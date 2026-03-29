Большунов вновь обыграл Коростелёва в финале Кубка России – 2025/2026, Пеклецова тоже победила

Большунов и Пеклецова смогли обыграть российских олимпийцев. Но битва была классной
Андрей Шитихин
Большунов вновь обыграл Коростелёва
Коростелёв и Непряева пока без побед в финале Кубка России по лыжным гонкам.

Крутой борьбой между теми, кто ездил на Олимпиаду-2026, и теми, кто не по своей воле остался без главного старта сезона, ознаменовались коньковые разделки в финале Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам. Победили те, кто бегал только на российских стартах.

В женской гонке главными фаворитами считались Вероника Степанова и Алина Пеклецова. Дарья Непряева тоже была фаворитом, но теневым. По гонке на 3,3 км, которую спортсменки провели в качестве пролога к финалу Кубка России — 2026, невозможно было сделать выводы.

Алина Пеклецова и Дарья Непряева

Алина Пеклецова и Дарья Непряева

Фото: РИА Новости

Непряева уже на разгоне показала всю серьёзность своих намерений. Дарья включила просто турбоскорость и уже к отсечке в 3,2 км догнала стартовавшую сразу перед ней Евгению Крупицкую, которая лидирует в общем зачёте Кубка России!

Дарья была первой на всех отсечках. Ей не удалось сохранить первую строчку только на самой последней из них – финишной. Всю дистанцию она опережала стартовавшую следом за ней Алину Пеклецову, лидера дистанционного зачёта Кубка России. Пеклецова уступала на разных отсечках от четырёх до семи секунд.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Финал, Апатиты, Россия
Женщины. Свободный стиль. 10 км
29 марта 2026, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Алина Пеклецова
Вологодская область
25:35.3
2
Дарья Непряева
Республика Татарстан
+0.9
3
Дарья Канева
Республика Коми
+17.4

Однако за 3,3 км до финиша Алина, как и во многих гонках сезона, выжала из себя буквально всё. Она выгрызла победу у Непряевой, опередив её всего на 0,9 секунды! Все остальные спортсменки были в другой лиге, в том числе и Вероника Степанова, которая проиграла 23 секунды и стала четвёртой. Третье место заняла Дарья Канева, уступившая 17,5 секунды.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Финал, Апатиты, Россия
Мужчины. Свободный стиль. 10 км
29 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
22:30.8
2
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+5.5
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+33.2

В мужской гонке плотнейшая борьба развернулась между двумя лыжниками, которые, оказывается, даже не здороваются друг с другом. Савелий Коростелёв, ещё один российский участник Олимпиады-2026, мощно включился с первых же отсечек. Он был очень быстр, постепенно увеличивая своё преимущество перед остальными.

Коростелёв провёл просто шикарную гонку с потрясающей раскладкой. Достаточно сказать, что Савелий на финише догнал стартовавшего на 30 секунд раньше лидера общего зачёта Сергея Ардашева, который в итоге стал третьим.

Однако один лыжник был быстрее Коростелёва. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов уступил только на разгоне, но затем перехватил лидерство. В какой-то момент его отрыв достиг девяти секунд, но на второй половине дистанции начал постепенно сокращаться.

Большунов всё же удержал лидерство и привёз Коростелёву 5,5 секунды, одержав вторую подряд победу в финале Кубка России. В прошлом сезоне Александр в Апатитах и Кировске выиграл все шесть гонок и пока идёт по тому же графику.

Биатлонист Андрей Вьюхин на «десятке» стал 19-м, опередив многих сильных лыжников.

