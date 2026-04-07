Собаки на трассе, победы, конфликт и реформы. Чем запомнился сезон в российских лыжах?

Российский лыжный сезон стремительно летит к своему завершению – в календаре остались только две самые длинные гонки в рамках чемпионата страны в Апатитах и Мончегорске.
В прошедшем сезоне было всё – и крутые и неожиданные победы, и объявление о реформе ФЛГР, и чемпионат России, неожиданно уехавший в Южно-Сахалинск, куда не без помощи административного ресурса отправили и другие турниры, и очень громкие конфликты. Пришло время вам, уважаемые читатели, выбрать то, что зацепило вас больше всего.
Победы Алины Пеклецовой
20-летняя Алина сокрушила всех соперниц и обеспечила себе победу в общем и дистанционном зачётах Кубка России. При этом в спринтах она заработала всего пять очков из 1004, а всё остальное – на дистанции. Это очень крутое достижение, ведь на Кубке мира, если ты в спринтах регулярно не проходишь пролог, ловить просто нечего.
Пеклецова в текущем сезоне одержала 12 побед – абсолютный триумф! Правда, на чемпионате России в Южно-Сахалинске она ограничилась лишь двумя бронзовыми медалями. Жаль только, что из-за разных факторов Алина не имела шансов проявить себя на международном уровне, наверняка она была бы там конкурентоспособна.
Столкновение с сахалинскими собаками
На чемпионате России в Южно-Сахалинске было много классных и ярких гонок. Но всё затмил эпизод в женском масс-старте на 50 км, когда лыжницы столкнулись с выбежавшей на трассу собакой.
Арина Кусургашева не имела шансов избежать столкновения, так как животное резко повернуло и просто бросилось ей под ноги, а Алина Кудисова упала, споткнувшись об Арину. Обе спортсменки шли в числе лидеров, и этот эпизод серьёзно повлиял на итоговые результаты.
Скандал? Скандал! Но всё спустили на тормозах.
«Глобусы» Сергея Ардашева
У мужчин в сезоне-2025/2026 самым стабильным был Сергей Ардашев. Батыр российских лыж не только выигрывал самые разные гонки, но и представал в различных образах – его усы с чемпионата России стали вирусными, а танцы по ходу сезона превратились в мемы.
Но самое главное – Ардашев был очень крут именно на лыжне. Сергей забрал все «глобусы» в Кубке России, выиграв общий, спринтерский и дистанционный зачёты. В прошлом сезоне главный трофей он упустил в последней гонке в гору, и на этот раз сделал всё досрочно.
Яркий дебют биатлониста Андрея Вьюхина
Биатлонист Андрей Вьюхин перед началом сезона-2025/2026 перешёл в Челябинскую область. Но даже крутой специалист по стрельбе Алексей Волков не смог выправить точность у этого функционально одарённого спортсмена.
Вьюхин решил попробовать себя в лыжных гонках и очень ярко выступил в спринте на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке и на финале в Кировске. И следующий год… проведёт в лыжных гонках! В Челябинской области под протекцией губернатора Алексея Текслера создаётся сильная лыжная команда, куда приглашён и Вьюхин.
Ну а что, в российских лыжных гонках должен быть свой Хедегарт!
Сенсация от российской юниорки
В Тюмени на втором этапе Кубка России в классическом масс-старте на 20 км победу одержала 19-летняя лыжница Алёна Плечёва. Представительница юниорской команды обыграла на финише более старших и опытных конкуренток.
Конечно, юниоры специально готовились именно к Тюмени, не поехали на первый этап в Кировск, однако такого от юной лыжницы вряд ли кто ожидал. Этот результат и успешное выступление на первенстве России позволили Алёне получить приглашение в молодёжную группу национальной команды.
Конфликты и победы Александра Большунова
Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в сезоне-2025/2026 довёл до 30 количество своих титулов на чемпионатах России. Он был лучшим и на Сахалине, и в концовке сезона в Кировске, когда выиграл пять гонок из шести.
Однако сезон для него получился неоднозначным. На первом этапе Кубка России в том же Кировске он толкнул в спину Александра Бакурова после полуфинального забега в спринте, и этот конфликт отголоском прошёл через весь сезон. О поведении Большунова не говорил только ленивый.
Сам Александр высказался в том плане, что его спровоцировали, а затем в интервью рассказал о заговоре, который существует против него. Он перестал общаться с представителями спортивного телеканала, главой ФЛГР Еленой Вяльбе и ушёл к другому сервисёру. А ведь были ещё ситуации с судом в CAS о недопуске на Олимпиаду и внезапным исключением из заявочного списка ночного марафона в Италии.
Реформа Федерации лыжных гонок России
В ближайшее время произойдёт объединение федераций лыжных видов спорта и сноуборда в одну большую структуру. ФЛГР прекращает своё существование. Новую федерацию возглавит депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв, которого активно поддерживает министр спорта Михаил Дегтярёв.
Сам Свищёв сказал, что все нынешние главы федераций продолжат работу в качестве кураторов своих направлений, но зачем тогда вообще было объединение? Очевидно, что в силу сокращения государственных расходов на спорт неизбежна оптимизация.
И пока не совсем понятно, как это скажется конкретно на лыжных гонках.