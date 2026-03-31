Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Статьи

Большунов разгромил Коростелёва в классической гонке на финале Кубка России, разрыв – больше минуты

Большунов выиграл третью гонку подряд в финале Кубка России. Пока он просто неудержим
Андрей Шитихин
Александр Большунов
Комментарии
Отставание Савелия Коростелёва на классической «пятнашке» оказалось огромным.

Александр Большунов в красивой борьбе с Сергеем Ардашевым одержал победу в классической разделке в финале Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам в Кировске. Савелий Коростелёв проиграл 1 минуту 20 секунд, но даже с таким отставанием стал четвёртым.

Большунов после двух побед подряд вышел на старт гонки на 15 км последним в красной группе – сразу после Коростелёва. Для Савелия классические разделки – коронка, но не в этот раз. Александр догнал принципиального соперника ещё до середины дистанции, а затем легко убежал. Коростелёв после финиша объяснил такое отставание ошибкой в выборе лыж.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Финал, Кировск, Россия
Мужчины. Классический стиль. 15 км
31 марта 2026, вторник. 13:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
38:49.8
2
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+7.9
3
Алексей Червоткин
Тюменская область
+42.7

Однако не с Коростелёвым бился за победу Большунов. Лидер общего зачёта Кубка России Сергей Ардашев классическую разделку провёл на очень высоком уровне. Их заочная борьба с Большуновым получилась очень красивой. Но всё же победа осталась за трёхкратным олимпийским чемпионом.

Александр увеличил свой отрыв в общем зачёте финала Кубка России, который проходит в формате мини-тура. Он идёт по прошлогоднему графику, когда в финале выиграл все шесть гонок, включая и гору.

Ардашеву же теперь не хватает всего шести очков, чтобы гарантировать себе победу в общем зачёте Кубка России. В прошлом сезоне на финале Кубка России он уступил жёлтую майку Коростелёву. Теперь Сергею никто не сможет помешать – ему достаточно просто выйти на старт следующей гонки.

Третьим на «пятнашке» стал Алексей Червоткин, который продемонстрировал классную раскладку по дистанции. Для него это уже пятая бронза в сезоне в рамках Кубка России, и все эти медали добыты в классических гонках.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android