Большунов выиграл третью гонку подряд в финале Кубка России. Пока он просто неудержим

Александр Большунов в красивой борьбе с Сергеем Ардашевым одержал победу в классической разделке в финале Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам в Кировске. Савелий Коростелёв проиграл 1 минуту 20 секунд, но даже с таким отставанием стал четвёртым.

Большунов после двух побед подряд вышел на старт гонки на 15 км последним в красной группе – сразу после Коростелёва. Для Савелия классические разделки – коронка, но не в этот раз. Александр догнал принципиального соперника ещё до середины дистанции, а затем легко убежал. Коростелёв после финиша объяснил такое отставание ошибкой в выборе лыж.

Однако не с Коростелёвым бился за победу Большунов. Лидер общего зачёта Кубка России Сергей Ардашев классическую разделку провёл на очень высоком уровне. Их заочная борьба с Большуновым получилась очень красивой. Но всё же победа осталась за трёхкратным олимпийским чемпионом.

Александр увеличил свой отрыв в общем зачёте финала Кубка России, который проходит в формате мини-тура. Он идёт по прошлогоднему графику, когда в финале выиграл все шесть гонок, включая и гору.

Ардашеву же теперь не хватает всего шести очков, чтобы гарантировать себе победу в общем зачёте Кубка России. В прошлом сезоне на финале Кубка России он уступил жёлтую майку Коростелёву. Теперь Сергею никто не сможет помешать – ему достаточно просто выйти на старт следующей гонки.

Третьим на «пятнашке» стал Алексей Червоткин, который продемонстрировал классную раскладку по дистанции. Для него это уже пятая бронза в сезоне в рамках Кубка России, и все эти медали добыты в классических гонках.