«Каждый думает как хочет». Пеклецова вновь обыграла Непряеву и ушла от вопроса про ОИ

Алина Пеклецова одержала убедительную победу в классической разделке на 10 км в финале Кубка России, который переехал из Апатитов в Кировск. Менее 30 секунд ей проиграла только одна спортсменка, а меньше минуты – семь. Подавляющее преимущество.

Пеклецова вновь продемонстрировала фантастическую раскладу на кировской «десятке» – в начале сезона она была непобедима на этой трассе на первом этапе Кубка России. Алина на разгоне уступала Дарье Непряевой семь секунд, но уже к следующей отсечке вышла в лидеры и далее только наращивала преимущество.

Лучшая дистанционщица России в очередной раз показала своё умение держать высокую скорость даже в самых сложных погодных условиях. По дистанции Пеклецова шла настолько мощно, что примерно за 2 км до финиша обошла Непряеву, которая стартовала на 30 секунд раньше.

Дарья же не только не смогла удержать второе место, но и вообще выбыла из топ-3 – второй круг участнице ОИ-2026 явно не удался. Непряеву обошли и Елизавета Маслакова, и Екатерина Никитина, финишировавшие, соответственно, на втором и третьем местах. Дарья в итоге лишь четвёртая – всего на секунду впереди опытнейшей Ольги Царёвой.

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова показала только 12-й результат, уступив победительнице более полутора минут: Пеклецова накрыла на финише и её.

Алина одержала уже 10-ю победу в рамках Кубка России – 2025/2026 и ещё сильнее сократила отставание от Евгении Крупицкой в общем зачёте, оторвавшись в зачёте дистанционном.

После финиша она, по сути, ушла от ответа на вопрос, как могла бы выступить на Олимпиаде-2026 и вообще в международном сезоне.

«Я не люблю такие выражения, как «если бы» и «могла бы». Считаю, что каждый человек может думать как хочет», — сказала Пеклецова в эфире «Матч ТВ».