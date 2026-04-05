Пеклецова растерзала соперниц на финальной горе Кубка России. Большунов тоже выиграл

Кубок России – 2025/2026 по лыжным гонкам завершился гонками в гору в Кировске. Женскую гонку с огромным преимуществом выиграла Алина Пеклецова, а мужскую – Александр Большунов. Они же стали победителями мини-тура, в формате которого проходил финал Кубка.

В победе Пеклецовой вряд ли хоть кто-то сомневался. Алина была царицей горы и в предыдущие два года, но с более-менее приличным преимуществом перед соперницами. Теперь же преимущество 20-летней лыжницы стало неприличным. Две минуты Пеклецова привезла ближайшим конкуренткам.

Она вместе со всеми прошла равнинную часть гонки через парк, но едва начался подъём, убежала. За ней пытались держаться и Дарья Канева, и Дарья Непряева, и Вероника Степанова, и ещё несколько спортсменок. Но скорость Пеклецовой просто невозможно было поддержать.

Эта девушка на контрольных тренировках во время сборов в Сочи обыгрывала своих сверстников из молодёжной группы Петра Седова во время гонки в гору на роллерах. Так что исход был ясен. Алина выиграла и гонку в гору (и получила призовой миллион рублей), и общий зачёт мини-тура, и общий и дистанционный зачёты Кубка России.

Более чем достойное завершение сезона! И тут стоит отметить, что Пеклецова в спринтах набрала всего пять очков, хотя, казалось бы, без успехов в этой дисциплине сложно претендовать на «Большой хрустальный глобус». Однако Алина просто катком прошлась по всему сезону.

Что касается борьбы за второе и третье места в финале Кубка России, то она получилась жаркой. Второе место сумела удержать Дарья Непряева, которая неудачно пробежала гонку в гору и объяснила это усталостью. Третьей же стала Дарья Канева, сумевшая по итогам всех гонок опередить Веронику Степанову на 0,5 секунды!

В мужском зачёте всё было проще, хотя вопросов о победителе также не оказалось. У Александра Большунова было огромное преимущество по итогам предыдущих гонок, а на горе он доказал, что ему нет равных в концовке сезона. Пятая победа в шести гонках с преимуществом более чем в 30 секунд.

Ускорение Большунова на подъёме было нереально крутым, и поддержать его никто не смог. Большунов второй год подряд стал царём горы. Вторым оказался Савелий Коростелёв, а третьим в гору забежал Денис Спицов. В общем зачёте мини-тура первое и второе места также за Большуновым и Коростелёвым, а третье сумел сохранить обладатель всех «Глобусов» сезона-2025/2026 Сергей Ардашев.

Лыжный сезон в России завершится длинными гонками в рамках чемпионата России в Апатитах и Мончегорске.