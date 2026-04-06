Биатлонисты зажгли на Югорском лыжном марафоне! Это было яркое завершение сезона

Лыжи у всех традиционно ассоциируются с зимой, но тем не менее одно из наиболее ярких событий сезона традиционно проходит весной. 4-5 апреля в Ханты-Мансийске состоялся традиционный Югорский лыжный марафон, генеральным партнёром которого выступил ВТБ.

Несмотря на настоящую весеннюю погоду, организаторам в Хантах удалось создать настоящий зимний праздник. Как?

Борьба с погодой

Югорский лыжный марафон проходит уже 13-й год подряд. За это время организаторы сталкивались с разными погодными условиями: и с сильными морозами, и с проливными дождями, и с ярким палящим солнцем. В этом году пришлось бороться с несколькими факторами сразу.

Перед марафоном в Ханты-Мансийске стояла настоящая весна. Под палящим солнцем снег начал стремительно таять. Из-за этого организаторам пришлось слегка поменять расположение стартового городка в пойме реки Горной. Но, пожалуй, это были все глобальные изменения.

Несмотря на таяние снега, специалисты сумели подготовить отличную трассу на 50 км. Они постоянно контролировали состояние снежного покрова и его плотность, всячески защищали его от палящего солнца.

Начальника управления «ЮграМегаСпорт» Николай Вторушин, который занимался трассой, едва ли не ночевал в пойме реки Горной. Ежедневно он публиковал отчёты в соцсетях марафона о состоянии трассы, даже в ночи!

Всё шло идеально, но в дни марафона нагрянула новая беда: пошёл дождь. Удивительно, однако это не напугало участников. Югорский лыжный марафон обновил рекорд по численности – 3907 спортсменов. С учётом зрителей на соревнования приехали ещё две тысячи человек!

«Даже при хорошей подготовке участники оказываются в условиях, где многое решают не только физическая форма, но и опыт, выносливость и терпение», – заявил глава Федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев.

Для зрителей, кстати, сделали множество развлечений: можно было покататься на собачьих упряжках, попробовать национальную еду, потрогать нефть, сфотографироваться с северными оленями и узнать о быте народов Югры.

Битва лыжников и биатлонистов

Но теперь о главном. Марафон при такой погоде получился на редкость ярким. У мужчин на 50 км свободным стилем был массовый фотофиниш! Сразу шесть человек одновременно примчались к финишному створу и устроили настоящую зарубу. И это после того, как они промчались 50 км в тяжёлых погодных условиях!

После яркой разножки все сразу рухнули на снег. Было видно: спортсмены отдали всё, что было. Гонку в итоге выиграл Дмитрий Баграшов (спустя сутки он стал третьим и на 50 км классикой). В тройку попали Григорий Соколов и Виктор Семёнов. Увы, вне подиума остались топовый лыжник Андрей Алипкин и биатлонист Кирилл Бажин.

После окончания гонки Никита Поршнев в родном регионе объявил о завершении карьеры.

«Я понял, что в данный момент я уже не смогу выполнять тот объём работы, который я должен выполнять, по состоянию здоровья, плюс семья, дом – первоочередное», – заявил биатлонист.

У женщин марафон на 50 км свободным стилем получился менее ярким – и всё равно интересным. В гонке сияли биатлонистки, приехавшие в Ханты завершать сезон после отмены Кубка Содружества. Победу вырвала Ирина Казакевич, второй стала Елизавета Бурундукова, тройку замкнула Наталья Бабчина. А вот Виктория Сливко заняла лишь четвёртое место.

Помимо марафонов, в Хантах прошли забеги и на 5, 15, 25 км. Особым событием стала ретрогонка, где бежали чемпионы и призёры Олимпийских игр 2006 года. В старых костюмах и на деревянных лыжах на трассе появились Светлана Ишмуратова, Ольга Зайцева, Юлия Чепалова, Наталья Баранова-Масалкина, Иван Алыпов, Николай Круглов, Павел Ростовцев и другие. В общем, выглядело красиво и с ноткой ностальгии.

«Вы знаете, ностальгировать по Играм в Турине некогда. Темпы жизни у нас таковы, что, честно говоря, редко когда мы оглядываемся назад, потому что всё время думаем, как нам пройти вперёд. Очень благодарны организаторам, что вспоминают. Благодаря им вспоминаешь сама. Конечно, очень приятно, что об этом помнят, потому что так или иначе победа каждого олимпийского чемпиона – это своеобразный спортивный подвиг.

Очень здорово, что мы собираемся здесь. Жизнь разбросала нас по разным городам, есть возможность встретиться, пообщаться, просто даже обняться с девчонками, с которыми в молодости где-то там зажигали и в лыжных гонках в биатлоне. Здесь просто замечательная атмосфера», – подытожила Светлана Ишмуратова.