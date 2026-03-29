«Вот это было по-настоящему страшно». Интервью с одним из ярчайших сноубордистов России

23-летний Ярослав Ленчевский — один из самых ярких сноубордистов России, неоднократный победитель и призёр чемпионатов страны в дисциплинах хафпайп, биг-эйр и слоупстайл. Он один из двух россиян, которых поддерживает бренд легендарного Шона Уайта. В зимнем сезоне-2025/2026 Ярослав получил нейтральный статус и даже прилетел в ожидающий Игры Милан, но только лишь со стороны посмотрел на олимпийский бум.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» спортсмен рассказал, почему у него не получилось попасть на Олимпиаду-2026, в чём его мотивация, как иностранные спортсмены рвутся на New Star Camp в Роза Хутор, какой самый экстремальный поступок в жизни совершил и многое другое.

Поговорили с ярким экстремалом обо всём.

«FIS зачем-то дала нам надежду. Но шансов на Олимпиаду не было»

– Ярослав, ты получил нейтральный статус. Во всяком случае, твоя фамилия точно есть в «списке нейтралов», который опубликован на сайте FIS…

– Всё верно. И я даже успел им воспользоваться. В конце января выступил в Италии на двух этапах Кубка Европы по слоупстайлу. И в Прато-Невозо занял третье место. Это был мой первый пьедестал на международном турнире!

– Ты выступил на Кубке Европы, но не на Кубке мира, откуда можно было отобраться на Олимпиаду. Что помешало?

– Наложение факторов произошло. FIS начала выдавать нейтральные статусы в начале декабря. Но мне, Варе Романовой и Мише Матвееву статусы одобрили только 2 января! Это очень поздно. Весь декабрь шли этапы Кубка мира по биг-эйру, слоупстайлу, хафпайпу, на которых мы не могли выступать.

Ярослав Ленчевский Фото: из личного архива Ярослава Ленчевского

Так вот, мы получили нейтральные статусы. А в середине декабря подали документы на европейские визы с расчётом, что удастся зацепить хоть какие-то международные старты. Но после 2 января у нас оставался только один этап Кубка мира, чтобы попробовать отобраться на Олимпиаду – это Laax Open в Швейцарии по дисциплинам хафпайп и слоупстайл.

Я мог выступить только в хафпайпе, так как у меня оставались замороженными мои FIS-пункты, и их хватало, чтобы выступить в этой дисциплине. Я заявился, мне присвоили стартовый номер, все дела. А в слоупстайле мне очков не хватило, система даже не позволила заявиться.

Но нам не успели выдать визу! Итальянское консульство ровно месяц держало наши паспорта. А в итоге всё равно не смогли дать шенген. В день, когда уже нужно было вылетать в Швейцарию, я в очередной раз пошёл узнавать, что там с визой, и узнал, что шенгена не будет и на этап Кубка мира я не попаду ни при каких обстоятельствах. В консульстве предложили выдать только национальную визу — исключительно на въезд в Италию. Я согласился – а что ещё делать? Хотя бы на этапах Кубка Европы выступить.

Впрочем, даже если бы нам удалось попасть в Швейцарию на Кубок мира, шансов отобраться на Олимпиаду просто бы не было. FIS зачем-то прислала два письма. В одном было сказано, что нейтральные спортсмены отбираются на Олимпиаду по общим критериям – по-хорошему, нужно было полтора сезона выступать, чтобы рейтинг набить, либо на двух этапах Кубка мира попасть в число финалистов. В другом же письме было сказано, что для олимпийской путёвки нейтральным спортсменам достаточно было на одном этапе Кубка мира попасть в топ-30.

Дали нам надежду, но… Олимпийская мечта рухнула. На самом деле, она рухнула ещё в тот момент, когда не дали визу. А потом добило и то, что если бы поехал я на этап Кубка мира, попал в топ-30, допустим, то всё равно – мимо.

– Какие чувства преобладали в тот момент? Не хотелось всё бросить и закрыться ото всех хотя бы на несколько дней?

– Если рассуждать здраво, я понимал, что технически не совсем готов конкурировать с ребятами, которые там. Это нужно выступать против них хотя бы пару сезонов – и это остро проявилось на Кубке Европы. Дело не в уровне трюков – в России он тоже присутствует – дело в общей обстановке, настрое, уверенности. Чтобы обрести её, нужно выступать там.

Но острое чувство обиды от того, что не удалось попасть на Олимпиаду, было. Перед вылетом с Кубка Европы обратно в Россию у нас был выходной день в Милане. Ну сами можете представить: олимпийская столица, всё вокруг кричит о грандиозном событии, которое вот-вот начнётся, а ты лишь со стороны на это можешь посмотреть. При этом уже находясь на месте событий.

«В планах – подготовка и отбор на следующую Олимпиаду»

– А после Олимпиады ты мог на этапах Кубка мира участвовать? С визой вопросы решили?

– Теперь есть виза, да. С однократным въездом, но хоть что-то. Для участия на Кубке мира в слоупстайле мне всё равно очков бы не хватило, хотя за бронзу Кубка Европы я много набрал. Дело в том, что для попадания на Кубок мира нужны актуальные очки с трёх соревнований в сезоне, а у меня всего два. Так что в апреле поеду на последние этапы Кубка Европы в Австрию и Швейцарию, продолжу набираться опыта и завоёвывать необходимые рейтинговые баллы. В планах — подготовка и отбор на следующую Олимпиаду, но прежде всего — участие в чемпионате мира – 2027. Очень хотелось добраться, наконец, до международных стартов. Барьер пробит, теперь нужно двигаться дальше.

– По нейтральному статусу на следующий сезон есть ясность?

– Абсолютно никакой. В документах FIS об этом ни слова.

– Ты смотрел свои виды на Олимпиаде? Это запредельный уровень или всё достижимо?

– Да я всю Олимпиаду смотрел! В слоупстайле китаец Су Имин одержал безоговорочную победу. Не стоит обращать внимание на итоговые баллы – к его программе и близко никто не подошёл, у него на каждой секции программа сложнее всего. Тут скорее вопросы к судейству.

Странно, что ему не поставили достойные баллы за третью попытку, хотя она была идеальной. Японец Таига Хасэгава показал очень необычный набор трюков, а американец Джейк Кантер сумел приземлить прыжок в 5,5 оборота на таких низких трамплинах – не каждый решится. Если сравнивать с тем, что было в Сочи-2014, то это трасса Кубка Европы. Но в этом и была сложность.

Что касается общего уровня и мог бы я выступить хотя бы на уровне 10-го места… Ну смотрите. Мы последние четыре года тренировались в России, а в Китай на сборы летом и осенью ездили на искусственную подушку. То есть снег за рубежом мы не видели. И лишь в прошлом году впервые провели в Китае сбор на снегу! Впервые за годы международной изоляции. И я этот сбор пропустил, поскольку в это время был занят на съёмках фильма Obsession о сноубординге, горах и людях, для которых это всё – образ жизни.

Но даже в Китае в любом случае трамплины не такие большие, как на многих этапах Кубка мира. По отдельности у меня есть часть трюков, которые выполняли ребята на Олимпиаде, однако чтобы их собрать вместе, трассы нужны соответствующие и условия благоприятные. Я уверен, что за топ-15, да даже за топ-10 в мире можно бороться при правильной подготовке.

– В России нет трасс, которые бы позволяли это сделать?

– Мы почти весь сезон сидим в «Солнечной дoлине» рядом с Миассом. Там и этапы Кубка России, и чемпионат России много лет проходил. Там сейчас размер трамплинов небольшой, а в былые времена трампики были прям очень хорошие. Сейчас же и в угоду безопасности их меньше сделали, да и проблемы со снегом не позволяют в начале сезона сделать большие трамплины. То есть в Миассе ты можешь только часть программы отработать – джиббинг (проезд по перилам) и прыжки до определённого количества оборотов.

У нас есть Красноярск – крутейшее место. Трасса мирового уровня, которая подходит для проведения этапа Кубка мира. Первенство мира в 2021-м здесь уже проводили, и тогда трамплины были ещё выше, чем сейчас. Но в Красноярске есть проблемы с ветром и погодой. Недостаточно ведь просто построить сам парк, нужно ещё, чтобы адекватные условия для тренировок были. К сожалению, мы крайне редко в последние годы используем это место, а там достойную программу точно можно поставить целиком.

Если говорить про биг-эйр, то в России не строят больших трамплинов. Это нецелесообразно, видимо, так как такие конструкции нужны единицам, на них будут прыгать буквально несколько человек из национальной команды. К счастью, мы можем выезжать в Китай на курорт «Секрет Гарден», где просто шикарный трамплин с отличной точкой зависания — там можно любые трюки ставить. В текущем сезоне посчастливилось съездить туда на новогодние праздники. Надеюсь, к следующему сезону в рамках подготовки к соревнованиям по биг-эйру нас смогут туда отправить.

«Низкий поклон спортсменам-паралимпийцам и их тренерам»

– Ты сказал, что смотрел почти всю Олимпиаду. А что тебя больше всего зацепило, впечатлило?

– Меня впечатлило выступление юной Флоры Табанелли, которая с разрывом «крестов» решилась выступить на Олимпиаде. Я не врач и степень повреждения не знаю, но очень крутая француженка Тесс Ледё, например, из-за травмы колена в Италию не поехала. Флора совершила героический поступок. Олимпийские игры – раз в четыре года. А выступить на домашней Олимпиаде далеко не каждому в карьере удаётся. Мне кажется, ради этого стоило рисковать, тем более риск оправдался. Меня её выступление очень воодушевило и поразило.

Отметил бы ребят-фристайлистов в финале биг-эйра. В такой безумный снегопад они словно бессмертными себя почувствовали, летели в самый конец приземления. Ну и финальные три попытки, как они друг у друга перебивали лучшие результаты – это было очень красиво. До последнего мгновения не было понятно, кто же заберёт победу.

И отдельно скажу про финал в хафпайпе у парней в сноуборде — это нечто! Честно, я никогда в жизни не видел соревнований такого уровня. Это было самое поразительное на всей Олимпиаде — убеждён, что этот финал по зрелищности мог бы конкурировать с любым видом спорта и по драматургии – тоже. У каждого своя программа, каждый продемонстрировал свои козыри, участники совершенно не похожи друг на друга. Эти парни показали, к чему сейчас пришёл хафпайп в сноуборде. Хотя, казалось бы, ну в хафпайпе многие похожи, однако здесь было совершенно иначе. Призёры со своими программами просто в стратосферу улетели.

– По пути Шона Уайта пошли?

– Шон один такой, он как Майкл Джордан в баскетболе – двинул прогресс вперёд. В его время многие даже не думали, что возможны такие трюки — Шон летал выше всех, был круче всех, показывал то, на что другие не решались. Человек не просто вошёл в историю, а сам её творил. Для меня Шон Уайт — легенда.

– За российскими спортсменами на Олимпиаде следил?

– Конечно! Активно смотрел фигурное катание, ски-альпинизм, лыжи. Правда, в прямом эфире из лыж удалось посмотреть только мужские 50 км, активно болел за Савелия, который держался за норвежским паровозом. Жаль, что не удалось до медали добраться, но я не думаю, что он был слабее – тут многое опыт решал. Как спортсмен я прекрасно понимаю, как много это значит.

Очень порадовал Никита Филиппов, который отстрелялся один за всех и завоевал серебро! Финальный забег с его участием удалось посмотреть – как же это было круто! Надеюсь, его карьера дальше только в гору пойдёт. Да она уже пошла, он же успел и чемпионом Европы стать, и очередную награду на Кубке мира взять.

Меня мотивируют выступления Никиты Филиппова и Савелия Коростелёва, буду стараться их догонять.

– Паралимпиаду тоже смотрел?

– Болел за наших. Низкий поклон спортсменам и их тренерам. Шесть человек завоевали восемь золотых медалей. Такого, кажется, в истории ещё не было. Они настоящие герои, гордость страны. А ведь с предыдущей Паралимпиады нашу команду просто выгнали. Но это наших спортсменов не сломило, они вернулись и показали высший класс, невероятную волю к победе.

– Ты упомянул фигурное катание, где тема судейства постоянно одна из главных. В твоих дисциплинах в сноуборде судьи такую же роль играют?

– На самом деле, у нас довольно субъективные дисциплины и субъективное судейство. Правда, на технических собраниях досконально объясняется, на что обращать внимание, что будет оцениваться дороже. К счастью, нет такого, как с Петром Гуменником на Олимпиаде, когда у него кучу баллов отняли. Несколько лет назад в России в сноуборде судейство было хуже, но за последние пару лет, когда судейский корпус возглавил Никита Зебров, ситуация кардинально изменилась. Ребята внимательно следят за мировыми тенденциями и внедряют на российских соревнованиях. Так что на Кубке Европы я уже большой разницы между судейством у нас и у них не заметил. И предвзятости по отношению к россиянам точно не было.

«Многие иностранцы хотели бы приехать на New Star Camp»

– Про призовые в российских лыжах и биатлоне известно практически всё. А как с этим дела в сноуборде? Есть ли у тебя рекламные контракты?

– В последние три-четыре года у нас очень достойные призовые на чемпионате и Кубке России. Могу сказать, что федерация сделала всё, чтобы сохранить мотивацию спортсменов. Это реально помогает и мотивирует на новые трюки, да и вообще убеждает в том, что можно продолжать жить профессиональным спортом, а не искать что-то другое.

Рекламные контракты тоже есть, конечно. Я единственный в России сноубордист-мужчина, у которого есть договор с брендом досок Шона Уайта. Ещё контракт с ним есть у Вари Романовой. У меня есть соглашения с одним из крупнейших производителей энергетических напитков и крупнейшей сетью спортивных магазинов. Более того, я даже участвую в разработке одежды и аксессуаров для катания. Ну и совсем недавно подписал соглашение с одной из крупнейших букмекерских компаний России.

Так что если в процентном отношении раньше зарплата и призовые составляли более 50% дохода, то сейчас лично у меня это соотношение изменилось в пользу рекламных контрактов. Такой интерес со стороны рекламодателей не может не радовать. Это позволяет прогрессировать и реализовывать разные проекты.

– А в мире тоже так?

– Ну я бы сказал, что во многом наш рекламный рынок даже более прогрессивный, В декабре, когда был в Китае в «Секрет Гарден», там проходил первый этап соревнований Snow Liga, которые Шон Уайт организует. Там было много ребят, которые выступают на чемпионатах, Кубках мира, тех, кто потом и на Олимпиаде выступил. Так вот, у них есть, например, контракты с производителями энергетиков, но не с производителями досок или одежды.

Поэтому у нас точно не хуже, нас очень достойно поддерживают. Просто нужно понимать, что для того, чтобы наработать на рекламные контракты, недостаточно просто медальку на чемпионате России отхватить. Нужно правильно себя позиционировать и в медийном плане. Очень важно достойно выступать на таком мероприятии, как New Star Camp, где ты можешь засветиться в качестве райдера и правильно себя подать.

Когда я был в Китае и в Италии на Кубке Европы, многие ребята расспрашивали про этот фестиваль. Многие очень хотели бы приехать и поучаствовать, но ждут, когда ситуация нормализуется. Более того, я приглашал и Шона Уайта, но на нынешний год у него все мероприятия расписаны. Надеюсь, в следующем сезоне реализуем. Российскую визу, как я узнавал, не так уж сложно получить.

– По сути, это ведь наши X-Games?

– Да, у нас сейчас всё собралось на New Star, это и по мировым меркам очень крутое мероприятие. Шикарная трасса, рейл в 72 м, который является одним из самых длинных в мире. Медийно и финансово спортсмены, которые участвуют в подобных событиях в России и в мире, получают больше профита, даже не показывая высоких результатов на Олимпиаде или чемпионатах мира. Тем более что подготовка к официальным турнирам высокого уровня стоит колоссальных денег. Те же японцы, которые сейчас завоевали золото и серебро в сноуборде в биг-эйре, на этом могут и даже должны прокачивать медийку и зарабатывать контракты.

– Так они добились крутых результатов.

– Это в лыжах, например, крутые результаты на главных стартах практически гарантированно приносят контракты и деньги. Хотя даже Йоханнес Клебо, абсолютный феномен и настоящая машина для побед, я не знаю, что должен сделать, чтобы это было нереально круто в медийном плане. Разве что проехать этап «Тур де Франс», а ещё лучше – всю многодневку.

А чем хороши направления новой школы в сноуборде и фристайле? Тем, что, не будучи обладателем супердостижений на Олимпиадах и чемпионатах мира, можешь быть суперзвездой и оказывать огромное влияние на индустрию. Как Зеб Пауэлл – человек-феномен в сноубординге. Если вы откроете протоколы крупнейших официальных стартов, вы не найдёте там его результатов. Но на Х-Games он показывал то, что не показывал никто, поскольку не ограничен какими-то рамками. Этого парня, единственного в сноуборде и скейте, подписал бренд Майкла Джордана, который к нашим видам спорта вообще как бы отношения не имеет! Плюс у него масса других крутых спонсоров, поскольку он делает совершенно безумные вещи.

«Было по-настоящему страшно»

– А что безумного ты делал в своей жизни?

– Это был прыжок с трюком через огромную ледяную трещину во время съёмок Obsession. Спойлер, конечно, но в фильме это будет. Рад, что удалось эту задумку реализовать. Вот это самое опасное, что я делал в своей жизни. Было по-настоящему страшно, ведь свалиться в эту трещину означало гарантированно получить тяжелую травму, а то и вообще…

– Ты был без страховки? Где это вообще было?

– Это было в горах во Франции, в районе курорта Шамони. Если точнее, то на итальянской стороне. Поблизости Монблан, но со стороны Италии эта гора называется Монте-Бьянко. И там на леднике и была эта трещина. Был бы рад, если бы читатели «Чемпионата» посмотрели фильм и прочувствовали то, что там было. Пока ещё картина ездит по фестивалям, но будет выпущена и в прокат.

Что касается страховки. С нами был очень крутой гид, личный гид знаменитого Виктора де ла Рю. Он сам родом из Шамони и знает там вообще всё. По его настоянию все 10 дней, что мы там были, ходили только в обвязках, а половину времени подвязаны к верёвкам. Когда я прыгал через трещину, к верёвке меня невозможно было привязать, но я остался в обвязке, чтобы в случае падения меня можно было подцепить и вытащить наверх.

Уровень подготовки был высочайшим. Если вы собираетесь в горы, на услугах гида точно не стоит экономить.

– Достижение Виктории Бони не хочешь повторить?

– Ну на Эверест я пока подниматься не планирую, а вот подъём на Эльбрус точно в моём списке желаний. Надеюсь, в ближайшие пару сезонов удастся это реализовать. Однако нужно подготовиться, набрать горный стаж. Во время съёмок фильма я был в горах и почувствовал, какой плюс это дало в качестве чисто спортивной подготовки. Кстати, я же не сказал, но из экстремального у меня ещё 75 прыжков с парашютом. Однако это не настолько страшно, как то, что удалось сделать во время съёмок фильма.

– Вау! Давай подробнее про парашют – как ты к этому пришёл?

– Мои родители не только прыгают с парашютом на дропзоне, но и занимаются бейсджампингом. Так что тяга к прыжкам у меня в крови, наверное. Я же с 14 лет прыгать начал. Всё было профессионально. В то время папа работал директором аэродрома в Пущине, который принадлежал нашему знакомому. Так что в какой-то степени по дружбе удалось договориться. Но я не просто разок прыгнул «на шару», а прошёл полноценный курс подготовки: от прыжка в тандеме до самостоятельной работы в небе. Я как раз за то лето совершил бо́льшую часть из своих 75 прыжков. Ну а потом добирал потихоньку.

– От какого из этих прыжков самые яркие впечатления остались?

– Наверное, от первого прыжка с двумя инструкторами. Вначале они тебя держат, но затем ты самостоятельно управляешь куполом. Непередаваемые ощущения! Ну и ещё от тройного прыжка с родителями.

– А с банджи ты прыгал?

– Пока так и не довелось. Когда я очень хотел это сделать в скайпарке в Красной Поляне, то не прошёл по параметрам. Сейчас уже не помню – то ли роста не хватило, то ли веса. Однако я тогда прокатился там с другом на качелях — тоже острые ощущения, зависание просто лютое. И, если честно, доверия к банджи у меня меньше, чем к парашюту. Но я бы прыгнул.

«Мне удалось пробиться и в сборную России по скейтбордингу»

– Сноуборд – это зима, а что сноубордисты делают летом? Встают на скейт?

– Вы будете смеяться, но я именно это и делаю. Меня в детстве родители на скейт поставили, и занимаюсь я им не меньше, чем сноубордом. Мне даже удалось пробиться в сборную России по скейтбордингу в дисциплине парк после третьего места на чемпионате страны. А в прошлом сезоне я стал вице-чемпионом России в дисциплине вертикальная рампа. Соответственно, опять попал в сборную. Я и на осеннем New Star Camp участвовал и даже завоевал победный перстень. Так что летом – скейт, он очень помогает поддерживать форму в плане координации, баланса, да и вообще очень похож на сноубординг.

– И тоже экстремальный.

– Да. Но ведь и шоссейные велогонки – экстрим. Это не прочувствуешь, пока сам не сядешь на классный байк. Я вот с лета 2024 года этим сильно увлёкся. Так получилось, что у меня была небольшая травма колена – обошлось без операции, к счастью, и для полного восстановления мне посоветовали именно велик. Катаюсь, как водится, по дорогам общего пользования, а это само по себе занятие, которое не совместимо с понятием «безопасно». Меня поразило, что на шоссейном байке я разогнался до 60 км/ч. Вообразил себя Тадеем Погачаром, так сказать (смеётся). У нас даже своя тусовка есть, называется Always Busy Cycling Club.

Велосипед дал свои плоды не только в плане восстановления колена — выносливость тоже прокачал очень серьёзно.

А ещё летом мы готовимся к зиме. Примерно с конца июля начинаем работать на наклонных подушках – в Новосибирске, Москве, Китае – и продолжаем эту работу почти до ноября. Эта подушка представляет собой разгон и, собственно, трамплин, покрытые специальными пластиковыми щётками, имитирующими снег, а приземляемся в надувную подушку, которая выглядит как детская горка, которые обычно на море бывают.

Такие конструкции позволяют отрабатывать любые трюки и затем легко переносить на снег. Не всегда хочется что-то новое пробовать сразу на снегу и прикладываться так, что мама не горюй.

– Кстати, а ты пробовал делать свои трюки не на сноуборде, а на лыжах для фристайла?

– Да я вообще с двух до семи лет только на лыжах и стоял, чтобы связки окрепли и баланс научиться ловить. У сноуборда всё-таки не совсем анатомическая стойка. Лет в 11 мы с отцом ещё катались на лыжах, я даже какие-то трюки разучил. А сейчас, спустя много лет, иногда со своим другом-фристайлистом Алексеем Богатырёвым меняюсь инвентарём. Правда, у меня рост 167 см, а у него – под 2 м, и лыжи соответствующей длины. Так что трюки не делал, однако по перилам скользил – было прикольно.

Но я не такой фанат лыж, как Миша Матвеев. Вот он, когда рядом есть кто-то с лыжами для фристайла, может попросить ненадолго, наденет и двойное сальто назад сделает с лёгкостью. Да что там двойное сальто назад – он в подушку на лыжах даже «дабл корк 1080» отрабатывал. Однако у Миши отличная акробатическая база, он и на батуте сложнейшие вещи делает. Я же больше привык боком кататься – и на скейте, и на сноуборде.

– Не удивлюсь, если ты и в сборную России по сёрфингу отберёшься. Там же тоже боковая стойка.

– Я хочу серьёзно в рамках летней подготовки добавить объёма в сёрфинге. На доску на воде встал в годик – родители рассказывали. Но ощутить всё по-настоящему удалось лишь летом 2024 года. Тогда мы поехали в Ростов-на-Дону на искусственную волну, где прошла хорошая подготовка. А потом уже на Сахалине попробовал на настоящей волне – офигенно!

– Пожалуй, осталось спросить только одно – у нас все сноубордисты в дисциплинах парк и пайп такие же активные?

– Конечно, не я один! Да, последние пару лет мне удаётся и на соревнованиях хорошо выступать, и реализовывать идею с фильмом, и со спонсорами хорошо работать. Но у нас каждый из ребят в сборной занимается своими интересными проектами. Такой же насыщенной жизнью живёт Влад Хадарин – мне с ним вручили перстни New Star Camp за общий вклад, достижения и популяризацию нашего вида спорта.