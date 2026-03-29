Большунов и Пеклецова смогли обыграть российских олимпийцев. Но битва была классной

Коростелёв и Непряева пока без побед в финале Кубка России по лыжным гонкам.

Крутой борьбой между теми, кто ездил на Олимпиаду-2026, и теми, кто не по своей воле остался без главного старта сезона, ознаменовались коньковые разделки в финале Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам. Победили те, кто бегал только на российских стартах.

В женской гонке главными фаворитами считались Вероника Степанова и Алина Пеклецова. Дарья Непряева тоже была фаворитом, но теневым. По гонке на 3,3 км, которую спортсменки провели в качестве пролога к финалу Кубка России — 2026, невозможно было сделать выводы.

Непряева уже на разгоне показала всю серьёзность своих намерений. Дарья включила просто турбоскорость и уже к отсечке в 3,2 км догнала стартовавшую сразу перед ней Евгению Крупицкую, которая лидирует в общем зачёте Кубка России!

Дарья была первой на всех отсечках. Ей не удалось сохранить первую строчку только на самой последней из них – финишной. Всю дистанцию она опережала стартовавшую следом за ней Алину Пеклецову, лидера дистанционного зачёта Кубка России. Пеклецова уступала на разных отсечках от четырёх до семи секунд.

Однако за 3,3 км до финиша Алина, как и во многих гонках сезона, выжала из себя буквально всё. Она выгрызла победу у Непряевой, опередив её всего на 0,9 секунды! Все остальные спортсменки были в другой лиге, в том числе и Вероника Степанова, которая проиграла 23 секунды и стала четвёртой. Третье место заняла Дарья Канева, уступившая 17,5 секунды.

В мужской гонке плотнейшая борьба развернулась между двумя лыжниками, которые, оказывается, даже не здороваются друг с другом. Савелий Коростелёв, ещё один российский участник Олимпиады-2026, мощно включился с первых же отсечек. Он был очень быстр, постепенно увеличивая своё преимущество перед остальными.

Коростелёв провёл просто шикарную гонку с потрясающей раскладкой. Достаточно сказать, что Савелий на финише догнал стартовавшего на 30 секунд раньше лидера общего зачёта Сергея Ардашева, который в итоге стал третьим.

Однако один лыжник был быстрее Коростелёва. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов уступил только на разгоне, но затем перехватил лидерство. В какой-то момент его отрыв достиг девяти секунд, но на второй половине дистанции начал постепенно сокращаться.

Большунов всё же удержал лидерство и привёз Коростелёву 5,5 секунды, одержав вторую подряд победу в финале Кубка России. В прошлом сезоне Александр в Апатитах и Кировске выиграл все шесть гонок и пока идёт по тому же графику.

Биатлонист Андрей Вьюхин на «десятке» стал 19-м, опередив многих сильных лыжников.