум вопросов, требующих обязательного рассмотрения. Либо должность будет называться как-то иначе.

Возможно, Вяльбе останется вице-президентом по лыжным гонкам в новой большой федерации. И продолжит заниматься тем же, чем занималась.

Однако фактически ключевые решения будут принимать другие люди.

Что касается витрины российских лыж – национальной команды, то её ждут реформы. Точно будет сокращение состава, содержать огромное число спортсменов, не выступающих на международных стартах, – неэффективно. Возможно, вновь возродят частные клубы, каким в своё время был спортивный клуб «Роснефть».

В любом случае реформы будут громкими.