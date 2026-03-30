Российская фристайлистка Александра Глазкова выиграла бронзу на первом же старте в рамках Кубка мира в Сильваплане

Россиянка с первой попытки выиграла медаль на Кубке мира по фристайлу. Ай да Глазкова!
Юлия Сидорова
Александра Глазкова
20-летняя Александра могла бы поехать на Олимпиаду в Милан, но получила нейтральный статус слишком поздно.

Юная российская фристайлистка Александра Глазкова получила возможность выступить в последнем этапе Кубка мира в сезоне и сразу же заехала в призы. Хотя 20-летняя спортсменка только дебютировала на этом международном турнире!

У неё уже есть олимпийский опыт Пекина и мог бы быть – Милана.

«Более чем довольна»

В Пекин в 2022 году Глазкова отправилась 15-летней девчонкой. Младше неё в сборной России была только фигуристка Камила Валиева. Тогда фристайлистка, попавшая на Игры по дополнительной квоте, показала 14-й результат. А годом ранее стала победительницей первенства мира и даже успела услышать гимн в свою честь на международной арене.

Александра могла бы поехать и в Милан, но FIS слишком поздно одобрил ей нейтральный статус – уже после того, как завершилась квалификация на Игры.

In Milane rossiyane vyigrali odnu medal':
Filippov dobezhal do olimpiyskogo serebra! Rossiyskiy ski-alpinist — prosto geroy
Филиппов добежал до олимпийского серебра! Российский ски-альпинист — просто герой

Сегодня Глазкова по-прежнему юная спортсменка, но уже призёр этапа Кубка мира в хафпайпе. 29 марта россиянка впервые выступила на этом международном турнире и сразу показала, на что способна.

В швейцарской Сильваплане, где и состоялся последний этап Кубка мира в этом сезоне, с результатом 80,00 балла Александра выиграла бронзу. Наша спортсменка уступила только призёру Олимпиады в Милане британке Зои Аткин (86,75) и новозеландке Мише Томас (80,75).

«Результатом более чем довольна. Особенно тем, что удалось проехать именно эту программу, именно с этими трюками. Конечно, сегодняшние погодные условия добавили волнения. Но все находятся в одинаковых условиях, и нужно быть готовой ко всему. Поэтому дальше – больше!» – поделилась эмоциями после награждения Глазкова.

Александра Глазкова

Фото: Francisco Seco/AP/ТАСС

Кстати, Александра встала на горные лыжи в 11 лет и всего через год пришла во фристайл к тренеру Елене Коротковой, которая работает с ней и сейчас.

«В пайпе я получаю больше удовольствия, драйва, чем в других дисциплинах фристайла, – рассказала Глазкова. – Хафпайп технически очень сложная дисциплина. Много тонкостей катания, помимо трюков. Мне интересно их осваивать, чувствовать пайп. Мне нравится адреналин, преодоление себя и страхов».

«Это только укрепит её»

С успехом на международной арене Александру поздравил Дмитрий Свищёв, который совсем недавно возглавил Ассоциацию лыжных видов спорта России. Вскоре он займёт должность руководителя новой объединённой федерации, в которую войдут лыжные гонки, горные лыжи, прыжки с трамплина, двоеборье, фристайл и сноуборд.

«Поздравляю Александру с бронзовой наградой! Эта бронза – хороший маркер того, что у нас есть большие перспективы в этой дисциплине фристайла, есть талантливые спортсмены. Даже при имеющихся препятствиях наши фристайлисты выступают на международных соревнованиях и добиваются результата. Александра, несмотря на юный возраст, уже имеет опыт выступления и на Олимпийских играх. А сейчас на своём первом в карьере этапе Кубка мира завоевала медаль и привезет её домой.

Уверен, что это только укрепит её и даст правильный толчок к дальнейшему росту. Также убеждён, что одна из наших основных задач — полное восстановление наших спортсменов и расширение доступа для них к международным соревнованиям, в полноценном статусе без ограничений», – написал Свищёв.

