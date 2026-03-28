Победы Клебо, медаль Коростелёва, уход Диггинс и Пеллегрино. Что запомнилось вам в лыжах?

Международный лыжный сезон завершён. Он оказался насыщенным событиями: были и красивые победы, и жёсткие падения, и скандалы с тренерами и сервисом. Было и возвращение россиян на мировую арену.
«Чемпионат» решил выбрать самое главное и самое громкое.
Какие события сезона зацепили вас больше всего? Выбирайте и формируйте рейтинг. События распределяются по местам в онлайн-режиме.
- Если хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Бронза Савелия Коростелёва на этапе Кубка мира
Россиянин Савелий Коростелёв фактически единственным из нашей мужской команды получил нейтральный статус и право на участие в Кубке мира и Олимпиаде.
К сожалению, на главном старте сезона Коростелёву не удалось добраться до топ-3, хотя призовые места в скиатлоне и в масс-старте на 50 км были очень-очень близко. А вот на Кубке мира Савелий сумел это сделать в своём первом же сезоне: в классической разделке в Лахти 8 марта он стал третьим. А до этого взял серебро в масс-старте на чемпионате мира среди молодёжи, но взрослая медаль намного круче.
Российский лыжник прочно застолбил за собой место в мировой элите и в следующем сезоне, если FIS не начудит с нейтральным статусом (а лучше бы просто всех допустили!), намерен побороться за топ-3 не в отдельной гонке, а в общем зачёте.
Ограниченный допуск российских лыжников
В завершившемся сезоне впервые с 2022 года российские лыжники вновь выступали на главных турнирах – Олимпиаде и Кубке мира.
Правда, международная федерация словно из-под палки выдала нейтральные статусы всего трём спортсменам: Савелию Коростелёву, Дарье Непряевой и Никите Денисову (но он в нынешнем сезоне просто никакой).
Всем остальным было отказано: кому-то с объяснением причин, кому-то – без. Конечно, рассчитывать в такой ситуации на медальную феерию, как в прошлом, было странно. Однако Савелий и Дарья выступили более чем достойно, показав, что российские лыжники по-прежнему остаются одними из сильнейших в мире.
Диггинс и Пеллегрино завершили карьеры
После каждого сезона кто-то из спортсменов обязательно объявляет о завершении карьеры. А уж после олимпийского таких заявлений намного больше. Но сейчас выделяются два спортсмена, решивших, что с профессиональными лыжами пора прощаться.
Американка Джессика Диггинс, которая в любой ситуации находит в себе силы улыбаться, за свою карьеру в лыжах выиграла всё. В прошедшем сезоне с трещиной в ребре она добралась до бронзовой медали на Олимпиаде, выиграла общий и дистанционный зачёты Кубка мира.
Федерико Пеллегрино при поддержке своих болельщиков на родной олимпийской трассе принёс сборной Италии две бронзовые награды, а в своём последнем спринте в карьере, который прошёл в Солт-Лейк-Сити, одержал победу!
Их совершенно точно будет не хватать.
Прогресс биатлониста Эйнара Хедегарта в лыжах
В сезоне-2025/2026 всё выиграл Йоханнес Клебо, но едва ли не самой яркой звездой стал Эйнар Хедегарт. Биатлонист, у которого практически не было шансов пробиться в основной состав сборной Норвегии в родном для него виде спорта, попытал счастья в лыжных гонках.
Он завершил сезон двукратным олимпийским чемпионом и победителем легендарного марафона в Хольменколлене, благодаря чему удостоился аудиенции у короля Норвегии. Хедегарт настолько круто ворвался в лыжи, что стал призёром во всех гонках сезона, в которых участвовал.
Это нереально крутое достижение.
Абсолютная победа Йоханнеса Клебо
Норвежский супермен мировых лыж в завершившемся сезоне выиграл всё: шесть из шести золотых медалей на Олимпиаде, «Тур де Ски», общий, дистанционный и спринтерский зачёты Кубка мира.
Вопросы, было бы так же с полным составом наших парней в соперниках, российские болельщики будут задавать постоянно. Но обесценить достижения Клебо невозможно. Давайте честно – если сейчас убрать всех норвежцев, способен был бы кто-либо из российских лыжников выиграть столько же?
Клебо сделал то, что превзойти в наши дни просто невозможно. В лучшем случае есть шанс повторить.
Феерия французского полицейского на Играх-2026
23-летний французский лыжник Матис Делож ярко сверкнул на Олимпийских играх, выиграв три серебряные награды – в скиатлоне, коньковой разделке и эстафете. В скиатлоне был спорный момент, когда Делож из-за ошибки организаторов, не перекрывших бордами стадион, срезал трассу, но преимущества не получил, а вот жёлтую карточку — да.
Из-за этого момента представители российской команды (ну ок, нейтральной) подали протест, однако он не был удовлетворён. Савелий Коростелёв, который тогда финишировал четвёртым, сказал, что не Делож виноват в его «деревяшке», а собственные ошибки. Француз же стал одним из героев Игр. Кстати, он кадровый полицейский.
Олимпийское золото незадачливой шведки
Лыжница Линн Сван до нынешнего сезона не могла похвастать крутыми достижениями на главных стартах. С этой шведкой постоянно что-то случалось. Но перед Олимпиадой-2026 она сумела избежать травм, падений, серьёзных болезней. И стала олимпийской чемпионкой в спринте, сумев в очной борьбе победить многолетнюю королеву спринта соотечественницу Йонну Сундлинг.
Сван на этом не остановилась и концовку сезона провела шикарно – как в спринте, так и в дистанционных гонках. Наверняка на домашний ЧМ-2027 у неё будет особый настрой.