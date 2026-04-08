Кто же всё-таки лучший лыжник России? Цифры дают однозначный ответ, но разве он честный?

Российским лыжникам осталось провести четыре официальные гонки в рамках чемпионата и первенства страны. Они ещё могут оказать влияние на официальный рейтинг ФЛГР, который федерация оперативно обновляет после каждой гонки, входящей в зачёт.

Однако тройка лучших останется неизменной. Согласно рейтингу, размещённому на сайте ФЛГР, вопрос, кто же лучший лыжник России, вообще не стоит.

Савелий Коростелёв набрал 2432 очка и лидирует с большим отрывом. У занимающего второе место Сергея Ардашева – 1760 баллов, у Александра Большунова, который расположился на третьей строчке, — 1563. Коростелёв стал победителем с огромным отрывом. Даже если Большунов и Ардашев блестяще пробегут 70-километровый марафон в Мончегорске, они не смогут догнать Савелия по количеству очков.

Рейтинг ФЛГР по-разному оценивает российские и международные старты, разница в «удельном весе» очень большая. Коростелёв выступил на Олимпиаде, гонках Кубка мира и первенстве мира среди молодёжи. В его активе бронза (в классической разделке на этапе КМ в Лахти) и серебро (коньковый масс-старт на первенстве мира). А ещё до отъезда на международные соревнования Савелий успел выиграть три гонки на Кубке России.

Ардашев забрал все зачёты Кубка России – общий, дистанционный и спринтерский. Сергей выиграл восемь гонок на этапах Кубка России и три – на чемпионате России в Южно-Сахалинске. Большунов победил в семи гонках Кубка страны и выиграл четыре золота на ЧР-2026. Кроме того, у всех троих много попаданий в топ-3 в гонках Кубка и чемпионата страны.

Рейтинг – вещь точная, подсчёт вёлся по всем гонкам. Но давайте по-честному: как вы, уважаемые читатели, считаете, кто же всё-таки лучший лыжник России сезона-2025/2026?

