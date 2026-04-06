Ретрогонка, фотофиниш и почти 4 тыс. участников — каким получился Югорский лыжный марафон

4 и 5 апреля в Ханты-Мансийске состоялся XIII Югорский лыжный марафон. Закрытие сезона получилось не только массовым, но и звёздным, так как организаторы порадовали по-настоящему ярким составом и множеством интересных активностей. Каким получился традиционный старт, генеральным партнёром которого выступил ВТБ, – читайте в нашем материале.

Погода рекорду не помеха

Перед стартом забегов директор марафона, олимпийский чемпион Евгений Дементьев в разговоре с «Чемпионатом» признался, что увеличение количества участников – не самоцель, а главная задача – сделать мероприятие комфортным для всех причастных. Однако организаторам удалось «подстрелить» сразу двух зайцев. Если в прошлом году на старт вышли более 3,8 тысячи человек, то в этом – почти четыре тысячи. Рекорд официально побит!

В планы не сумела вмешаться даже по-настоящему весенняя погода в Ханты-Мансийске. Трасса была подготовлена на уровне, пусть для этого и пришлось внести небольшие изменения в расположения стартового городка.

«ВТБ уже несколько лет помогает с организацией и выступает партнёром Югорского лыжного марафона. В этом году мероприятие в очередной раз подтвердило статус одного из ключевых спортивных событий страны, собрав тысячи участников и болельщиков со всей России – это показатель доверия спортсменов и зрителей. Особенно ценно, что в условиях, когда в других регионах соревнования отменялись из-за погодных аномалий, Югра в начале апреля смогла обеспечить условия для гонки профессиональных спортсменов и любителей», – отметил управляющий ВТБ в ХМАО-Югре Виталий Мосунов.

Помимо спортивной составляющей, гостей марафона ожидал приятный бонус в виде культурно-развлекательной программы. Зрители могли угоститься пловом и шашлыком, сфотографироваться с оленями, сделать селфи на фоне чумов и познакомиться с бытом народов Югры.

Фотофиниш с участием шести лыжников

Соревновательная программа выдалась традиционно богатой на различные программы. Забеги прошли на дистанциях 5, 15, 25 и 50 км свободным стилем и 15, 25 и 50 км классическим стилем. А самой трогательной частью марафона стал детский забег.

Особенного внимания заслуживает гонка на 50 км свободным стилем, триумфатором которой с результатом 1.59,50 стал Дмитрий Баграшов. Забег прошёл в высочайшей конкуренции, лучшей иллюстрацией которой стал фотофиниш с участием сразу шести спортсменов. Второе место занял Григорий Соколов, чьё отставание от победителя составило одну сотую секунды. Тройку призёров замкнул Виктор Семёнов с таким же отставанием, как у обладателя серебряной награды.

Захватывающим получился и женский марафон на 50 км свободным стилем. Здесь две высшие ступени пьедестала почёта заняли биатлонистки. Золото в активе Ирины Казакевич, серебро досталось Елизавете Бурундуковой, а тройку лучших замкнула Наталья Бабчина.

За первое место на дистанции 50 км свободным стилем спортсмены получили по 400 тыс. рублей, за второе – по 200 тыс. рублей, за третье – по 100 тыс. рублей. Всего призовой фонд марафона, соорганизатором которого выступил ВТБ, составил 2,5 млн рублей.

Ретрогонка легенд

Главной фишкой марафона в этом году стала ретрогонка, посвящённая 20-летию побед на Олимпиаде-2006 в Турине. Болельщики со стажем могли окунуться в мир приятной ностальгии по легендарным российским победам, а молодёжь – познакомиться с героями спорта поближе.

В забеге приняли участие прославленные атлеты, чемпионы и призёры Олимпийских игр Евгений Дементьев, Алексей Петухов, Николай Круглов, Павел Ростовцев, Светлана Ишмуратова, Светлана Слепцова и многие другие. Атмосферу ретро дополнили аутентичные детали экипировки – спортсмены вышли на старт в костюмах тех лет и на деревянных лыжах.

Ну а самым возрастным участником Югорского марафона стал 84-летний Демьян Парфёнов. Любопытно, что самому юному лыжнику не исполнилось и года. Вот такая преемственность поколений.

Планы на будущее

Югорский лыжный марафон проводится с 2013 года при поддержке правительства ХМАО-Югра, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерации лыжных гонок ХМАО-Югра и выступающего соорганизатором и генеральным спонсором соревнований банка ВТБ.

Соревнования входят в тройку самых массовых спортивных мероприятий России. Следующий марафон состоится через год, и организаторы уже обещают сделать его ещё более масштабным и ярким.

«Наша цель – чтобы люди выходили на дистанцию и затем возвращались. Тем самым мы покажем, что лыжные гонки – это целый фестиваль, к которому может приобщиться каждый», – отметил Евгений Дементьев.