Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Главная Лыжи Статьи

Главные события международного лыжного сезона-2025/2026, рейтинг: победы Клебо, медаль Коростелёва или уход Диггинс

Победы Клебо, медаль Коростелёва, уход Диггинс и Пеллегрино. Что запомнилось вам в лыжах?
Андрей Шитихин
Что запомнилось вам в лыжах?
Какие моменты завершившегося сезона-2025/2026 оказались самыми впечатляющими?

Международный лыжный сезон завершён. Он оказался насыщенным событиями: были и красивые победы, и жёсткие падения, и скандалы с тренерами и сервисом. Было и возвращение россиян на мировую арену.

«Чемпионат» решил выбрать самое главное и самое громкое.

Какие события сезона зацепили вас больше всего? Выбирайте и формируйте рейтинг. События распределяются по местам в онлайн-режиме.

  • Если хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите список без кнопок для голосования.
Главные события международного лыжного сезона-2025/2026
Фото: Bildbyran/Sipa USA/ТАСС
1 место

Бронза Савелия Коростелёва на этапе Кубка мира

Россиянин Савелий Коростелёв фактически единственным из нашей мужской команды получил нейтральный статус и право на участие в Кубке мира и Олимпиаде.

К сожалению, на главном старте сезона Коростелёву не удалось добраться до топ-3, хотя призовые места в скиатлоне и в масс-старте на 50 км были очень-очень близко. А вот на Кубке мира Савелий сумел это сделать в своём первом же сезоне: в классической разделке в Лахти 8 марта он стал третьим. А до этого взял серебро в масс-старте на чемпионате мира среди молодёжи, но взрослая медаль намного круче.

Российский лыжник прочно застолбил за собой место в мировой элите и в следующем сезоне, если FIS не начудит с нейтральным статусом (а лучше бы просто всех допустили!), намерен побороться за топ-3 не в отдельной гонке, а в общем зачёте.

Фото: Leo Authamayou/Getty Images
2 место

Ограниченный допуск российских лыжников

В завершившемся сезоне впервые с 2022 года российские лыжники вновь выступали на главных турнирах – Олимпиаде и Кубке мира.

Правда, международная федерация словно из-под палки выдала нейтральные статусы всего трём спортсменам: Савелию Коростелёву, Дарье Непряевой и Никите Денисову (но он в нынешнем сезоне просто никакой).

Всем остальным было отказано: кому-то с объяснением причин, кому-то – без. Конечно, рассчитывать в такой ситуации на медальную феерию, как в прошлом, было странно. Однако Савелий и Дарья выступили более чем достойно, показав, что российские лыжники по-прежнему остаются одними из сильнейших в мире.

Фото: Robert F. Bukaty/AP/ТАСС
3 место

Диггинс и Пеллегрино завершили карьеры

После каждого сезона кто-то из спортсменов обязательно объявляет о завершении карьеры. А уж после олимпийского таких заявлений намного больше. Но сейчас выделяются два спортсмена, решивших, что с профессиональными лыжами пора прощаться.

Американка Джессика Диггинс, которая в любой ситуации находит в себе силы улыбаться, за свою карьеру в лыжах выиграла всё. В прошедшем сезоне с трещиной в ребре она добралась до бронзовой медали на Олимпиаде, выиграла общий и дистанционный зачёты Кубка мира.

Федерико Пеллегрино при поддержке своих болельщиков на родной олимпийской трассе принёс сборной Италии две бронзовые награды, а в своём последнем спринте в карьере, который прошёл в Солт-Лейк-Сити, одержал победу!

Их совершенно точно будет не хватать.

Фото: Bildbyran/Sipa USA/ТАСС
4 место

Прогресс биатлониста Эйнара Хедегарта в лыжах

В сезоне-2025/2026 всё выиграл Йоханнес Клебо, но едва ли не самой яркой звездой стал Эйнар Хедегарт. Биатлонист, у которого практически не было шансов пробиться в основной состав сборной Норвегии в родном для него виде спорта, попытал счастья в лыжных гонках.

Он завершил сезон двукратным олимпийским чемпионом и победителем легендарного марафона в Хольменколлене, благодаря чему удостоился аудиенции у короля Норвегии. Хедегарт настолько круто ворвался в лыжи, что стал призёром во всех гонках сезона, в которых участвовал.

Это нереально крутое достижение.

Фото: Lars Baron/Getty Images
5 место

Абсолютная победа Йоханнеса Клебо

Норвежский супермен мировых лыж в завершившемся сезоне выиграл всё: шесть из шести золотых медалей на Олимпиаде, «Тур де Ски», общий, дистанционный и спринтерский зачёты Кубка мира.

Вопросы, было бы так же с полным составом наших парней в соперниках, российские болельщики будут задавать постоянно. Но обесценить достижения Клебо невозможно. Давайте честно – если сейчас убрать всех норвежцев, способен был бы кто-либо из российских лыжников выиграть столько же?

Клебо сделал то, что превзойти в наши дни просто невозможно. В лучшем случае есть шанс повторить.

Фото: Michel Cottin/Getty Images
6 место

Феерия французского полицейского на Играх-2026

23-летний французский лыжник Матис Делож ярко сверкнул на Олимпийских играх, выиграв три серебряные награды – в скиатлоне, коньковой разделке и эстафете. В скиатлоне был спорный момент, когда Делож из-за ошибки организаторов, не перекрывших бордами стадион, срезал трассу, но преимущества не получил, а вот жёлтую карточку — да.

Из-за этого момента представители российской команды (ну ок, нейтральной) подали протест, однако он не был удовлетворён. Савелий Коростелёв, который тогда финишировал четвёртым, сказал, что не Делож виноват в его «деревяшке», а собственные ошибки. Француз же стал одним из героев Игр. Кстати, он кадровый полицейский.

Фото: Alex Pantling/Getty Images
7 место

Олимпийское золото незадачливой шведки

Лыжница Линн Сван до нынешнего сезона не могла похвастать крутыми достижениями на главных стартах. С этой шведкой постоянно что-то случалось. Но перед Олимпиадой-2026 она сумела избежать травм, падений, серьёзных болезней. И стала олимпийской чемпионкой в спринте, сумев в очной борьбе победить многолетнюю королеву спринта соотечественницу Йонну Сундлинг.

Сван на этом не остановилась и концовку сезона провела шикарно – как в спринте, так и в дистанционных гонках. Наверняка на домашний ЧМ-2027 у неё будет особый настрой.

