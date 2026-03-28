В России появился свой Хедегарт. Биатлонист Андрей Вьюхин вновь блеснул в лыжах

В Апатитах гонками на «детской» дистанции в 3,3 км стартовал финал Кубка России по лыжам. Это и не спринт, и не дистанционная гонка в общепринятом смысле. «Тройку» бегают дети, но даже Александр Большунов прилёг после финиша на снег, пытаясь отдышаться, поскольку по ходу всей дистанции скорость должна быть высочайшей.

В женской гонке победу одержала олимпийская чемпионка Вероника Степанова, которая на 0,3 секунды опередила сразу двух спортсменок – Дарью Каневу и Екатерину Никитину. Шесть секунд тройке лидеров проиграли Елизавета Пантрина и Алина Пеклецова, а им, в свою очередь, две секунды уступила Дарья Непряева, которая в нынешнем сезоне выступала на Кубке мира.

Лишь седьмой стала лидер общего зачёта Кубка России Евгения Крупицкая, но ей, как и Алине Пеклецовой, на 3 км сложно показать все свои сильные стороны.

В мужской гонке вне конкуренции был трёхкратный олимпийский чемпион и 30-кратный чемпион России Александр Большунов. Он на восемь секунд опередил своего напарника по тренировочной группе Егора Митрошина и на 8,8 секунды – участника Олимпиады-2026 и бронзового призёра этапа Кубка мира в Лахти Савелия Коростелёва.

Для такой короткой дистанции – это большое преимущество. Большунов выложился полностью и сразу после финиша практически прилёг на снег, чтобы отдышаться. Правда, довольно быстро поднялся.

Однако главной интригой гонки было выступление биатлониста Андрея Вьюхина. Перед началом нынешнего сезона спортсмен сменил Тюменскую область на Челябинскую, где работал под руководством одного из лучших стрелков в истории российского биатлона Алексея Волкова.

Однако качество стрельбы у Вьюхина не улучшилось. Примерно месяц назад президент Федерации биатлона Челябинской области Александр Бондаренко в ответ на вопрос, не лучше ли Вьюхину перейти в лыжи, ответил, что парень хочет быть в биатлоне. Но Андрею, кажется, нужно самому себе ответить на этот вопрос.

Он уже блеснул на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке, когда в конце декабря стал лучшим в квалификации спринта. Да, отлетел в четвертьфинале, но из-за недостатка опыта.

В Апатиты Вьюхин прилетел после сообщений об отмене финала Кубка России по биатлону в Мурманске. Какой смысл был ему стартовать на биатлонном чемпионате страны в Увате в суперпасьюте и масс-старте на 40 км, где всё решает стрельба? Вот Андрей и объявил, что примет участие в финале лыжного Кубка страны.

На дистанцию он ушёл одним из последних, но на финише показал шестое время! Быстрее него оказались только Большунов, Митрошин, Коростелёв, Ардашев и Терентьев. Скорее всего, Вьюхин пробежит на Кубке России ещё коньковую разделку и коньковый спринт.

По сути, сейчас Андрей Вьюхин – это российский Эйнар Хедегарт. Быстрый норвежец тоже испытывал проблемы со стрельбой и нынешний сезон полностью посвятил лыжам. Итог – два золота Олимпиады, победа в королевском марафоне и медали во всех гонках, в которых он принимал участие.